Wohnung in einem Neubau

Ausstattung:

Neue Luxus-Wohnung Komplex. Futuristische architektonische Lösung mit Elementen des klassischen Designs, die seine Einzigartigkeit schafft. Basierend auf Tradition und Blick in die Zukunft überrascht dieses Projekt nicht nur, sondern passt auch perfekt in die unglaubliche Landschaft von Montenegro. Runden Sie den Uhrservice. Designer-Eintrittsgruppe der Hotelebene mit dekorativer Landschafts- und Loungebereich. Es ist schön, hier zu entspannen, Gäste und Freunde zu treffen. Schöne Treppe und ein Hochgeschwindigkeits-Aufzug von der Lobby bis zur Dachterrasse, schafft nicht nur Komfort, sondern auch die Stimmung der Bewohner und Gäste. Fitnessbereich und Yogahalle. Der Pool befindet sich direkt im Hinterhof. Tropische Pflanzen, Gerberei und Pool Bar. Geräumige und sichere Tiefgarage für 30 Parkplätze mit Lademöglichkeit für Elektroautos. Große Terrassen mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge. Einsatz von hochwertigen und teuren Materialien in der Konstruktion und Verarbeitung. Split-Systeme, Kessel. Aufzug zum Tiefgaragenplatz. Kurul-Nacht-Sicherheit. Videoüberwachung.



Ort:

Die Stadt Bar befindet sich im südlichen Teil von Montenegro zwischen der Adria und dem Chkadarsee und hat 270 sonnige Tage im Jahr.

Bar ist der wichtigste Seehafen des Landes, der Fracht und Passagier Fähren gibt;

800 Meter vom Meer entfernt;

Einkaufszentrum - 100 Meter;

Central Bar - 500 Meter, Alte Bar - 1,4 km.

Die Berge sind 2 km.

Flughafen Tivat und Porto Montenegro - 59 km. ;

Die Hauptstadt von Montenegro Podgorica ist 45 km.

