  2. Gruzja
  3. Imeretia
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Imeretia, Gruzja

Kutaisi
1
Chiatura Municipality
1
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Gruzja
od
$65,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White Square Kutaisi
Apartamentowiec White Square Kutaisi
Apartamentowiec White Square Kutaisi
Apartamentowiec White Square Kutaisi
Kutaisi, Gruzja
od
$30,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Apartamentowiec Domus Paliashvili
Kutaisi, Gruzja
od
$3,300
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 13
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
