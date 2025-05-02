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Kolasin Valleys

, Montenegro
von
$292,920
MwSt.
von
$42/m²
27.04.26
$292,920
24.06.24
$521,269
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ID: 20043
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys – Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Montenegro

Projektbeschreibung:

Kolasin Valleys schlägt ein neues Kapitel in der Welt des Hotelgeschäfts und der Investitionen in der Bergregion von Montenegro auf. Dieses Ganzjahresprojekt umfasst 23 erstklassige Hotels, die vom führenden kanadischen Unternehmen Ecosign entwickelt wurden. Kolasin Valleys kombiniert Eleganz und eine einzigartige Lage und bietet beispiellose Bedingungen für Gäste und profitable Möglichkeiten für Investoren.

Hotelbeschreibung:

Jedes Hotel in Kolasin Valleys ist die Verkörperung von Luxus und Komfort und bietet Gästen erstklassige Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Die Hotels sind mit modernen Spa-Zentren, gehobenen Restaurants, gemütlichen Lobbys und Ruheräumen ausgestattet, in denen jedes Detail sorgfältig geplant ist, um die Bedürfnisse der Gäste vollständig zu erfüllen. Die Hotels in Kolasin Valleys bieten Möglichkeiten zur aktiven Erholung und Entspannung und eignen sich ideal für Investitionen im gehobenen Gastgewerbe.

Werden Sie Teil des Kolasin Valleys-Projekts:

Werden Sie Teil des Projekts, das die Standards des Hotelgeschäfts in Montenegro neu definiert. Eine Investition in die Hotels von Kolasin Valleys bietet Ihnen nicht nur einen Anteil an einem einzigartigen Unternehmen, sondern bietet dank der stetig steigenden touristischen Nachfrage und der strategischen Entwicklung der Region auch ein beeindruckendes Wachstums- und Gewinnpotenzial.

Weitere Informationen zu Käufen und Investitionen erhalten Sie vom Entwickler.

Kolasin Valleys ist Ihre Chance, in die Zukunft von Luxus und Entspannung im Herzen Montenegros zu investieren, wo Innovation auf die Traditionen der Gastfreundschaft trifft

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 47.0 – 72.0
Preis pro m², USD 6,757 – 8,116
Wohnungspreis, USD 323,384 – 595,003
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 72.0 – 76.0
Preis pro m², USD 6,959 – 7,110
Wohnungspreis, USD 521,269 – 538,504
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Kondominium
Fläche, m² 35.0
Preis pro m², USD 6,016
Wohnungspreis, USD 214,418

Standort auf der Karte

, Montenegro
Essen & Trinken

Video-Review von aparthotel Kolasin Valleys

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung
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Kolasin Valleys
, Montenegro
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