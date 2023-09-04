Wohnkomplex Sky Apartments in Montenegro, Becici

3 Penthäuser in Bečići auf der 7. Etage mit Panoramablick auf das Meer zu verkaufen

Erstklassige Lage in der Nähe des besten Sandstrandes Montenegros, umgeben von 5-Sterne-Hotels.

Die drei Penthäuser nehmen eine ganze Etage ein. Von jedem gibt es einen separaten Zugang zum Dach. Auf dem Dach kann für die gesamte Fläche der Wohnung ein Bereich zum Entspannen und Leben eingerichtet werden, einschließlich Dusche/Toilette, Miniküche, Sommerwohnzimmer, Bereich zum Sonnenbaden und, wenn gewünscht, Whirlpool.

Die Penthäuser können einzeln oder zusammen erworben und als Mini-Hotel genutzt werden. In diesem Fall kann der Dachbereich als Ort für Frühstück und Erholung für Touristen umgestaltet werden.

Eine sehr gute Investition sowohl für den persönlichen Gebrauch mit späterem Weiterverkauf mit erheblichem Preisanstieg als auch für ein kleines Geschäftsprojekt zur saisonalen Vermietung.

Fertigstellungstermin 2026

Penthouse 1

Anzahl der Schlafzimmer -1

Gesamtfläche - 92 m2

Fläche pro Etage - 46 m2

Preis 195.000 Euro

Penthouse 2

Anzahl der Schlafzimmer -2

Gesamtfläche - 140 m2

Fläche pro Etage – 70 m²

Preis 275.000 Euro

Penthouse 3

Anzahl der Schlafzimmer – 2

Gesamtfläche – 120 m²

Fläche pro Etage – 60 m²

Preis 225.000 Euro

Die gesamte Infrastruktur, Geschäfte und Restaurants sind zu Fuß erreichbar.

Bečići ist der beste Strand Montenegros und der angenehmste Ort zum Wohnen im Winter und für den Sommerurlaub.

Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit, einen Garagenplatz zu erwerben.

Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2026.