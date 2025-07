Wohnung in einem Neubau Premium dom v centre goroda

Dies sind komfortable Apartments in einem 10-stöckigen Gebäude, funktionale Tiefgarage und Parkplatz in der Nähe des Hauses. Wir bieten Ihnen bequeme Layouts von Wohnungen, in denen es bequem ist, mit einer Familie zu leben oder zu mieten. Viele Apartments verfügen über große Loggias und Terrassen, von denen Sie Meerblick und Bergblick genießen können.

Die Wohnanlage verfügt über eine günstige Lage. Nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum, den Hypermärkten und dem Bauernmarkt entfernt. Ganz in der Nähe des Hafens, von wo die Fähre nach Italien, zur Stadt Bari. Die Bar ist auch ein Stopp für viele Kreuzfahrtschiffe, die die Adriaküste ply. Es gibt einen riesigen Yachthafen in der Nähe des Hafens. Hier können Sie Ihre Yacht oder eine Yacht mieten.

4 km entfernt befindet sich die Alte Bar, wo sich die alte Festung befindet, die aus den Fenstern des Wohnkomplexes zu sehen ist. 3 km entfernt befindet sich das historische Wahrzeichen Old Olive, das etwa 2400 Jahre alt ist. In der Nähe befindet sich die Stadt Ulcin (27 km) mit einem langen Strand von heilenden Vulkansand. Die Grenze zu Albanien beträgt 32 km.



In einer Stadt in der Nähe der Anlage:

Der Bahnhof, von wo aus Züge nach Belgrad (Serbia), Podgorica (die Hauptstadt), Kolasin (das Skigebiet Montenegrin) folgen.

In der Nähe befindet sich ein internationaler Busbahnhof.

Fähre vom Stadthafen nach Bari (Italien), 226 km.

Von Bar aus erreichen Sie 4 Flughäfen:

40 km. - Flughafen Podgorica

60 km - Flughafen Tivat

110 km - Flughafen Dubrovnik (Kroatien)

124 km - Flughafen Tirana (Albanien)

