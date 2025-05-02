  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Wohnkomplex Tivat Kavac

Wohnkomplex Tivat Kavac

Tivat, Montenegro
von
$103,510
von
$2,030/m²
;
24
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32841
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$160,204
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Montenegro
von
$633,628
Wohnanlage Brick House by Concord
Ludvika Kube, Montenegro
von
$2,851
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$289,030
Wohnanlage
Dobrota, Montenegro
von
$212,825
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
von
$103,510
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Alle anzeigen Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
von
$151,304
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
🌊 Exklusive Investition in Prchan - nur 80 Meter vom Meer entfernt!Der Bau eines einzigartigen Wohnkomplexes wird in einem der renommiertesten Orte in Montenegro - in der Stadt Prchan, direkt am Ufer der Boko-Kotor Bucht abgeschlossen.📈 Dies ist nicht nur Immobilien – es ist eine fertige Inv…
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Alle anzeigen Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
von
$510,825
Etagenzahl 15
Fläche 61–119 m²
2 Immobilienobjekte 2
Riviera Wohnanlage und Fünf-Sterne-Hotel — Luxus leben am Ufer der Adria.Riviera ist die Verkörperung von Premium-Lifestyle im Herzen der Budva Riviera. Eine einzigartige Lage direkt am Meer, zeitgenössische Architektur der „İki Design Group“ und sorgfältig gestaltete Details schaffen eine A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
504,782
Wohnung 3 zimmer
119.0
990,241
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$160,440
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Apartments in einem neuen Komplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und grünen Babin Do Gegend von Budva, bietet malerische Berglandschaften und Meerblick. Seine einzigartige Lage im oberen Teil der Stadt gewährleistet sowohl Privatsphäre und Ruhe, zusammen mit Panoramablick au…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen