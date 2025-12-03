  1. Realting.com
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Kavac, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Die Dienste der Agentur für die Konfrontation des Deals "unter dem Schlüssel" ist für den Käufer frei!!!Schlüsselfertige Lieferzeit: Anfang 2027. (abhängig von der Füllung des kompletten Sets auf Anfrage der Käufer).Struktur des Projekts: Villa Fläche von 180 m2. Fläche - ab 500 m2Die Strukt…
Immobilienagentur
GATE Realty
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Montenegro
von
$498,932
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit Meerblick zum Preis einer Wohnung — KrimovicaEin neues Haus mit herrlichem Panoramablick auf die Adria, oberhalb der Strände von Jaz, Trsteno und Ploce.Das geräumige Layout und die große Dachterrasse machen dieses Haus zu einer idealen Wahl für das Leben am Meer.• Gesamte H…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Montenegro
von
$483,975
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
BUY MIT KRYPTO — in Euro verdienen! Zuverlässige Investitionen mit garantiertem Einkommen.Mountain Retreat von Dukley — Ihr Berghaus, das Einkommen erzeugt.Die nördliche Region von Montenegro ist eine Priorität des Regierungsentwicklungsprogramms, um den ganzjährigen touristischen Fluss zu g…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Clubhaus BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
von
$228,377
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
#zu verkaufen #Budva #Neubau WOHNUNGEN ZU VERKAUFEN im BUDVA CENTAR? Lage: Das Zentrum von Budva Zum Meer und zur Altstadt : 5 Minuten zu Fuß Die Elite-Wohnanlage BUDVA CENTAR liegt auch in unmittelbarer Nähe zu Touristenattraktionen (Luxusstrände, Restaurants, Einkaufskomplex TQ …
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
Clubhaus Verona house
Budva, Montenegro
von
$117,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Verkauf in einem neuen abgeschlossenen Haus, Vorort von Budva Lastva6 Appartements von 79 m2,3 Schlafzimmer und Wohnzimmer mit 2 Bädern und einem PoolGeschäfte in der Nähe, Technomax, TankstelleEinkaufszentrum 10 MinutenDie 3 Prozent Steuer wird vom Käufer bezahlt!Preis 107,500 Euro
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$145,776
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Я знаю, что такое Кауф от Apartments im Rahmen eines komplexen Projekts vorgenommen. ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в ценовом сосновом лесу. В современном Geschäftsregion есть рестораны, рестораны, öffentliche Verkehrsmittel und ein öffentlicher Bereich в der Nähe von Montreal be…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
281,467
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Montenegro
von
$108,179
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Haus auf 2 Etagen 45 qm, komplett ausgestattet mit Möbeln und Geschirr und allen notwendigen HaushaltsgerätenMit einem schönen Blick auf Savin Cook und seine lokale UmgebungPreis 99 000 Euro ohne Möbel oder 125.000 Euro Turnkey
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
von
$84,371
ADRIA MONTENEGRO ist eine moderne, risikoarme mediterrane Stadt, die an der Adriaküste im Waldpark der Stadt gebaut wird. Herceg Novi. Der Komplex befindet sich in einem separaten geschützten Bereich. Ein Bergfluss fließt entlang der Grenze; durchqueren kann es in einem Wald gefunden werden,…
Bauherr
Montenegro Sun Realty
Eine Anfrage stellen
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
von
$925,372
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Villa zum Verkauf in einem Elitedorf. In der Nähe, mit unglaublicher Aussicht auf das Meer und die Berge Grundstücksfläche 403 m2 Hausfläche 231 m2 2 Parkplätze Bassier 7×5 m Das Haus wurde unter Berücksichtigung der seismologischen Besonderheiten des Landes aus hochwertigen Materialien…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
GATE Realty
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Prcanj, Montenegro
von
$3,49M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Die Lage des Florio Palace liegt entlang einer lokalen Küstenstraße, nur 5 Meter vom Meer entfernt. Die unmittelbare Umgebung des Palastes zeichnet sich durch den historischen Kern der Siedlung Prčanj, die Naturlandschaft und die Anwesenheit mehrerer individueller kultureller und historische…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Hüttendorf
Hüttendorf
Tivat, Montenegro
von
$6,42M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser zum Verkauf in der Premium-Wohnanlage Lastva Park, Tivat.   Elite-Gebiet von Donja Lastva, umgeben von viel Grün und mit Blick auf das Meer und die Berge   ?Fläche 154 bis 204 m² 3 Etagen ?2,3 Schlafzimmer ?4 Badezimmer ?Küche ?Terrasse mit Panoramablick ?Garage fü…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
