Kompleks mieszkalny Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.

Batumi, Gruzja
od
$133,000
12
Adres
Opcje
Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27370
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarodowymi standardami Radisson.

Radisson Blu Residences oferuje wyjątkową okazję do inwestycji w markowe rezydencje, które łączą luksus i wysoki potencjał dochodowy.

Projekt ten zapewnia najwyższy komfort i elegancję, a marka Radisson Blu gwarantuje prestiż, co czyni go idealnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą połączyć wyrafinowany styl życia z wiarygodną inwestycją finansową.

Apartamenty są oddawane do użytku po remoncie pod klucz, którego ekskluzywny design został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami sieci hoteli Radisson.

Dochód do 14% rocznie!
28 dni na własne wakacje w roku!

Umowa najmu z Radisson na 20 lat! System basenowy 60/40 (podział zysków z przychodów brutto z użytkowania wszystkich pokoi hotelowych danej kategorii).

Pierwsza wpłata 20%
Brak rat procentowych do grudnia 2027 r.!

Druga kategoria pokoi:

  • Studia
  • Pokój od 31,6 m² z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami.
  • Pokoje jednopokojowe
  • Pokój od 50,1 m² z oddzielną sypialnią i aneksem kuchennym.

Kompleksowa infrastruktura:

  • Kasyno
  • Centrum SPA
  • Miniaturowy ogród z roślinami
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Prywatna plaża
  • Otwarty basen z podgrzewaną wodą
  • Restauracja z tarasem
  • Bar i salon na dachu
  • Parking podziemny
  • Sala konferencyjna
  • Recepcja
  • Sala fitness

Lokalizacja:

  • Ośrodek wypoczynkowy Gonio
  • Do morza - 50 m
  • Do centrum Batumi - 14 km
  • Do lotniska - 8 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja

Kompleks mieszkalny Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$133,000
