  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Wohnkomplex ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE

Wohnkomplex ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE

Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32613
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 538955
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 08.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
von
$510,825
Wohngebäude Pole
Polje, Montenegro
von
$74,168
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Budva, Montenegro
von
$89,990
Wohnanlage Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
von
$103,336
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$450,110
Sie sehen gerade
Wohnkomplex ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Alle anzeigen Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
Budva, Montenegro
von
$216,750
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Eine 1+1, 2+1, 3+1 Wohnung mit einer Fläche von  52 bis 112 Quadratmeter stehen zum Verkauf in einem im Bau befindlichen modernen Wohnkomplex der Business Plus-Klasse mit einem Swimmingpool und einem geschlossenen Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Apartments befind…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Alle anzeigen Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Montenegro
von
$303,775
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Eine exklusive Wohnanlage am Meer mit privaten Bootsplätzen in der Bucht von Kotor.Erleben Sie eine einzigartige Harmonie von Natur und Architektur in einer der schönsten Buchten der Welt.Diese Wohnanlage bietet einen Lebensstil, der modernen Komfort, Panoramablick auf das Meer, stilvolle me…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Alle anzeigen Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
von
$407,160
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Komplex in der besten Lage der Herceg Novi Riviera, 150 Meter vom Meer und dem Projekt Portonovi. Ein herrlicher Blick auf das Meer, umgeben von unberührter Natur, rund um die Uhr Sicherheit und komplexe Infrastruktur machen Ihren Aufenthalt komfortabel u…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen