Wohnquartier Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Apartments in einem neuen Komplex nur 350 Meter von der azure Küste von Bečići, in der Nähe der besten Strände, Restaurants und renommierten Hotels wie Splendid und Iberostar 4*. Hier verbindet sich die Resort-Atmosphäre perfekt mit dem Komfort des Stadtlebens – eine ideale Option für Investitionen oder dauerhafte Residenz.

Wohnungsgrößen: von 27 m2 bis 135 m2.

INSTALLATION PLAN über 1,5 Jahre

Erste Zahlung — nur 50%!

(Zum Beispiel für ein Studio auf der Installation ist die erste Zahlung nur €40.500!)

Kapitalwachstum: +25–30% in 18 Monaten.

Ihr Zuhause am Meer wartet auf Sie – nehmen Sie einen Schritt zu Ihrem Traum heute!

Flexible Zahlungsoptionen verfügbar!