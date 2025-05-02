Wohnkomplex The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Kaufen Sie mit Kryptowährung — Wohnungen in Porto Montenegro

Die Marke Dukley befindet sich im Herzen von Tivat in einem luxuriösen Yachthafen, der ein neues Niveau von Luxus und Lifestyle verkörpert.

Das Synchro Distrikt wird zum Zentrum von Tivat mit einem neuen Fünf-Sterne-Hotel, Beach Club mit Pool und Lagunen, und einem Veranstaltungsort für Aufführungen und Veranstaltungen.

Das Projekt Dreams by Dukley besteht aus drei Gebäuden, die durch einen schwimmenden Dachpool verbunden sind.

Das Basispaket beinhaltet elegantes Innendesign mit der Möglichkeit, zwischen zwei Stilen zu wählen – italienisch oder skandinavisch.

Wohnungsgrößen: von 69 m2 bis 280 m2.

Hauptgründe für die Investition in The Dreams von Dukley:

• Perfekte Infrastruktur

• Kapitalrendite — garantiertes Jahreseinkommen von 6 %

• Ein einwandfreier Service

• Zuverlässiger Entwickler

Preis: ab 749.000 €

Anzahlung mit 30% Anzahlung.