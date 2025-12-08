  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Bar
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gemeinde Bar, Montenegro

Bar
11
Wohnanlage New building, ready to move in.
Wohnanlage New building, ready to move in.
Wohnanlage New building, ready to move in.
Wohnanlage New building, ready to move in.
Wohnanlage New building, ready to move in.
Alle anzeigen Wohnanlage New building, ready to move in.
Wohnanlage New building, ready to move in.
Bar, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Sveti Luka
Wohnanlage Sveti Luka
Wohnanlage Sveti Luka
Wohnanlage Sveti Luka
Wohnanlage Sveti Luka
Alle anzeigen Wohnanlage Sveti Luka
Wohnanlage Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
von
$103,336
In der Elite-Stadt, direkt neben der ersten Seestinie, auf dem Gebiet der Bar Riviera, wurde ein SV-Apartmentkomplex gebaut. Luka. Die Stadt besteht aus Vier-Sterne-Hotels, modernen Privatvillen und hat eine eigene Bucht mit kristallklarem Wasser. Seeluft, warme Sonne und Wasser wirken sich …
Bauherr
Montenegro Sun Realty
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Alle anzeigen Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
von
$108,820
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
PARK Residence ist ein neuer multifunktionaler Elitekomplex. Fürs Leben. Zur Entspannung. Für Investitionen. Der Komplex besteht aus 3 Blöcken: Block A- besteht aus verschiedenen Arten von Wohnwohnungen. Block B - Vom 1. bis 5. Stock gibt es ein 4-Sterne-Hotel mit Wohnwohnungen - vom 6. …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,784
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 40–64 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung: Premium Wohnanlage. Die größte Auswahl an geräumigen und komfortablen Apartments. Verwendung von hochwertigen und teuren Materialien in der Konstruktion und Verarbeitung. Split-Systeme, Kessel. Plumbing von Premiumherstellern. Schwimmbad in der Verbindung. Landschaftsgestaltung.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0
122,338
Wohnung 2 zimmer
64.0
195,741
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,293
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 38–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neue Luxus-Wohnung Komplex. Futuristische architektonische Lösung mit Elementen des klassischen Designs, die seine Einzigartigkeit schafft. Basierend auf Tradition und Blick in die Zukunft überrascht dieses Projekt nicht nur, sondern passt auch perfekt in die unglaubliche Landschaft von Mont…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.5 – 55.0
121,849 – 153,797
Wohnung 2 zimmer
76.0
212,519
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$82,698
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 27–63 m²
5 Immobilienobjekte 5
Ausstattung: In der besten und attraktivsten Stelle der Bar wird ein Gebäude gebaut, das eine Kombination aus traditionellen Gehäuse und natürliche Schönheit sein wird. Dies ist einer der attraktivsten Orte, um in der Gegend zu leben, wo ein Luxus-Gebäude mit den überirdischen Etagen P+S+8, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.2 – 48.1
82,398 – 145,711
Wohnung 2 zimmer
63.0
190,847
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Alle anzeigen Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Sustas, Montenegro
von
$77,942
Etagenzahl 11
Fläche 36–73 m²
6 Immobilienobjekte 6
< p > Die Schöpfer des Wohnkomplexes "Emerald Residence" sind davon überzeugt, dass das heutige Leben in Montenegro nach dem Prinzip "Mein Zuhause ist meine Festung" nicht modern ist. < br / >Die Menschen wollen neue, harmonischere Beziehungen sowohl zur Natur als auch untereinander. Dazu ne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 57.1
128,159 – 162,995
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 73.5
175,139 – 201,110
Gewerbefläche
51.0
90,093
Bauherr
Emerland Residence
Wohngebäude Pole
Wohngebäude Pole
Wohngebäude Pole
Wohngebäude Pole
Polje, Montenegro
von
$74,168
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Wohnungen im Gebäude eines eigenen Gebäudes. Gebäudegebäude - Dezember 2024. Gebiet: England, Polen. К Kaufen Sie Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Verkaufen Sie 5 Apartmentkategorien. Apartments mit einer Wohnfläche von 40,16. Apartments ab 40,16 -72,93 м2. Wohnunge…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Alle anzeigen Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Bar, Montenegro
von
$166,752
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 62 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Der neue Wohnkomplex erfüllt die höchsten Baustandards, was seine langlebige Qualität und seinen einwandfreien Komfort gewährleistet.Dank der Verwendung von natürlichen Materialien, besondere Aufmerksamkeit auf große Glasoberflächen, die eine Fülle von Licht bieten, sowie die Ver…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
62.0
166,147 – 180,594
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Bar, Montenegro
von
$79,517
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Fläche 27–43 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies sind komfortable Apartments in einem 10-stöckigen Gebäude, funktionale Tiefgarage und Parkplatz in der Nähe des Hauses. Wir bieten Ihnen bequeme Layouts von Wohnungen, in denen es bequem ist, mit einer Familie zu leben oder zu mieten. Viele Apartments verfügen über große Loggias und Ter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.0 – 43.0
79,229 – 122,688
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Alle anzeigen Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Montenegro
von
$76,952
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Alle anzeigen Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Wohnanlage Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Montenegro
von
$118,651
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$182,422
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 52–82 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Diese exklusiven Apartments setzen einen neuen Luxus-Standard in der wünschenswertsten Lage der Stadt. Die Apartments sind eine perfekte Synthese von ausgezeichnetem Stil und Funktionalität. Der Wohnkomplex befindet sich nur 450 Meter vom Strand entfernt, der Ihnen eine unüberwin…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
181,760
Wohnung 2 zimmer
82.0
277,300
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Montenegro
von
$185,845
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 42–60 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sale of apartments managed by InterContinental® Hotels & Resorts 5* apart-hotel on the first of the Adriatic Sea   Introducing the wonderful new project on the first line in Čanj governed by luxurious InterContinental® Hotels & Resorts 5* hotel.   This complex construction featuring …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.0 – 60.0
186,751 – 287,278
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$160,204
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 36–239 m²
10 Immobilienobjekte 10
Ausstattung:Ein neuer Wohnkomplex umgeben von der bezaubernden Schönheit Montenegros und den schimmernden Gewässern des Mittelmeers verbindet Luxus, Komfort und eine einzigartige Investitionsmöglichkeit!!! Die Wohnung, die Sie im Projekt kaufen, ist ein Konzept.5-Sterne-Hotelkomplex, hergest…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 43.0
162,409 – 192,410
Wohnung 2 zimmer
71.0 – 74.0
192,246 – 354,706
Wohnung 3 zimmer
239.0
1,51M
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
