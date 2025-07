Aufenthalt

Wir freuen uns, Ihnen einen exklusiven Wohnkomplex im malerischen Vorort Tivat in Donja Lastva zu präsentieren. Nur 7 Wohnungen in einem geschlossenen geschützten Bereich garantieren ein hohes Maß an Privatsphäre und Komfort.

Die Vorteile des Komplexes:

Lage: erste Küste, Panoramablick auf das Meer und Riviera Herceg Novi. Zwei Schritte vom Komplex entfernt ist ein privater Strand.

Infrastruktur: schnelle und bequeme Verbindung nach Porto Montenegro; zu Fuß erreichbar - Sportplätze, medizinisches Zentrum, Schule, Kindergarten, Kino, Restaurants und Supermärkte.

Architektur und Design: Das Gebäude (Untergeschoss + Wohnboden + 2 Etagen + Penthouse) ist mit Naturstein und zartem bayerischen Pflaster ausgekleidet; das Interieur ist in einem eleganten Jugendstil mit Materialien führender Weltmarken hergestellt.

Komfort: geräumige, helle Zimmer mit großen Fenstern; Schindler Aufzug; Treppenbereich und Flur mit Naturstein; rund um den Komplex - Landschaftsgestaltung mit typischen mediterranen Pflanzen.

Ausstattung: Jedes Wohnmodul verfügt über einen eigenen Parkplatz; große Terrassen und Balkone bieten unbegrenzten Meerblick und Bergblick.

Arten von Wohnungen und Flächen:

Ein Schlafzimmer 49 m2

Ein Schlafzimmer 66 m2

Einzimmer 81 m2

Ein Schlafzimmer 82 m2

Zweizimmer 125 m2

Immobilien in diesem Komplex zu kaufen ist eine große Chance, das Leben am Meer zu genießen und in ein vielversprechendes Objekt zu investieren.