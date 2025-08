Wohnkomplex v Dobrote

Bar, Montenegro

Dies sind komfortable Apartments in einem 10-stöckigen Gebäude, funktionale Tiefgarage und Parkplatz in der Nähe des Hauses. Wir bieten Ihnen bequeme Layouts von Wohnungen, in denen es bequem ist, mit einer Familie zu leben oder zu mieten. Viele Apartments verfügen über große Loggias und Ter…