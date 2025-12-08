  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tbilisi, Gruzja

Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Zespół mieszkaniowy Otium Beliashvili
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 17
OTIUM W SPRAWIE BELIASZWILI jest kompleksowym kompleksem resydentycznym obejmującym miejsca handlowe i biurowe.Projekt jest realizowany w dwóch fazach. Pierwsza faza, która zostanie zakończona w grudniu 2025 r., ENTALIABUDOWISKO 2 KWALIFIKACJI REZYDENCYJNEJ I INFRASTRUKTURY KOMPLETOWEJ DRUGI…
Deweloper
Otium Development
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Deweloper
Otium Development
Języki komunikacji
English
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Tbilisi, Gruzja
od
$81,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
Kazbegi Ave. #34 Kazbegi Residence to wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy klasy premium, w którego skład wchodzą: - 3 bloki mieszkalne - 1000 metrów kwadratowych powierzchni rekreacyjnej z placami zabaw dla dzieci - 2-poziomowy garaż wewnętrzny - 2 piętra komercyjne i biurowe - Pe…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White Square Jikia
Apartamentowiec White Square Jikia
Apartamentowiec White Square Jikia
Apartamentowiec White Square Jikia
Apartamentowiec White Square Jikia
Tbilisi, Gruzja
od
$170,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 19
O projekcie „Biały Kwadrat Jikia” powstaje w Tbilisi, w centrum Saburtalo, przy ulicy Politkowskiej (dawniej Jikia). Inwestycja jest dogodnie zlokalizowana i jest szczególnie atrakcyjna dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Posiada również duży potencjał inwestycyjny/wynajemowy. 19-pi…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Lisi Sunrise
Tbilisi, Gruzja
od
$80,000
Rok realizacji 2026
Lisi Sunrise to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w zielonej dzielnicy Saburtalo, zaledwie 15 minut spacerem od jeziora Lisi. Składa się z 6 niskich budynków otoczonych zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z placem zabaw i parkingiem podziemnym. Z mieszkań roztacza się panor…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Tbilisi, Gruzja
od
$70,319
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 91–179 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Saburtalo Residence to kompleks 13 pięter, położony w pobliżu jeziora Lisi. Na pierwszym piętrze kompleksu mieszkalnego znajdą się różne obiekty handlowe, w tym międzynarodowy hipermarket marki. Kompleks posiada tereny rekreacyjne, podziemny parking i panoramiczne widoki na miasto
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Mieszkanie 2 pokoi
120.8
115,968
Mieszkanie 3 pokoi
178.8
132,392
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White Square Kavtaradze
Apartamentowiec White Square Kavtaradze
Apartamentowiec White Square Kavtaradze
Apartamentowiec White Square Kavtaradze
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 17
O projekcie W Tbilisi, w centrum Saburtalo, przy ulicy Kavtaradze, powstaje nowy budynek mieszkalny „Biały Plac na Kavtaradze”. 17-piętrowy budynek obejmuje 137 mieszkań, różnego rodzaju powierzchnie komercyjne i biurowe. Dojazd na teren osiedla jest możliwy zarówno z Kavtaradze, jak i z…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Tbilisi, Gruzja
od
$80,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Alpha Eristavi
Apartamentowiec Alpha Eristavi
Apartamentowiec Alpha Eristavi
Tbilisi, Gruzja
od
$80,000
Liczba kondygnacji 10
Informacje o projekcie Alpha Eristavi to nowy kompleks mieszkaniowy w Tbilisi położony tuż przed parkiem Kikvidze w okolicy z dala od zgiełku śródmieścia. Nowy projekt ma wiele do zaoferowania, m.in. doskonała lokalizacja; stacja metra w odległości spaceru; zagospodarowany dziedziniec; udo…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
od
$272,600
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 206–310 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Lisi Panorama to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej lokalizacji w pobliżu jeziora Lisi. Projekt składa się z 8 domów premium położonych na powierzchni 2379 m2 w pobliżu centrum miasta. Każda willa oferuje wspaniałe widoki na miasto. Każda willa posiada własne miejsce parkingowe
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Kikvidze Garden
Apartamentowiec Archi Kikvidze Garden
Apartamentowiec Archi Kikvidze Garden
Apartamentowiec Archi Kikvidze Garden
Apartamentowiec Archi Kikvidze Garden
Tbilisi, Gruzja
od
$1,300
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 63 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
63.0
100,000
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Dzielnica mieszkaniowa Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Dzielnica mieszkaniowa Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Dzielnica mieszkaniowa Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Dzielnica mieszkaniowa Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Tbilisi, Gruzja
od
$43,000
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 30–57 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Tbilisi Boulevard jest unikalnym projektem, który nie ma analogów w stolicy Gruzji. Na brzegach Morza Tbilisi powstaje pierwszy w pełni rozwinięty kurort w mieście, gdzie koncepcja odpoczynku przez wodę zamienia się w codzienny komfort i nowy poziom jakości życia.Projekt stanie się nowoczesn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 57.0
43,000 – 80,000
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Alpha Home Gldani
Apartamentowiec Alpha Home Gldani
Apartamentowiec Alpha Home Gldani
Tbilisi, Gruzja
od
$45,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 26
Infrastruktura: dobrze umeblowane podwórko z boiskiem dziecięcym i sportowym, parking: parking podziemny, parkingi Powierzchnia apartamentu: 1-pokój, 2-pokój Powierzchnia apartamentu: 47.1-117.9 m2 Okręg: Gldani Czas zakończenia: 2026 Obiekty w pobliżu: Klub fitness Trusted Builder: Tak.…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$63,700
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 46–600 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Tbilisi Town jest premium wielofunkcyjny kompleks mieszkalny, który zapewnia luksusowe życie i łączy najlepsze. Kompleks znajduje się 20 minut jazdy od centrum Tbilisi, na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Projekt oferuje obiekty hotelowe i komercyjne, w tym międzynarodowy hotel mark…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Mieszkanie 2 pokoi
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Willa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Blox Krtsanisi
Zespół mieszkaniowy Blox Krtsanisi
Zespół mieszkaniowy Blox Krtsanisi
Tbilisi, Gruzja
od
$95,200
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 63–208 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt Blox Krtsanisi znajduje się na terytorium byłej ambasady szwajcarskiej. Krtsanisi to dzielnica dyplomatyczna z wieloma ambasadami i innymi instytucjami dyplomatycznymi w okolicy, co pozwala nam stworzyć bezpieczną, cichą i bezpieczną osadę. W projekt zainwestowano 50 milionów GEL, kt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.9
153,500
Mieszkanie 4 pokoi
207.6
513,120
Deweloper
BLOX
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Filigreen 2
Apartamentowiec Filigreen 2
Apartamentowiec Filigreen 2
Apartamentowiec Filigreen 2
Apartamentowiec Filigreen 2
Tbilisi, Gruzja
od
$115,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
About the project The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St. The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex Maqro city Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Complex Maqro city Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Complex Maqro city Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Complex Maqro city Tbilisi
Zespół mieszkaniowy Complex Maqro city Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
od
$1,454
Rok realizacji 2028
Samgori, Noe Ramishvili str, N30, Complex Maqro miasto Tbilisi, 1 m kw., cena od 1250 $, Przedsprzedaż rozpoczęła, Min m kw. 45, budowa zakończona w 2028 roku,
Agencja
Integrated Real Estate Services
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Apartamentowiec Domus gazapkhuli
Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 21
21-piętrowy kompleks mieszkalny składa się z 2 wejść, w których przeznaczone są 230 mieszkań. Na podziemny parking przewidziano 2 piętra, w których znajduje się ponad 200 pojazdów. Pierwsze piętro kompleksu to obszar konwersji i 20 – obszar mieszkalny. Projekt jest fascynujący, zwłaszcza że …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Apartamentowiec Tsereteli Delux
Tbilisi, Gruzja
od
$193,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 26
Tsereteli Deluxe to wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy klasy biznes w skład którego wchodzi: - 2-poziomowy garaż kryty - 4 piętra handlowo-biurowe< /p> - 20 pięter mieszkalnych z najlepiej rozplanowanymi mieszkaniami. Na ostatnich 2 piętrach budynku zlokalizowane zostaną pen…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$143,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 46–220 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny w historycznym centrum Tbilisi, w samym sercu prestiżowej dzielnicy Marjanishvili, gdzie sztuka, komfort, natura i dynamika życia miejskiego są harmonijnie splecione. Jest to idealny wybór dla tych, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i inspirującą atmosferę. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.1
143,000
Mieszkanie 2 pokoi
91.2
310,000
Mieszkanie 3 pokoi
220.2
639,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White Square shartava
Apartamentowiec White Square shartava
Apartamentowiec White Square shartava
Apartamentowiec White Square shartava
Apartamentowiec White Square shartava
Apartamentowiec White Square shartava
Tbilisi, Gruzja
od
$120,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 37
Nowe apartamenty powstają przy ulicy Shartava, w dzielnicy Saburtalo w Tbilisi. Projekt ma dogodną lokalizację i będzie szczególnie interesujący dla tych, którzy prowadzą aktywny tryb życia, a także dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie na inwestycję lub wynajem. • Rozpoczęto budowę. …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Roof Gagarini
Zespół mieszkaniowy Roof Gagarini
Zespół mieszkaniowy Roof Gagarini
Zespół mieszkaniowy Roof Gagarini
Zespół mieszkaniowy Roof Gagarini
Tbilisi, Gruzja
od
$43,800
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 44–57 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Nowy projekt Roof Gagarini z Roof Development ma nowoczesną architekturę, która tworzy wysokiej jakości kompleks mieszkaniowy. Projekt składa się z 12 pięter i charakteryzuje się szczególnie dobrymi planami. Winda wyposażona w system UPS zapewnia mieszkańcom bezpieczny ruch. Projekt obejmuj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.5 – 56.6
56,550 – 73,580
Deweloper
Roof Development
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Tbilisi, Gruzja
od
$1,011
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 16
Kompleks mieszkaniowy Archi Lilacs znajduje się w najlepszym miejscu w Mukhian, przy ulicy R. Gabashvili, gdzie infrastruktura jest w pełni rozwinięta. 15 000 m2 zielonego podwórka sprawia, że ​​Archi Lilacs jest wyjątkowo wyjątkowy, łącząc ogród bzowy, fontannę, plac zabaw dla dzieci i 2 bo…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Aleksandre Ioseliani St, 63
Apartamentowiec Aleksandre Ioseliani St, 63
Apartamentowiec Aleksandre Ioseliani St, 63
Tbilisi, Gruzja
od
$75,000
Liczba kondygnacji 5
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Universe
Apartamentowiec Archi Universe
Apartamentowiec Archi Universe
Apartamentowiec Archi Universe
Apartamentowiec Archi Universe
Apartamentowiec Archi Universe
Tbilisi, Gruzja
od
$2,100
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 27
Nowy kompleks klasy premierowej Archi Universe ma na celu ustanowienie charakterystycznej obecności w szanowanej dzielnicy Saburtalo w Tbilisi, szczególnie wzdłuż ulicy University Street. Chwaląc się 26 historiami, Archi Universe składa się z 257 mieszkań, które stanowią zobowiązanie do speł…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Apartamentowiec Archi Varketili
Tbilisi, Gruzja
od
$1,050
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
Osiedle mieszkaniowe Archi Varketili zlokalizowane jest w 3 masywie, w rozwiniętej infrastrukturalnie lokalizacji, 10 minut&39; pieszo od stacji metra Varketili. Na terenie kompleksu Archi Varketili znajduje się pięć domów mieszkalnych, przedszkole i 8 000 mkw. zielone podwórko z placami zab…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$81,500
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–97 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Rezydencje w stylu klasowym w samym sercu zabytkowego Tbilisi - Avlabari. Jest to intymny kompleks pięciu bloków, gdzie autentyczność starego miasta spotyka pięć gwiazdek usługi. Architektura jest delikatnie zintegrowana ze środowiskiem historycznym, a wewnątrz znajdziesz nowoczesne standard…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.9
98,800
Mieszkanie 2 pokoi
92.6
194,500
Mieszkanie 3 pokoi
97.0
232,798
Kawalerka
37.0
81,500
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Zespół mieszkaniowy Tbilisi, Ortachala
Tbilisi, Gruzja
od
$49,200
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 33–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy wielofunkcyjny kompleks mieszkalny normy europejskiej znajdujący się w historycznej dzielnicy Tbilisi - Ortagala, stworzony dla tych, którzy cenią sobie komfort, przyjazność dla środowiska i dobrze zaplanowaną infrastrukturę w harmonii z duchem Star…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.7
77,600
Mieszkanie 2 pokoi
76.4
114,600
Mieszkanie
32.8
49,200
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Roof Imedashvili
Apartamentowiec Roof Imedashvili
Apartamentowiec Roof Imedashvili
Apartamentowiec Roof Imedashvili
Apartamentowiec Roof Imedashvili
Tbilisi, Gruzja
od
$50,050
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 46–102 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Nowy projekt Dach Imedashvili z Roof Development posiada nowoczesną architekturę, która tworzy wysokiej jakości kompleks mieszkalny. Projekt składa się z 9 pięter i charakteryzuje się szczególnie dobrymi planami. Winda, która jest wyposażona w system UPS, oferuje mieszkańcom bezpieczny ruch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.5 – 48.8
60,580 – 63,440
Mieszkanie 2 pokoi
67.5 – 96.2
87,750 – 125,060
Mieszkanie 3 pokoi
102.1
132,730
Deweloper
Roof Development
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Apartamentowiec Pala Varketili
Tbilisi, Gruzja
od
$35,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Green Distict In Gldani
Apartamentowiec Green Distict In Gldani
Apartamentowiec Green Distict In Gldani
Tbilisi, Gruzja
od
$52,000
Liczba kondygnacji 10
Information about the project Green District in Gldani is a relatively modest project, ready to offer housing with the most thoughtful level of comfort and quality. Where is the complex located? Green District in Gldani is located on the territory in the 1st quarter of the Gldani distri…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Apartamentowiec Krtsanisi Margaliti
Tbilisi, Gruzja
od
$57,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Wkrocz w elegancję "Krtsanisi Margaliti by Apart", prawdziwego klejnotu architektonicznego cenionej grupy APART. Położony w samym sercu stolicy Gruzji, w dzielnicy Krtsanisi, ten sanktuarium stoi, gdzie kiedyś mieszkał rząd. Wśród jego osobliwych alei, "Krtsanisi Margaliti" oferuje ucieczkę…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Apartamentowiec Domus Chavchavadze
Tbilisi, Gruzja
od
$560,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Informacje o projekcie Gdzie znajduje się kompleks? Kompleks mieszkaniowy Domus Chavchavadze 31 znajduje się w dzielnicy Vake w Tbilisi, w odległości trzech kilometrów od centrum stolicy. Park Mziuri znajduje się w sąsiedztwie, zapewniając zielone i naturalne otoczenie. W okolicy nie ma żad…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Vashlijvari
Apartamentowiec Archi Vashlijvari
Apartamentowiec Archi Vashlijvari
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 56 m²
1 obiekt nieruchomości 1
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0
115,000
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec GREEN ROCK
Apartamentowiec GREEN ROCK
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 11
ZIELONY ROCK - o projekcie Deweloperem kompleksu jest firma budowlana GREEN ROCK z wieloletnim doświadczeniem oraz wieloma udanymi i wdrożonymi projektami na rynku nieruchomości. Green Rock to 11-piętrowy kompleks mieszkaniowy, który znajduje się w przyjaznym dla środowiska miejscu i …
Deweloper
Green Rock
Zostaw prośbę
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 42
5 -gwiazdkowy kompleks hotelowy w tbilisi Central Park Towers znajduje się na Alexander Kazbegi Avenue przylegającej do Central Park w Tbilisi. Uosabia wielofunkcyjny 5-gwiazdkowy kompleks hotelowy. Całkowity koszt inwestycji projektu wynosi 300 milionów dolarów amerykańskich. „Central Park …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Tbilisi, Gruzja
od
$105,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Premierowy kompleks mieszkalny składa się z dwóch etapów: proces budowy pierwszego etapu powoli dobiega końca. Rozpoczęto przygotowania terenu do budowy drugiego etapu i robót ziemnych. Zaletą kompleksu są użyte materiały i ich jakość. Doświadczony, profesjonalny zespół wybiera najlepszych d…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apart - hotel Taghi
Apart - hotel Taghi
Apart - hotel Taghi
Apart - hotel Taghi
Apart - hotel Taghi
Tbilisi, Gruzja
od
$140,000
Liczba kondygnacji 4
Projekt „Taghi” znajduje się w Starym Tbilisi i biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia, są to niskopiętrowe, indywidualnie zaprojektowane apartamenty. Mieszkańcy kompleksu skorzystają z pełnej obsługi, jaką zapewnia wielofunkcyjny projekt Old City Panorama znajdujący się tuż obok (spa, bas…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$63,358
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 29–82 m²
77 obiekty nieruchomości 77
Weranda Tbilisi — położona na prawym brzegu rzeki Mtkvari i oferuje wspaniałe widoki na miasto. Kompleks składa się z 3 bloków, ma parking na 343 samochody, 2600 m2 powierzchni rekreacyjnej, 9900 m2 powierzchni handlowej, aluminiowe drzwi panoramiczne i okna oraz windy Kone.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.9 – 82.2
61,523 – 146,769
Mieszkanie 2 pokoi
71.5
132,275
Kawalerka
29.1 – 52.2
52,380 – 107,010
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec ZenX Dighomi
Apartamentowiec ZenX Dighomi
Apartamentowiec ZenX Dighomi
Apartamentowiec ZenX Dighomi
Apartamentowiec ZenX Dighomi
Tbilisi, Gruzja
od
$50,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 21
ZenX Dighomi #6 Petre Iberi Str. ZenX Dighomi to kompleks mieszkaniowy klasy comfort firmy X2 Development, który obejmuje 3 wielorodzinne bloki mieszkalne, 6000 m2 wewnętrznego dziedzińca, z czego 2500 m2 zostanie przeznaczone na strefę rekreacyjną. W kompleksie znajdują się również otwart…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Blox Didi Dighomi
Apartamentowiec Blox Didi Dighomi
Apartamentowiec Blox Didi Dighomi
Apartamentowiec Blox Didi Dighomi
Apartamentowiec Blox Didi Dighomi
Apartamentowiec Blox Didi Dighomi
Tbilisi, Gruzja
od
$46,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 12
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
O projekcie100 metrów od Marshall Gelovani Avenue, 5A Petre Sarajishvili, "Pala Invest" prezentuje wysokiej klasy 14- piętrowy kompleks mieszkalny w budowie - "Tower Gelovani"
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec City Home Avlabari
Apartamentowiec City Home Avlabari
Apartamentowiec City Home Avlabari
Apartamentowiec City Home Avlabari
Apartamentowiec City Home Avlabari
Tbilisi, Gruzja
od
$175,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 11
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domusi Gazapkhuli
Apartamentowiec Domusi Gazapkhuli
Apartamentowiec Domusi Gazapkhuli
Apartamentowiec Domusi Gazapkhuli
Apartamentowiec Domusi Gazapkhuli
Tbilisi, Gruzja
od
$105,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 21
21-piętrowy kompleks mieszkalny składa się z 2 wejść, gdzie 230 mieszkań są przeznaczone. 2 piętra są przewidziane dla podziemnego parkingu, zapewniając miejsca dla ponad 200 pojazdów. Projekt jest fascynujący, zwłaszcza ze względu na przestrzeń rekreacyjną rozłożoną na 4000 m kw., z różnor…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Zespół mieszkaniowy Greenhill residance
Tbilisi, Gruzja
od
$180,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 23
Powierzchnia 55–80 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkaniowy Greenhill Residence znajduje się przy University Street No. 5 w ekologicznie czystej dzielnicy Saburtalo, która znajduje się na obrzeżach Tbilisi. W pobliżu kompleksu znajduje się wiele środków transportu publicznego, dzięki czemu można łatwo i szybko dotrzeć do każdej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
198,000
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Matiani
Apartamentowiec Matiani
Apartamentowiec Matiani
Apartamentowiec Matiani
Apartamentowiec Matiani
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Apartamentowiec M2 at Mirtskhulava
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Informacje o projekciem ² w Mirtskhulava to nowy projekt zaprojektowany przez dobrze znanego dewelopera i położony przy rzece Kura w Tbilisi.Nowy projekt ma wiele do zaoferowania, w tym:położenie nad rzeką;wiele udogodnień i udogodnień;połączenia transportowe;terytorium krajobrazu;parking po…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domus Nea
Apartamentowiec Domus Nea
Apartamentowiec Domus Nea
Apartamentowiec Domus Nea
Apartamentowiec Domus Nea
Tbilisi, Gruzja
od
$120,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
Położony przy ul. Kavtaradze 22, jest inspirowany żywą miejską atmosferą i tworzy nowoczesne środowisko mieszkalne i biznesowe w centrum miasta. Ten przyciągający wzrok projekt architektoniczny obejmuje dwa bloki mieszkalne, powierzchnie handlowe i biurowe, restaurację i duży dziedziniec. …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Apartamentowiec White Square Gamrekeli
Tbilisi, Gruzja
od
$130,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Tbilisi, Gruzja
od
$95,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 35
Akaki Bakradze, 7
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Zespół mieszkaniowy Well House
Tbilisi, Gruzja
od
$1,550
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 22
Ul. Saburtalo Kavtaradze, N22d, Complex Wellhouse, 65,2 m kw., 8 piętro, cena 1 m kw. - 1,583 dolarów, koszt całkowity 103,211 $, płatność początkowa w wysokości 30%, czyli 30,963 dolarów, pozostałe 70% zostanie wypłacone po budowie budynku, uruchomienie budynku - 2027
Agencja
Integrated Real Estate Services
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Apartamentowiec Avlabari Residence.
Tbilisi, Gruzja
od
$2,800
Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул.…
Agencja
Integrated Real Estate Services
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Isani 2
Apartamentowiec Archi Isani 2
Apartamentowiec Archi Isani 2
Apartamentowiec Archi Isani 2
Apartamentowiec Archi Isani 2
Tbilisi, Gruzja
od
$1,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 17
Archi Isani 2 znajduje się w zielonym i cichym miejscu, przy ulicy Beri Gabriel Salosi. W 17-piętrowym budynku mieszkalnym znajdują się powierzchnie komercyjne, otwarte i zamknięte parkingi oraz zielony dziedziniec. Wysokiej jakości panele HPL służą do pokrycia elewacji budynku. Dom mieszkal…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Apartamentowiec Archi Nutsubidze
Tbilisi, Gruzja
od
$1,300
Liczba kondygnacji 9
Informacje o projekcie Archi Nucubidze Residential Complex to kolejny innowacyjny projekt z ulepszonymi wskaźnikami efektywności energetycznej od dewelopera Archi. Gdzie znajduje się Archi Nucubidze? Archi Nucubidze znajduje się w dzielnicy Nutsubidze, na terytorium 4. mikro-dzielnicy przy …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SPANISH QUARTER
Zespół mieszkaniowy SPANISH QUARTER
Zespół mieszkaniowy SPANISH QUARTER
Zespół mieszkaniowy SPANISH QUARTER
Zespół mieszkaniowy SPANISH QUARTER
Tbilisi, Gruzja
od
$84,555
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 22
Zgodnie z naszą misją jesteśmy przekonani, że partnerstwo z 6 międzynarodowymi czynszami wysokiego szczebla, integracja ich wiedzy i doświadczenia jest niezwykle ważna dla tworzenia produktów inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Gruzji.Po dwóch latach starannych negocjacji grupa ELT stała…
Deweloper
ELT Building
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$124,642
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 61–287 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Kompleks znajduje się w dzielnicy dyplomatycznej Krtsanisi. Na terenie kompleksu znajdują się wspaniałe tereny rekreacyjne z krajobrazem, a także plac zabaw dla dzieci. Z kompleksu roztacza się panoramiczny widok na stare Tbilisi, zadbany i obsadzony dziedziniec, całodobową ochronę i usługi …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Mieszkanie 2 pokoi
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Mieszkanie 3 pokoi
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Mieszkanie 4 pokoi
206.2
494,880
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$42,500
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 27
Powierzchnia 44–107 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowoczesny kompleks mieszkalny charakteryzujący się wysokiej jakości infrastrukturą i środowiskiem. Koncepcja kompleksu ma na celu stworzenie spokojnego i komfortowego otoczenia dla mieszkańców. Terytorium, oprócz rozwoju mieszkaniowego, będzie również pomieścić różne przestrzenie rozrywki i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.6
52,300
Mieszkanie 2 pokoi
75.3
90,000
Mieszkanie 3 pokoi
107.1
109,900
Kawalerka
43.6
42,500
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Apartamentowiec Lisi Perspective
Tbilisi, Gruzja
od
$285,000
Liczba kondygnacji 3
Lisi Perspektywa to nowy kompleks mieszkalny położony na obrzeżach Tbilisi. Projekt oferuje szeroką gamę nowych willi z fantastycznym widokiem na Tbilisi. Wszystkie wille w Lisi Perspektywy obejmują tarasy, dzięki czemu można podziwiać fantastyczne widoki z domu dzień i noc.Projekt znajduje …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Apartamentowiec Sakeni
Tbilisi, Gruzja
od
$123,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 35
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Zespół mieszkaniowy Arki Univers
Tbilisi, Gruzja
od
$116,107
Rok realizacji 2027
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Apartamentowiec Tower Gelovani
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Tbilisi, Gruzja
od
$660,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Nowoczesna architektura, niezwykły wygląd i wystrój wnętrz, jedno wejście, 11 pięter i tylko 32 apartamenty. Fasada z hiszpańskiej firmy Neolith; Przesuwane drzwi i okna z belgijskiej firmy Reynaers; Niska emisja szkła brytyjskiego producenta Pilkington; Winda Kone i zielona dziedziniec
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Apartamentowiec Barcelo Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 22
Dzielnica hiszpańska w Tbilisi Ta oferta jest dla tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego, gdzie dom oznacza więcej niż tylko ściany! Przedstawiamy "Hiszpańską Dzielnicę", świeży kompleks mieszkalny i hotelowy położony w sercu miasta, pochwalając zapierające dech w piersiach widoki na rzekę …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Apartamentowiec M2 at Mtatsminda
Tbilisi, Gruzja
od
$180,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
„m² w parku Mtatsminda” w Okrokanie powstaje na terenie obok parku Mtatsminda. Inwestycja obejmuje 6 5-piętrowych budynków o zróżnicowanym rozplanowaniu, z podwórkami, tarasami i parterami. Inwestycja przeznaczona jest dla tych, którzy chcą żyć w większej ilości zieleni i spokoju, cenią sobi…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Skhva Ubani
Apartamentowiec Skhva Ubani
Apartamentowiec Skhva Ubani
Apartamentowiec Skhva Ubani
Tbilisi, Gruzja
od
$50,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 23
petre iberi st 13
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Zespół mieszkaniowy Tbilisi Gardens
Tbilisi, Gruzja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 29
Powierzchnia 31–127 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Ogrody Tbilisi w Tbilisi to wyjątkowy projekt dewelopera Quadrum Global. Nowy budynek znajduje się w dzielnicy Saburtalo, w centrum dzielnicy. Kompleks położony jest w pobliżu ulic Sergo Zakariadze i Michaiła Asatyna, alei Vazha Pshavela, a także 1. ulicy Vazha Pshavela. Odległość do centrum…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Mieszkanie 2 pokoi
127.0
432,000 – 510,000
Mieszkanie 3 pokoi
127.0
464,000
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec City Home Kipshidze
Apartamentowiec City Home Kipshidze
Apartamentowiec City Home Kipshidze
Tbilisi, Gruzja
od
$305,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 11
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Zespół mieszkaniowy Deka Lisi
Tbilisi, Gruzja
od
$1,150
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m, cena 1 m2 wynosi 1550 $, Cena całkowita 83,080 $, 3 piętro, 30% zaliczki, która wynosi 24,924 $, a pozostałe 70% jest wypłacane po 20 miesiącach
Agencja
Integrated Real Estate Services
Zostaw prośbę
Apartamentowiec m2 at Nutsubidze
Apartamentowiec m2 at Nutsubidze
Apartamentowiec m2 at Nutsubidze
Apartamentowiec m2 at Nutsubidze
Apartamentowiec m2 at Nutsubidze
Apartamentowiec m2 at Nutsubidze
Tbilisi, Gruzja
od
$142,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 65 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkaniowy „m² przy Nutsubidze 2” powstaje w Tbilisi, w dzielnicy Saburtalo, przy ulicy Nutsubidze. Kompleks znajduje się na działce o powierzchni 12 523 m² i składa się z 3 budynków. Wyróżnia się dogodną lokalizacją – dwie minuty od metra Vazha-Pshavela. Powierzchnia miesz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
65.0
137,000
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Verita Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Verita Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Verita Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Verita Kavtaradze
Zespół mieszkaniowy Verita Kavtaradze
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 21
Powierzchnia komercyjna składa się z 6000 metrów kwadratowych i obejmuje wszystkie potrzeby mieszkańców.Na terytorium kompleksu zlokalizowany będzie hipermarket i apteka. Nasi mieszkańcy skorzystają z siłowni, urody i ośrodków medycyny estetycznej.Kompleks znajduje się przy ulicy Kavtaradze,…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Park Home Saburtalo
Apartamentowiec Park Home Saburtalo
Apartamentowiec Park Home Saburtalo
Apartamentowiec Park Home Saburtalo
Apartamentowiec Park Home Saburtalo
Apartamentowiec Park Home Saburtalo
Tbilisi, Gruzja
od
$175,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 29
Poza korzystną lokalizacją, główną wyższością "Park Home Saburtalo" jest otaczający park i przestrzeń handlowa, gdzie można odwiedzić restauracje, kawiarnie, kupić artykuły gospodarstwa domowego lub inne, odpocząć i zregenerować się w centrum fitness lub basenie itp - zrobić wszystko, co jes…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Blox Varketili
Apartamentowiec Blox Varketili
Apartamentowiec Blox Varketili
Tbilisi, Gruzja
od
$56,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Blox Varketili, Victor Kupczyze St, 35
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Nutsubidze 2
Apartamentowiec Archi Nutsubidze 2
Apartamentowiec Archi Nutsubidze 2
Apartamentowiec Archi Nutsubidze 2
Apartamentowiec Archi Nutsubidze 2
Apartamentowiec Archi Nutsubidze 2
Tbilisi, Gruzja
od
$1,350
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 21
The new residential complex, "Archi Nutsubidze 2," is situated on Saburtalo, specifically on IV Plateau, offering a convenient 10-minute proximity to Lisi Lake. This complex stands out among other buildings in the area with its distinctive exterior design. The facades are finished using vent…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Moedani
Dzielnica mieszkaniowa Moedani
Dzielnica mieszkaniowa Moedani
Dzielnica mieszkaniowa Moedani
Dzielnica mieszkaniowa Moedani
Dzielnica mieszkaniowa Moedani
Dzielnica mieszkaniowa Moedani
Tbilisi, Gruzja
od
$68,040
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 48–59 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Moedani to wielofunkcyjny kompleks położony na powierzchni 1,3 ha i łączący mieszkania mieszkalne, hotel, komercyjne i pracownie oraz, co najważniejsze, 5100 m2 wolnej przestrzeni publicznej. Moedani składa się z 4 bloków mieszkalnych, na pierwszych piętrach, których restauracje, bary, kawia…
Deweloper
Moedani
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Archi Rivertown
Zespół mieszkaniowy Archi Rivertown
Zespół mieszkaniowy Archi Rivertown
Zespół mieszkaniowy Archi Rivertown
Zespół mieszkaniowy Archi Rivertown
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 62 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowy kompleks mieszkaniowy klasy premium Archi Rivertown znajduje się przy alei Agmashenebeli, obok prestiżowej dzielnicy Digomi 8 i centrum handlowego Tbilisi Mall. Wielofunkcyjny kompleks składa się z 5-piętrowych budynków mieszkalnych i obejmuje 5000 mkw. zielony dziedziniec, basen, spa, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.5
117,000
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Zespół mieszkaniowy Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu stylowego mieszkania z jedną sypialnią w prestiżowym kompleksie położonym w centrum zabytkowego Tbilisi. To nie jest tylko obudowa, to zanurzenie w atmosferze stuletniej historii i dziedzictwa kulturowego, gdzie każdy róg oddycha przeszłością, a n…
Agencja
Этажи. Северный Кипр.
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy Archi Kikvidze Garden
Tbilisi, Gruzja
od
$50,000
Rok realizacji 2026
Archi Kikvidze Garden to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Nadzaladevi w Tbilisi, przy ulicy Z. Kikvidze, zaledwie dwie minuty pieszo od stacji metra Didube i Gotsiridze. Projekt wyróżnia się zielonym dziedzińcem o powierzchni 15 000 m², z miejscami rekreacyjnymi, sportowymi i pla…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Alley
Apartamentowiec Archi Alley
Apartamentowiec Archi Alley
Apartamentowiec Archi Alley
Apartamentowiec Archi Alley
Tbilisi, Gruzja
od
$54,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Apartamentowiec Archi Akhmeteli in Gldani
Tbilisi, Gruzja
od
$1,100
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 25
Kompleks Archi Akhmeteli znajduje się w centralnej lokalizacji w Gldani, 5 minut spacerem od stacji metra „Akhmeteli”. Projekt obejmuje przestrzeń komercyjną i 5000 m2 zielonego podwórka, na którym znajdą się obiekty sportowe i plac zabaw dla dzieci. Kompleks Archi Akhmeteli jest dostosowany…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Moma Liv
Zespół mieszkaniowy Moma Liv
Zespół mieszkaniowy Moma Liv
Zespół mieszkaniowy Moma Liv
Zespół mieszkaniowy Moma Liv
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
1 obiekt nieruchomości 1
💡 Idealna przestrzeń do życia i pracy!   🏠 Moma Liv to nowoczesna firma deweloperska oferująca nieruchomości mieszkalne klasy premium, w których każdy szczegół jest starannie przemyślany. Łączymy unikalną architekturę z najnowszymi technologiami budowlanymi, aby Twój dom był nie tylko …
Deweloper
Moma liv
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White Square Varketili 2
Apartamentowiec White Square Varketili 2
Apartamentowiec White Square Varketili 2
Apartamentowiec White Square Varketili 2
Apartamentowiec White Square Varketili 2
Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
O projekcie Przedstawiamy najnowsze przedsięwzięcie White Square – „White Square Varketili 2”; projekt zlokalizowany w najbardziej doskonałej lokalizacji w Varketili. Okolica rezydencji charakteryzuje się kompleksową infrastrukturą i łatwym dostępem do różnych środków transportu publiczneg…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Apartamentowiec M2 at Chkondideli
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 25
Informacje o projekcieKompleks mieszkaniowy przy ulicy Chkondideli 22 to nowy budynek wielorodzinny zaprojektowany w nowoczesnym stylu, uwzględniający cechy regionu i wszystkie międzynarodowe standardy.Gdzie znajduje się kompleks?Nowy budynek przy ulicy Chkondideli 22 w Tbilisi powstaje w sz…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White Square Varketili 3
Apartamentowiec White Square Varketili 3
Apartamentowiec White Square Varketili 3
Apartamentowiec White Square Varketili 3
Tbilisi, Gruzja
od
$35,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
O projekcie „Biały Plac w Varketili 3” powstaje przy ulicy Trialeti, w pobliżu stacji metra Varketili w Tbilisi. Infrastruktura wokół domu jest w pełni rozwinięta, a każdy rodzaj transportu publicznego jest dostępny. Stacja metra „Varketili” znajduje się 850 metrów dalej 10-piętrowy budyn…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec York Town
Apartamentowiec York Town
Apartamentowiec York Town
Apartamentowiec York Town
Tbilisi, Gruzja
od
$70,000
Liczba kondygnacji 3
Informacje o projekcieYork Town to idealna przestrzeń do życia i wypoczynku, spełniająca współczesne standardy stylu i jakości.Gdzie zlokalizowany jest kompleks? >Działka budowlana położona jest w rejonie Tabakhmela, w bliskiej odległości od popularnego obszaru turystycznego, u podnóża słynn…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Filigreen
Apartamentowiec Filigreen
Apartamentowiec Filigreen
Apartamentowiec Filigreen
Apartamentowiec Filigreen
Tbilisi, Gruzja
od
$125,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
O projekcie Przy ulicy Giorgi Danelia w Saburtalo powstaje ekskluzywny budynek mieszkalny z 80 mieszkaniami. Koncepcją Filigreen jest stworzenie w centrum miasta miejsca, które będzie ucieleśniało nowoczesny rytm miasta i piękno natury jednocześnie; miejsce, w którym jego mieszkańcy będą o…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Isani Park
Apartamentowiec Isani Park
Apartamentowiec Isani Park
Apartamentowiec Isani Park
Apartamentowiec Isani Park
Tbilisi, Gruzja
od
$55,000
Liczba kondygnacji 30
About the project Isani Park from White Square – a new, multifunctional residential complex, adapted to modern life, equipped with all the necessary infrastructure, in Isani, on Navtlughi Steet. All the details here are designed for those who want to create a perfect living environm…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Metropol Kavtaradze
Apartamentowiec Metropol Kavtaradze
Apartamentowiec Metropol Kavtaradze
Apartamentowiec Metropol Kavtaradze
Apartamentowiec Metropol Kavtaradze
Apartamentowiec Metropol Kavtaradze
Tbilisi, Gruzja
od
$75,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 25
Metropol Kavtaradze to nowy, ekscytujący projekt mieszkaniowy realizowany obecnie w centrum miasta. To, co go wyróżnia, to rozległy teren rekreacyjny. Inwestycja składa się z dwóch 25-piętrowych budynków oferujących różnorodną ofertę mieszkań, od przytulnych kawalerek z jedną sypialnią po lu…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Tbilisi, Gruzja
od
$81,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Apartamentowiec Archi Dighomi 3
Tbilisi, Gruzja
od
$60,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 25
Archi Dighomi 3 to wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy w Didi Dighomi, wyróżniający się estetycznym urokiem, wyrafinowaną architekturą i charakterystycznym stylem. Obejmuje powierzchnię handlową o powierzchni 7000 mkw. zielony dziedziniec, jedno dziecko i dwa boiska sportowe. W konstrukcji …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Tbilisi, Gruzja
od
$45,000