Wohnkomplex Sky Apartments in Montenegro, Becici

Boreti, Montenegro
von
$224,703
MwSt.
von
$2,443/m²
;
7
ID: 32936
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.11.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Boreti

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Über den Komplex

3 Penthäuser in Bečići auf der 7. Etage mit Panoramablick auf das Meer zu verkaufen

Erstklassige Lage in der Nähe des besten Sandstrandes Montenegros, umgeben von 5-Sterne-Hotels.

Die drei Penthäuser nehmen eine ganze Etage ein. Von jedem gibt es einen separaten Zugang zum Dach. Auf dem Dach kann für die gesamte Fläche der Wohnung ein Bereich zum Entspannen und Leben eingerichtet werden, einschließlich Dusche/Toilette, Miniküche, Sommerwohnzimmer, Bereich zum Sonnenbaden und, wenn gewünscht, Whirlpool.

Die Penthäuser können einzeln oder zusammen erworben und als Mini-Hotel genutzt werden. In diesem Fall kann der Dachbereich als Ort für Frühstück und Erholung für Touristen umgestaltet werden.

Eine sehr gute Investition sowohl für den persönlichen Gebrauch mit späterem Weiterverkauf mit erheblichem Preisanstieg als auch für ein kleines Geschäftsprojekt zur saisonalen Vermietung.

Fertigstellungstermin 2026

 

Penthouse 1

Anzahl der Schlafzimmer -1

Gesamtfläche - 92 m2

Fläche pro Etage - 46 m2

Preis 195.000 Euro

 

Penthouse 2

Anzahl der Schlafzimmer -2

Gesamtfläche - 140 m2

Fläche pro Etage – 70 m²

Preis 275.000 Euro

 

Penthouse 3

Anzahl der Schlafzimmer – 2

Gesamtfläche – 120 m²

Fläche pro Etage – 60 m²

Preis 225.000 Euro

 

 

Die gesamte Infrastruktur, Geschäfte und Restaurants sind zu Fuß erreichbar.

 

Bečići ist der beste Strand Montenegros und der angenehmste Ort zum Wohnen im Winter und für den Sommerurlaub.

Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit, einen Garagenplatz zu erwerben.

Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2026.

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 92.0
Preis pro m², USD 2,442
Wohnungspreis, USD 224,703
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 120.0 – 140.0
Preis pro m², USD 2,161 – 2,263
Wohnungspreis, USD 259,272 – 316,889

Standort auf der Karte

Boreti, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
