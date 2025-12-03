  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Gemeinde Budva
41
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
TOP TOP
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Alle anzeigen Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Rafailovici, Montenegro
von
$304,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
1 Immobilienobjekt 1
Luxury Seafront Complex in Becici, Budva Location: Becici, Budva, Montenegro Total area: 40,800 m² Format: 142 residences and 154 hotel rooms A reliable developer with a proven track record of successful projects in Montenegro. Perfect blend of coastal luxury, comfort, and strong in…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TOP TOP
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Alle anzeigen Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Becici, Montenegro
von
$144,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
2 Immobilienobjekte 2
Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade! Prices starting from €81,000 Apartments in a new complex just 350 meters from the azure coast of Bečići, close to the best beaches, restaurants, and prestigious hotels like Splendid and Iberostar 4*. Here, the…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TOP TOP
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Alle anzeigen Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
von
$118,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Alle anzeigen Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Boreti, Montenegro
von
$166,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 53–67 m²
2 Immobilienobjekte 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8 – 67.0
178,227 – 266,295
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$754,199
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Ein neues exklusives Projekt moderner Luxusvillen in einem der vielversprechendsten Küstengebiete – nur 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac. Dies ist ein Ort, wo durchdachtes Design, hohe Baustandards und atemberaubende Panoramablick einen einzigartigen Raum für Leben und Entspannung s…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Alle anzeigen Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Dienste der Agentur für die Konfrontation des Deals "unter dem Schlüssel" ist für den Käufer frei!!!Ausstattung: Der neue Wohnkomplex mit einem einzigartigen architektonischen Design, entwickelt durch das berühmte internationale Büro Businessart, hat das Konzept eines modernen, komfortab…
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,293
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 38–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neue Luxus-Wohnung Komplex. Futuristische architektonische Lösung mit Elementen des klassischen Designs, die seine Einzigartigkeit schafft. Basierend auf Tradition und Blick in die Zukunft überrascht dieses Projekt nicht nur, sondern passt auch perfekt in die unglaubliche Landschaft von Mont…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.5 – 55.0
121,635 – 153,527
Wohnung 2 zimmer
76.0
212,147
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Wohnanlage POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Wohnanlage POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Wohnanlage POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Wohnanlage POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Alle anzeigen Wohnanlage POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Wohnanlage POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Becici, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$154,823
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem neuen Wohnkomplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und umweltfreundlichen Gegend von Budva — Dubovica. Diese Lage bietet eine ruhige natürliche Umgebung mit malerischen Blick auf die Berge und das Meer, während nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Mega Ma…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
154,718
Wohnung 2 zimmer
63.0
232,097
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Alle anzeigen Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Provodina, Montenegro
von
$107,441
Etagenzahl 4
Fläche 43–116 m²
44 Immobilienobjekte 44
< p > Live Apartment Complex „ River Side ”in Igalo. Der Komplex befindet sich in der internen Endbearbeitungsphase. Der Start ist für 2022 geplant. < p > Wohnungsvarianten zum Verkauf: < ul > li < Ein > Zimmerwohnungen mit einer Fläche von 39 - 93 m2 ab 87.500 Euro. < li > Zwei - Schlafzimm…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
144,227
Wohnung 2 zimmer
48.0 – 92.0
164,507 – 351,539
Wohnung 3 zimmer
66.0 – 116.0
170,134 – 419,796
Wohnung 4 zimmer
87.0
252,971
Immobilienagentur
eNovogradnja
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Alle anzeigen Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
von
$151,304
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
🌊 Exklusive Investition in Prchan - nur 80 Meter vom Meer entfernt!Der Bau eines einzigartigen Wohnkomplexes wird in einem der renommiertesten Orte in Montenegro - in der Stadt Prchan, direkt am Ufer der Boko-Kotor Bucht abgeschlossen.📈 Dies ist nicht nur Immobilien – es ist eine fertige Inv…
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tivat, Montenegro
von
$138,453
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–69 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ausstattung:Für eine vollständige Preisliste kontaktieren Sie unsere Manager.Premium-Klasse Wohnanlage besteht aus 18 Häusern mit Tiefgarage. 94 Stellplätze auf einem unterirdischen Parkplatz, 1 Etage von Geschäftsräumen. Geschlossenes Gebiet, Sicherheit, Videoüberwachung, Aufzüge. Es gibt e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
51.0 – 69.0
196,131 – 265,564
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Alle anzeigen Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 207 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der verzierte Villakomplex oberhalb des Projekts Portonovi in Kumbor ist ein moderner und luxuriöser Wohnkomplex mit Panoramablick auf die Bucht und eine große Auswahl an eigenen Annehmlichkeiten.Der Komplex besteht aus 3 Bauphasen, die 200+ Luxusvillen umfassen, die jeweils in 2 Stadthäuser…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Alle anzeigen Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Sustas, Montenegro
von
$77,942
Etagenzahl 11
Fläche 36–73 m²
6 Immobilienobjekte 6
< p > Die Schöpfer des Wohnkomplexes "Emerald Residence" sind davon überzeugt, dass das heutige Leben in Montenegro nach dem Prinzip "Mein Zuhause ist meine Festung" nicht modern ist. < br / >Die Menschen wollen neue, harmonischere Beziehungen sowohl zur Natur als auch untereinander. Dazu ne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 57.1
127,935 – 162,710
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 73.5
174,833 – 200,758
Gewerbefläche
51.0
89,936
Bauherr
Emerland Residence
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Alle anzeigen Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
von
$713,912
Fläche 107–137 m²
2 Immobilienobjekte 2
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
107.0
793,224
Wohnung 3 zimmer
137.0
980,714
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Alle anzeigen Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
von
$407,160
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Komplex in der besten Lage der Herceg Novi Riviera, 150 Meter vom Meer und dem Projekt Portonovi. Ein herrlicher Blick auf das Meer, umgeben von unberührter Natur, rund um die Uhr Sicherheit und komplexe Infrastruktur machen Ihren Aufenthalt komfortabel u…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Alle anzeigen Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
von
$184,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Das Gebäude Eva Residence befindet sich in der schönsten und ruhigsten Gegend der Stadt Tivat (Montenegro), umgeben von luxuriösen Villen und Wohnkomplexen. Das Gebäude besteht aus 10 Wohnungen, davon 6 mit einem Schlafzimmer, 3 Maisonette-Wohnungen mit zwei Schlafzimmern und 1 Penthouse m…
Bauherr
Kraft Construction
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Alle anzeigen Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Montenegro
von
$152,798
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zum Verkauf! Ferienwohnungen mit direktem Meerblick in Bečići!Ein neues Wohngebäude im Jahr 2020 abgeschlossen — hochwertiger Bau in einer modernen Gegend in der Nähe des Monte Dreams-Komplexes. Das Gebäude ist 80% besetzt.Das Meer ist nur 800 m entfernt, mit Geschäften und allen notwendigen…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Alle anzeigen Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Kotor, Montenegro
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Alle anzeigen Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
von
$2,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Spektakuläres Duplex Penthouse mit Panoramablick auf die Adria – Porto MontenegroGesamtfläche: 179 m2 (110 m2 Innenraum + 69 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 2 (erweiterbar bis 4)Badezimmer: 2.Preis pro m2: €10,027/m2Erleben Sie erhöhte Küstenleben in der renommierten Thea Building am Boka Place, …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Alle anzeigen Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Budva, Montenegro
von
$216,750
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Eine 1+1, 2+1, 3+1 Wohnung mit einer Fläche von  52 bis 112 Quadratmeter stehen zum Verkauf in einem im Bau befindlichen modernen Wohnkomplex der Business Plus-Klasse mit einem Swimmingpool und einem geschlossenen Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Apartments befind…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Dobrota, Montenegro
von
$212,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 56–59 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ausstattung:Neue Wohnanlage für LuxuskomfortFerienhäuser in einer schönen Atmosphäre. Garantie von hoher QualitätDie Materialien und Inhalte, die sie von ihren Konkurrenten unterscheiden, nämlich: Garage. Videoüberwachung. Wohnungsbau. Freibad. Innengesundheit und Wellnessbereich mit Einrich…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0 – 59.0
322,175 – 347,763
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 51–78 m²
5 Immobilienobjekte 5
DELUXE ESTATE BUDVA-KomplexDELUXE ESTATE stellt das wichtigste Format des europäischen Marktes dar – gemütlicheAppartements ab 34 m² mit funktionalen Planungslösungen.LageEine der spektakulärsten und bequemsten Lagen in der Stadt Budva.BUDVA gilt zu Recht als eine der schönsten Städte an der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0 – 55.6
189,185 – 217,885
Wohnung 2 zimmer
78.2
289,992
Bauherr
Deluxe estate Montenegro
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Alle anzeigen Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einführung von Synchro Yards - das lang erwartete neue Wohnviertel von Porto Montenegro, entworfen für diejenigen, die Luxus, Komfort und Inspiration schätzen.Direkt am Wasser gelegen, ist dieser Bereich die Nummer eins in der Popularität in Porto Montenegro. Im neuen Viertel erwarten Sie ei…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Alle anzeigen Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Becici, Montenegro
von
$305,424
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 56–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići.   Sales launch of apartments in the five-star Melia Hotel – directly on the waterfront in Bečići! Don’t miss the opportunity to own a beachfront residence managed by the international hotel brand Melia!   Sea-view apartments are l…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0 – 58.0
306,124 – 451,975
Wohnung 2 zimmer
113.0
1,01M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Alle anzeigen Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Montenegro
von
$217,435
Fläche 44–189 m²
19 Immobilienobjekte 19
Das Harmony Apart Hotel befindet sich im Herzen Montenegros im Elite-Gebiet der Budwan Riviera auf der Halbinsel Zaval, die eine der geschützten Ecken unberührter Natur war. Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Meer und einem sauberen, gepflegten Strand entfernt. Alle Terrassen bieten…
Bauherr
MS Invest
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$117,908
Etagenzahl 6
Fläche 44–181 m²
4 Immobilienobjekte 4
A new project in Tivat, located just 2,5 km from the city center and Porto-Montenegro, surrounded by greenery and beautiful landscapes. The distance to the sea is only 800 m. The complex is situated on a small elevation, allowing residents to enjoy panoramic views of the sea and greenery. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
178,766
Wohnung 2 zimmer
57.0 – 109.0
228,081 – 616,435
Wohnung 3 zimmer
181.0
1,17M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$289,030
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$161,681
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 43–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues Wohnhaus in den Vororten von Tivat, in der Kava, nur wenige Autominuten vom Zentrum von Tivat entfernt.Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner genießen Blick auf das Meer und die Stadt. Panoramafenster bieten viel Licht in den Zimmern, dank der sonnigen S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
175,263
Wohnung 2 zimmer
87.0
352,386
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
von
$149,702
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Die Unterkunft befindet sich in einer beliebten Wohngegend mit 2 Schlafzimmern von 60 м2! Общая площадь 60 м², Sonnige Wohnung im Neubau mit 2 Schlafzimmern, 2 Terrassen и 1 Schlafzimmern. Апартаменты лучше всего расположены на 4 этаже с 5 Schlafzimmern на втором этаже. С балконов открывает…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Alle anzeigen Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
von
$261,872
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
Fläche 69–116 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue moderne Wohnanlage in Becici - ein idealer Ort für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben möchten und einen schönen Blick auf das Meer genießen möchten. Die Entfernung zum Sandstrand beträgt nur 150 Meter.Der Komplex verfügt über 10 Etagen mit 8 Apartments pro Etage mit Meerblick …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
375,677
Wohnung 2 zimmer
116.0
602,478
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$160,204
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 36–239 m²
10 Immobilienobjekte 10
Ausstattung:Ein neuer Wohnkomplex umgeben von der bezaubernden Schönheit Montenegros und den schimmernden Gewässern des Mittelmeers verbindet Luxus, Komfort und eine einzigartige Investitionsmöglichkeit!!! Die Wohnung, die Sie im Projekt kaufen, ist ein Konzept.5-Sterne-Hotelkomplex, hergest…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 43.0
162,125 – 192,073
Wohnung 2 zimmer
71.0 – 74.0
191,909 – 354,085
Wohnung 3 zimmer
239.0
1,51M
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Wohngebäude Тиват
Tivat, Montenegro
von
$146,926
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Ich biete Wohnungen in einem im Bau befindlichen Komplex zum Kauf an ? Тиват Die Wohnungen befinden sich in ruhiger Lage, umgeben von einem Pinienwald. В отеле Nähe gibt es Geschäfte, Рестораны, Saubere Strände и престижные Viertel Porto Черногория. Durch die günstige Lage des Hauses und den…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
von
$716,352
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 288 m²
1 Immobilienobjekt 1
LASTVA PARK ist eine ideale Wahl als primäre Wohn-, Ferienhaus- oder Mietinvestition. Das Hotel liegt in der charmanten Donja Lastva, der renommiertesten Gegend von Tivat in Montenegro.Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Ufer mit herrlichem Meerblick und einem einzigartigen Yachthafe…
Bauherr
Lastva Park Residential Complex
Eine Anfrage stellen
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Alle anzeigen Aparthotel
Aparthotel
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 83–225 m²
4 Immobilienobjekte 4
Lieferdatum: 01.05.2027Ausstattung:Für eine vollständige Preisliste kontaktieren Sie unsere Manager.5-Sterne-Hotel im Epizentrum von Montenegrin Tourismus - Budva. Dies ist ein Hotel, das zwei Eingänge zum Gebiet hat: einer befindet sich günstig an der Promenade, und das andere ist von der B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
83.0 – 87.0
914,185 – 1,13M
Wohnung 2 zimmer
154.0
2,53M
Wohnung 3 zimmer
225.0
3,66M
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Alle anzeigen Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Becici, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
von
$100,475
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 46–168 m²
3 Immobilienobjekte 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 168.0
171,430 – 628,513
Wohnung 2 zimmer
93.0
346,134
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Alle anzeigen Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Montenegro
von
$76,952
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
von
$164,714
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 44–75 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einführung einer neuen Wohnanlage in der Nähe des Meeres in Kotor.Wir freuen uns, einen neuen Wohnkomplex in der Bucht von Kotor zu präsentieren.Diese Region ist bekannt für ihr mildes Klima, jahrhundertealte Olivenhaine und das kristallklare Wasser der Bucht. Der Komplex liegt nur 50 Meter …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.5
187,257
Wohnung 2 zimmer
75.0
347,646
Wohnung 3 zimmer
75.0
386,028
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
von
$2,63M
Etagenzahl 2
Smaller apart hotel for sale in Djenovici. In addition to the hotel there is a plot behind with possibility to build additional units. Excellent location, beach is under lease from local authorities for next 2 years. Family bussines.
Immobilienagentur
Property.solution.mne
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Becici, Montenegro
von
$217,199
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Komplex befindet sich am Hang der Budva Riviera, in Bečići, in einem malerischen ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Entfernung von Stadtgeräuschen, sowie eine Fülle von Vegetation schaffen eine Atmosphäre für Entspannung und Ruhe. Die Bergluft erzeugt nicht …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0
262,050
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Alle anzeigen Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$450,110
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 53–459 m²
9 Immobilienobjekte 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
476,865
Wohnung 2 zimmer
93.0 – 131.0
830,443 – 1,32M
Wohnung 3 zimmer
288.0 – 459.0
2,93M – 4,27M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Alle anzeigen Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
von
$141,339
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 48–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
212,766
Wohnung 2 zimmer
60.0 – 70.0
265,564 – 275,156
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
von
$176,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 64 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf steht in einem im Bau befindlichen Haus eine Wohnung von 65 m2 im 1. Stock und verfügt über eine eigene riesige Terrasse von 20 Metern, die nicht im Preis inbegriffen ist 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer Preis qm 2500 m Haus soll 2024 fertiggestellt werden Beim Kauf zahlen Sie ke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
64.0
273,325
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Alle anzeigen Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Montenegro
von
$118,651
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Rosa by Concord
Wohnanlage Rosa by Concord
Wohnanlage Rosa by Concord
Wohnanlage Rosa by Concord
Wohnanlage Rosa by Concord
Podgorica, Montenegro
von
$3,457
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Rosa von Concord – Ein neuer Wohnkomplex im Herzen von MomišićiRosa von Concord liegt in einem ruhigen Teil von Podgorica, umgeben von Grün und urbanen Annehmlichkeiten, ist ein moderner Wohnkomplex, der anspruchsvolles Design, Funktionalität und hochwertige Konstruktion verbindet.Die Archit…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Alle anzeigen Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Montenegro
von
$404,889
Etagenzahl 2
Mountain Retreat von Dukley ist ein erstklassiger Komplex im Herzen des beliebten Skigebiets Kolasin. Hier befinden sich die neuen Skizentren 'Kolašin 1450' und 'Kolašin 1600', verbunden mit einer Seilbahn. In 'Kolašin 1450' können Skifahrer und Snowboarder 7 Pisten unterschiedlicher Schwier…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Bratesici, Montenegro
von
$89,691
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 22–89 m²
6 Immobilienobjekte 6
Ausstattung: Der neue Komplex ist Teil eines exklusiven Dorfes im ruhigen Dorf Lastva Grbalsk, umgeben von Naturschönheit und Grün, das die perfekte Balance zwischen Luxus und Natur bietet. Der Komplex besteht aus zwei einzigartigen Gebäuden aus architektonischer Sicht, die perfekt in diese …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
52.0 – 89.0
158,187 – 268,080
Wohnung
22.0 – 32.0
61,411 – 97,434
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$236,130
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 52–216 m²
5 Immobilienobjekte 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0 – 67.0
237,688 – 270,969
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 216.0
332,582 – 761,265
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Alle anzeigen Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Sisici, Montenegro
von
$106,146
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Moderne Wohnanlage mit Schwimmbad an der Küste von MontenegroIn einer der malerischsten Ecken der Adria wird ein neuer Wohnkomplex für 54 Wohnungen gebaut. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, komfortable Infrastruktur und eine gute Lage – alles für ein komfortables Leben und eine pro…
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
von
$98,171
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48–66 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage in Radanovići.Die Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und sicheren Grünzone und besteht aus 72 Wohnungen verschiedener Art: Studios, Ein-Zimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen.Die Lage verbindet die Nähe zu den wichtigsten Annehmlichkeiten (Schulen, Geschäfte) und dem regionalen V…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0 – 51.0
164,722 – 170,235
Wohnung 2 zimmer
66.0
219,837
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Alle anzeigen Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$130,960
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
von
$199,721
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 52–85 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein brandneues, modernes Wohnhaus in der beliebten Resortstadt Bečići. Das Gebäude befindet sich am Adriatic Highway, nur eine 10-minütige Fahrt vom Zentrum von Budva entfernt. In der Nähe finden Sie einen Supermarkt und Meeresfrüchte Restaurants. Dies ist das fünfte Gebäude in einer neuen E…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
211,682
Wohnung 3 zimmer
85.0
346,018
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Alle anzeigen Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Wohnanlage Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Montenegro
von
$104,144
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Wohnkomplex Minder Nexus - ein moderner Lebensstil im malerischen KavacheWir präsentieren Ihnen ein neues Wohnprojekt der Premiumklasse Minder Nexus in einem der vielversprechendsten Gegenden von Montenegro - Kavache. Diese gemütliche Ecke der Natur ist nur wenige Autominuten vom Zentrum von…
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Alle anzeigen Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
von
$145,920
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 32–197 m²
3 Immobilienobjekte 3
In der gefragtesten Touristenzone der Gemeinde Herceg Novi entsteht eine moderne Wohnanlage – ideal für komfortables Wohnen und eine sichere Investition. 🏊‍♂️ Auf dem Gelände: • großes Schwimmbad von ca. 200 m² • abgeschlossene, landschaftlich gestaltete Anlage • moderner Kinderspielpl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.7
211,333
Wohnung 2 zimmer
197.1
381,725
Studio
31.7
145,037
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$179,516
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ferienwohnungen in einem neuen Boutique-Gebäude unter Bau in Tivat Eine exklusive Wohnanlage mit nur 5 Wohnungen befindet sich in einer ruhigen, grünen Gegend von Tivat — Mrčevac, nur wenige Schritte von der renommierten Porto Montenegro, Strände und allen wichtigen Stadtinfrastruktur entfer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
179,394
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Alle anzeigen Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Montenegro
von
$2,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Alle anzeigen Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Montenegro
von
$863,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Kaufen Sie mit Kryptowährung — Wohnungen in Porto MontenegroDie Marke Dukley befindet sich im Herzen von Tivat in einem luxuriösen Yachthafen, der ein neues Niveau von Luxus und Lifestyle verkörpert.Das Synchro Distrikt wird zum Zentrum von Tivat mit einem neuen Fünf-Sterne-Hotel, Beach Club…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Pole
Wohngebäude Pole
Wohngebäude Pole
Wohngebäude Pole
Polje, Montenegro
von
$74,168
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Wohnungen im Gebäude eines eigenen Gebäudes. Gebäudegebäude - Dezember 2024. Gebiet: England, Polen. К Kaufen Sie Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Verkaufen Sie 5 Apartmentkategorien. Apartments mit einer Wohnfläche von 40,16. Apartments ab 40,16 -72,93 м2. Wohnunge…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Alle anzeigen Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$204,870
Etagenzahl 3
Fläche 83 m²
1 Immobilienobjekt 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
83.0
394,957
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$181,370
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 42–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.3 – 50.0
158,568 – 219,823
Wohnung 2 zimmer
76.0
319,849