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Büroräumen in Montenegro

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Podgorica
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Budva
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Bar
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Tivat
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74 immobilienobjekte total found
Büro 18 m² in Budva, Montenegro
Büro 18 m²
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Eine Bürofläche von 18 m2 befindet sich im Zentrum von Budva, im renommierten Centar-Viertel…
$85,532
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Büro 982 m² in Montenegro
Büro 982 m²
Montenegro
Fläche 982 m²
Zum Mieten – voll möblierte Bürofläche mit einer Fläche von 98m2, befindet sich im Bereich S…
$2,329
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Büro 2 542 m² in Podgorica, Montenegro
Büro 2 542 m²
Podgorica, Montenegro
Fläche 2 542 m²
A modern Grade A office building with a total gross area of 2,542 m², available for sale or …
$1
MwSt.
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TekceTekce
Büro 83 m² in Bar, Montenegro
Büro 83 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Gewerbefläche im Zentrum der Bar, mit einer Fläche von 83m2. Zwei Zimmer, Badezimmer. Elektr…
$207,330
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Büro 80 m² in Montenegro
Büro 80 m²
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
80 m2 Wohnung zur Miete im Erdgeschoss des ersten grünen Gebäudes in Blok 5, Podgorica, Eing…
$1,167
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Büro 752 m² in Montenegro
Büro 752 m²
Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 752 m²
Büroraum zu vermieten,75m2,Stadt kvart,Podgorica
$992
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Büro 191 m² in Podgorica, Montenegro
Büro 191 m²
Podgorica, Montenegro
Fläche 191 m²
Büroraum zu vermieten 191m2, Capital Plaza, Podgorica
$5,254
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Büro 70 m² in Budva, Montenegro
Büro 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
Neue Adresse für Ihr Unternehmen in Montenegro mit Meerblick! Budva, strenge Innenstadt. Bü…
$366,560
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Büro 660 m² in Boreti, Montenegro
Büro 660 m²
Boreti, Montenegro
Fläche 660 m²
Preis pro 1 m2. Gewerberäume mit einer Fläche von 440m2 und 220m2 im berühmten Belvedere Res…
$2,472
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Büro 200 m² in Montenegro
Büro 200 m²
Montenegro
Fläche 200 m²
Größe:Erdgeschoss: 100 m2Keller: 100 m2Terrasse: 100 m2Monatliche Miete: 2.500 € + MwSt.Prim…
$2,911
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Büro 51 m² in Tivat, Montenegro
Büro 51 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 51 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$176,188
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Büro 892 m² in Montenegro
Büro 892 m²
Montenegro
Fläche 892 m²
2 Toiletten2. Klimaanlage4 Kameras4 ParkplätzeEs gibt 2 Fenster, die geöffnet werden können
$1,051
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Büro 12 m² in Bar, Montenegro
Büro 12 m²
Bar, Montenegro
Fläche 12 m²
Ein Platz in der Garage von 12m2. Der PAMC Residence Komplex wird nach modernen internationa…
$20,966
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Büro 45 m² in Montenegro
Büro 45 m²
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Bürofläche zu vermieten, Budva 46m2
$1,401
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Büro 500 m² in Montenegro
Büro 500 m²
Montenegro
Fläche 500 m²
Eine außergewöhnliche Geschäftsfläche von 500 m2 befindet sich auf Bulevar Svetog Petra Ceti…
$8,734
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Büro 28 m² in Montenegro
Büro 28 m²
Montenegro
Fläche 28 m²
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
$466
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Büro 153 m² in Montenegro
Büro 153 m²
Montenegro
Fläche 153 m²
In der exklusiven Geschäftszone von Master 88 bei Stari Aerodrom bietet diese moderne Gewerb…
$2,919
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Büro 28 m² in Montenegro
Büro 28 m²
Montenegro
Fläche 28 m²
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
$467
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Büro 47 m² in Tivat, Montenegro
Büro 47 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 47 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$182,995
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Büro 18 m² in Petrovac, Montenegro
Büro 18 m²
Petrovac, Montenegro
Fläche 18 m²
Parkplatz in der Garage, in einem Wohnungsgebäude im 2. Stock. Die Fläche nach den Dokumente…
$18,037
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Büro 96 m² in Montenegro
Büro 96 m²
Montenegro
Fläche 96 m²
Zur Miete: 93 m2 Gewerbefläche in bester Lage, direkt am Haupt Boulevard.🔹 Open-plan-Layout …
$1,747
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Büro 96 m² in Montenegro
Büro 96 m²
Montenegro
Fläche 96 m²
Zur Miete: 93 m2 Gewerbefläche in bester Lage, direkt am Haupt Boulevard.🔹 Open-plan-Layout …
$1,751
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Büro 80 m² in Montenegro
Büro 80 m²
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Ein Gewerberaum von 80m2 ist in bester Lage in Stari Aerodrom zu vermieten, ideal für Büros,…
$817
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Büro 502 412 m² in Montenegro
Büro 502 412 m²
Montenegro
Fläche 502 412 m²
zwei Gewerberäume, eine 50 m2 und die andere 41 m2. Sie sind nebeneinander und können zu ein…
$12
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Büro 70 m² in Montenegro
Büro 70 m²
Montenegro
Fläche 70 m²
Entdecken Sie einen hellen und funktionalen 70m2 Büroraum, ideal für eine Vielzahl von Gesch…
$1,402
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Büro 282 m² in Montenegro
Büro 282 m²
Montenegro
Fläche 282 m²
Ein 282 m2 großer Gewerbefläche ist in Stari Aerodrom, Bemax Building zu vermieten. Der Raum…
$5,241
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Büro 16 m² in Budva, Montenegro
Büro 16 m²
Budva, Montenegro
Fläche 16 m²
Geschlossene Garage von 16m2 in der Region Dubovica. Ein abschließbares System wird von der …
$29,675
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Büro 982 m² in Montenegro
Büro 982 m²
Montenegro
Fläche 982 m²
Zum Mieten – voll möblierte Bürofläche mit einer Fläche von 98m2, befindet sich im Bereich S…
$2,335
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Büro 190 m² in Montenegro
Büro 190 m²
Montenegro
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Ein komplett renovierter und modern ausgestatteter Gewerberaum von 190 m2 ist in einer sehr …
$1,689
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Büro 800 m² in Montenegro
Büro 800 m²
Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 800 m²
Stockwerk 2
Eine Bürofläche von 800m2 steht zum Verkauf, ideal gelegen neben der Hauptstraße Budva-Tivat…
$1,21M
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