Wohnkomplex Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya

Die Wohnanlage in Becicici ist ein einzigartiges Projekt, das harmonisch in die malerischen Berglandschaften, mit herrlichem Meerblick und umgeben von Grünflächen eingebunden ist. Der Komplex befindet sich in einem der attraktivsten Gegenden der Küste von Montenegro, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Dies ist ein idealer Ort für komfortables Wohnen und Erholung, die Nähe zur Natur mit der Verfügbarkeit aller notwendigen städtischen Infrastruktur.

Der Komplex besteht aus 5 Gebäuden, darunter 536 Wohn- und Gewerberäume, sowie 550 Parkplätze für die Bequemlichkeit aller Bewohner und Gäste. Diese große Anzahl von Räumen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für zukünftige Eigentümer und Mieter, bietet sowohl gemütliche Wohnungen und Gewerberäume für Unternehmen.

Der Bau des Komplexes wird Anfang 2027 abgeschlossen sein, wonach die Bewohner in der Lage sein werden, die moderne Architektur und Infrastruktur voll auszunutzen. Der Komplex wird einen gepflegten Pool für Erholung, sowie gepflegte Grünflächen und Plätze zum Wandern, was es zu einem attraktiven Ort für dauerhafte Residenz und saisonale Erholung macht.