Wohnkomplex Astar Marina

A7-040. Luxus-Wohnung auf zwei Ebenen auf der Vorderseite, Meljine, Herceg Novi

Zum Verkauf!

Zwei luxuriöse Zwei-Ebenen-Wohnungen, 44,3 m2 mit perfektem Meerblick in einem Boutique-Projekt auf der ersten Linie zum Meer in Meljin, Herceg Novi.

Die Apartments bestehen aus einer offenen Küche, einem Wohnzimmer und einem separaten Bett im Obergeschoss.

Astar Marina ist ein erstes Linien-Boutique-Projekt bestehend aus 36 Apartments und einer Tiefgarage.

Dritte Etage Apt Struktur Größe, qm Terrasse, qm Gesamtgröße, sq.m Preis D4, D5 1 + 0 44.3 3.8 48.1 275.000 €

Unser Projekt bietet eine seltene Gelegenheit, ein erster Linien-Wohnungsbesitzer in einer Luxusimmobilie zu werden, wo Sie das Leben genießen oder eine Wohnung mieten können und ein stetiges Einkommen verdienen.

Vorteile des Standorts