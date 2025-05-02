  1. Realting.com
Wohnquartier Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Becici, Montenegro
von
$124,655
von
$3,196/m²
05.12.25
$124,655
05.12.25
$12,466
;
8
ID: 33032
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Becici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Apartments in einem neuen Komplex nur 350 Meter von der azure Küste von Bečići, in der Nähe der besten Strände, Restaurants und renommierten Hotels wie Splendid und Iberostar 4*. Hier verbindet sich die Resort-Atmosphäre perfekt mit dem Komfort des Stadtlebens – eine ideale Option für Investitionen oder dauerhafte Residenz.

Wohnungsgrößen: von 27 m2 bis 135 m2.

INSTALLATION PLAN über 1,5 Jahre
Erste Zahlung — nur 50%!
(Zum Beispiel für ein Studio auf der Installation ist die erste Zahlung nur €40.500!)

Kapitalwachstum: +25–30% in 18 Monaten.

Ihr Zuhause am Meer wartet auf Sie – nehmen Sie einen Schritt zu Ihrem Traum heute!
Flexible Zahlungsoptionen verfügbar!

Standort auf der Karte

Becici, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

