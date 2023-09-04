  1. Realting.com
Wohnkomplex Astar Marina

Meljine, Montenegro
von
$299,691
;
9
ID: 5473
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 10196
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 18.08.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Dorf
    Meljine

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse

Über den Komplex

Русский Русский

A7-040. Luxus-Wohnung auf zwei Ebenen auf der Vorderseite, Meljine, Herceg Novi

Zum Verkauf!

Zwei luxuriöse Zwei-Ebenen-Wohnungen, 44,3 m2 mit perfektem Meerblick in einem Boutique-Projekt auf der ersten Linie zum Meer in Meljin, Herceg Novi.

Die Apartments bestehen aus einer offenen Küche, einem Wohnzimmer und einem separaten Bett im Obergeschoss.

Astar Marina ist ein erstes Linien-Boutique-Projekt bestehend aus 36 Apartments und einer Tiefgarage.

Dritte Etage Apt Struktur Größe, qm Terrasse, qm Gesamtgröße, sq.m Preis D4, D5 1 + 0 44.3 3.8 48.1 275.000 €

Unser Projekt bietet eine seltene Gelegenheit, ein erster Linien-Wohnungsbesitzer in einer Luxusimmobilie zu werden, wo Sie das Leben genießen oder eine Wohnung mieten können und ein stetiges Einkommen verdienen.

Vorteile des Standorts

  • Erste Zeile
  • Meerblick von allen Apartments
  • In der Nähe des Luxushotels Lazure Marina & Spa
  • Yacht in der Nähe
  • Ausgestattete Strände
  • Promenade 7 km lang
  • städtische Infrastruktur

Standort auf der Karte

Meljine, Montenegro

Entwickler-News

04.09.2023
"Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes." Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Alle Nachrichten
