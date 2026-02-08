  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Lustica
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Lustica, Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Gemeinde Budva
37
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$289,030
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Auf der Karte
Realting.com
Gehen