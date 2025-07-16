Mieszkanie w nowym budynku Archi Ramada Batumi

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Shalva Inasaridze 25
Archi Ramada Batumi to wielofunkcyjny aparthotel o standardzie europejskim, którego partnerem jest Ramada Encore firmy Wyndham, wiodącej na świecie sieci hotelowej Wyndham. Archi Ramada Batumi wyróżnia się materiałami budowlanymi i infrastrukturą oraz różnorodnymi usługami hotelowymi. W apartamencie znajduje się basen, restauracja, bar, salon, kasyno, centrum fitness i strefa spa, teren dziecięcy i sale konferencyjne.
Apartamenty w apartamencie 30- piętrowym są w pełni odnowione, umeblowane i wyposażone. Balkony oferują panoramiczne widoki na morze. Zakup mieszkania w Archi Ramada Batumi jest najlepszą inwestycją, ponieważ firma oferuje pełen zakres usług wynajmu mieszkań. Archi Ramada Batumi oferuje świetną lokalizację, obok nowego bulwaru. Aparthotel posiada wszystkie warunki do idealnego wypoczynku i jest źródłem dodatkowych dochodów przez cały rok dla właścicieli apartamentów.
