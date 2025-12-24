  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Gardabani Municipality, Gruzja

Zespół mieszkaniowy Krtsanisi Reserve Townhouses
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi Reserve Townhouses
Karatakla, Gruzja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 215–277 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Krtsanisi Park przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło dla sp…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi Reserve Villas
Zespół mieszkaniowy Krtsanisi Reserve Villas
, Gruzja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 2
Krtsanisi Park przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło dla sp…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
