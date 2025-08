Kompleks mieszkalny Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.

Pokoje hotelowe w Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Mieszkańcy Wyndham Batumi to unikalny 25-piętrowy hotel z kasynem, ekskluzywny projekt rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnie z międzynarodowymi standardami Wyndham.

Wyndham Branded Rezydencje odzwierciedlają surowe standardy Wyndham International, łącząc znakomitą jakość z nowoczesnym wzornictwem.

Ten projekt inwestycyjny obiecuje wysoki poziom komfortu i funkcjonalności, co czyni go doskonałym wyborem dla inwestorów poszukujących wysokich zysków w prestiżowym środowisku.

Cena obejmuje wykończenie pod klucz, co oznacza obecność wszystkich niezbędnych urządzeń: pralka, klimatyzacja, TV, żelazko i deska do prasowania, lodówka, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, ekspres do kawy.

Żadnych rat do 2027!

Dochód z wynajmu do 14% rocznie!

Kategorie drugiego pokoju:

Studio

Pokój od 31.6 m2 z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

Pokoje z jedną sypialnią

Pokój od 46.2 m2 z oddzielną sypialnią i aneksem kuchennym - pokój dzienny.

Infrastruktura kompleksu:

Parking podziemny dla 73 samochodów

Dobrze wyposażona prywatna plaża z serwisem

Restauracja i kawiarnia

Lounge z barem letnim

Basen

Sala fitness

Centrum SPA

Pokój dziecięcy

Sala konferencyjna

Ogród zimowy

Kasyno

Lokalizacja:

Wioska kurortów Gonio

Do morza - 50 m

Do centrum Batumi - 14 km

Na lotnisko - 8 km

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.