Kompleks mieszkalny STATUS HOUSE

Batumi, Gruzja
od
$38,000
od
$1,000/m²
BTC
0.4520024
ETH
23.6913801
USDT
37 570.0112216
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4 1
ID: 28007
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    17

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

ELT Grupa z dumą prezentuje projekt STATUS HOUSE położony w New Batumi Boulevard w naszej prestiżowej dzielnicy ELT. Ten unikalny projekt jest idealny zarówno dla stałego pobytu, jak i długoterminowego wynajmu.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy STATUS HOUSE

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
