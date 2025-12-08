  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Wewnętrzna Kartlia
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Wewnętrzna Kartlia, Gruzja

Gori Municipality
1
Khashuri Municipality
1
Khashuri
1
Apartamentowiec Shantan
Khashuri, Gruzja
od
$63,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
sisnogroup
Apartamentowiec Vila Ambassadori
Khidistavi, Gruzja
od
$265,000
Liczba kondygnacji 2
Information about the project Villa Ambassadori is a new residential project that creates a haven away from the hustle and bustle. The complex offers a collection of exclusive villas a 40-minute drive away from Tbilisi. Perks of owning a property at Villa Ambassadori: great envir…
sisnogroup
