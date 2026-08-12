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Land in Montenegro

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Grundstück in Lustica, Montenegro
Grundstück
Lustica, Montenegro
Land in der Nähe von Zanjice Beach, Lustica Halbinsel Das Grundstück ist 2850 qm und nur 300…
$369,480
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Grundstück in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Grundstück
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Grundstück zum Verkauf in der Nähe der Küste für Wohngebäude * Grundstücksgröße: 929 m2 Das …
$364,090
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Grundstück in Mrcevac, Montenegro
Grundstück
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 337 m²
Einführung eines außergewöhnlichen urbanisierten Grundstücks in der begehrten Gegend von Gra…
$97,230
MwSt.
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Urbanisiertes Land in ausgezeichneter Lage, mit einem außergewöhnlichen Blick auf das Meer, …
$1,27M
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Grundstück in Herceg Novi, Montenegro
Grundstück
Herceg Novi, Montenegro
Ein Grundstück von 634 m2 steht zum Verkauf in der malerischen Gegend von Kamenari, der Geme…
$266,718
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Budva, Stanisici - Urbanisiertes Land zum Verkauf Site befindet sich im alten Stanisici Dorf…
$2,26M
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Grundstück in Montenegro
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Montenegro
Immobilienübersicht Ein wunderschönes 140.000 m2 großes Grundstück in Crkvine, nur 10 km vom…
$865,968
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Entwicklungsland mit fantastischem Meerblick, Budva Planungsdetails: Dichteindex 0,3 Gebäude…
$2,49M
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Grundstück in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Grundstück
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Grundstück mit Verkaufsplanung in Kavac Dieses Grundstück befindet sich in Kavac und bietet …
$1,11M
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Grundstück in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Grundstück
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Hervorragendes Grundstück mit Baugenehmigung, Zagora Vom Grundstück aus gibt es eine schöne …
$688,156
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein erstklassiges Grundstück in Budvas prestigeträchtigem…
$565,766
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Großes Grundstück am Rande der Meeresklippe, direkt unterhalb der Autobahn, mit Panoramablic…
$462
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Grundstück in Budva, Montenegro
Grundstück
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 3 004 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein großes Baugrundstück in Podkošljun, Budva, einer der …
$1
MwSt.
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 9.417 m2, von denen nur 2.169 m2 urbanisiert sind, …
$1,25M
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Grundstück in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Grundstück
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Grundstück: 7.771 m2 Straßenzufahrt: ja Das Grundstück besteht aus zwei städtischen Grundstü…
$1,08M
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Grundstück: 732 m2 Baugrundstück im ruhigen Dorf Kuljace, Gebiet Budva. Das Grundstück hat e…
$152,410
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Grundstück: 802 m2 Urbanisiertes Grundstück im ruhigen Dorf Kuljace, Gebiet Budva. Das Grund…
$166,681
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Grundstück in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Grundstück
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Urbanisiertes Land in Krasici Das Land befindet sich auf der Halbinsel Lustica, Krasici. Es …
$1,56M
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Grundstück in Montenegro
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Montenegro
Großes Grundstück zum Verkauf oben Sveti Stefan Das Land befindet sich in der Nähe der Klöst…
$462,443
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Grundstück in Montenegro
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Montenegro
Grundstück: 608 m2 Baugrundstück im ruhigen Dorf Kuljace, Budva Bereich. Das Grundstück hat …
$126,362
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Grundstück in Kavac, Montenegro
Grundstück
Kavac, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 1 298 m²
Entdecken Sie eine hervorragende Investitionsmöglichkeit in Kavač, Kotor, einem der am schne…
$253,423
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Grundstück in Becici, Montenegro
Grundstück
Becici, Montenegro
Fläche 1 014 m²
Immobilien, Montenegro, BečićiZum Verkauf steht ein Grundstück mit einer Fläche von 2.869 m2…
$1,44M
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Grundstück in Lustica, Montenegro
Grundstück
Lustica, Montenegro
Bigova - Entwicklungsland neben Bigova Bay Complex Grundstücksfläche: 5.000 m2 - 20.000 m2 P…
$329
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Grundstück in Katun Rezevici, Montenegro
Grundstück
Katun Rezevici, Montenegro
Zum Verkauf steht ein außergewöhnlich großes Baugrundstück von 1.648 m2 in Reževići, einem d…
$1,03M
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Grundstück in Lustica, Montenegro
Grundstück
Lustica, Montenegro
Hervorragende Baugrundstücke mit Meerblick an einer erstklassigen Küstenlage nur 100m vom St…
$723,949
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Grundstück in Montenegro
Grundstück
Montenegro
Urbanisiertes Land in ausgezeichneter Lage, unterhalb der Hauptstraße in Kamenovo, Region Bu…
$692,774
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Grundstück in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Grundstück
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Investitionsgrundstück zum Verkauf in Bogisici, Lustica Investitionsgrundstück mit einem ers…
$2,08M
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Grundstück in Rijeka Rezevici, Montenegro
Grundstück
Rijeka Rezevici, Montenegro
Zum Verkauf ein urbanisiertes Grundstück von 654 m2, in einer ruhigen und prestigeträchtigen…
$312,077
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Grundstück in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
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7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Ausgezeichnetes Land in Dobrota, mit allen Stadtkommunikation. Hervorragendes Grundstück zum…
$968,635
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Grundstück in Montenegro
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Montenegro
Budva, Mogren - Urbanisiertes Land zum Verkauf Site befindet sich über dem Mogren Strand und…
$2,93M
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