Wohnkomplex Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera

Neue Wohnanlage mit 3 und 4 Schlafzimmern.



Das Projekt ist in der Budva Riviera, in einem ruhigen abgelegenen Ort Blizikuce, neben Sveti Stefan. Der Bau wird von einem Unternehmen durchgeführt, das mehrere Projekte in Montenegro gebaut und erfolgreich umgesetzt hat. Alle Stadthäuser werden in einem modernen oder klassischen Stil zur Auswahl gemacht. Die Dekoration verwendet natürliche Farben und außergewöhnlich hochwertige Materialien.



AUSGABEN:



Die Gesamtfläche jedes Stadthauses beträgt ca. 220 qm. Das Hotel liegt in Poljana, einer der

die am meisten entwickelten Viertel von Reževići, auf dem Olivenhügel und umgeben von der Natur, mit dem Meer und Bergblick.



Infrastruktur



- Gesamtfläche beträgt ca. 245 m2

- 3-4 Schlafzimmer

- 3 Etagen + Zwischengeschoss

- technischer Platz auf der Kellerebene, unter dem Parkplatz

- Ebene, unter Parkplatz

- Parkplatz für zwei Autos

- hohe Decken - 3 m

- Panoramafenster - 2,5 m

- Terrassen mit Meerblick

- Multi-Split Klimaanlage

- geräumiger Wohnraum

- Badezimmer in jedem Schlafzimmer

- Einbauschränke

- Einbauküche mit Elektrogeräten

- privater Hof mit Pool

- Privatsphäre wird durch grüne Zäune garantiert



Der Preis beinhaltet:

- Feine Veredelung aller Wände und Decken (Kunststoff, Putty, Malerei), Porzellan-Steinware-Beschichtung aller Böden, Wände von Badezimmern und Toiletten, Wände von technischen Räumen, Garagen

- Aluminium-Fensterblöcke

- eine komplette Reihe von Sanitärkeramik (Sanitärkeramik, verchromte Spüle und Duschwasserhahn, Duschkabinen

- Multi-Split Klimaanlagen in allen Wohngebieten

- Wasserversorgung und Kanalisation: Reservewassertank, Wasserpumpen, Zentraler Warmwasserkessel mit heißem Wasserkreislauf und die Fähigkeit, ein Solarsystem zu verbinden), Bioseptiktanks

- Überlaufbecken, voll ausgestattete Schüssel, Mosaik, Pool-Ausrüstung: Zirkulation mit Reinigung und Wasseraufbereitung, Beleuchtung, Treppe

- Türen: Anti-Vandal-Eintrittstüren, Innentüren aus Holz

- IT: optischer Eingang des Internets. Brandschutzsystem. Interphone. Sicherheitsalarm

- Garage: Funk-gesteuerte Tore. Lampen für Außen- und Innenkorridore, technische Zimmer, Badezimmer und Toiletten

- Studios (zweigeschossige Zimmer) im Obergeschoss, ausgestattet mit zusätzlichen Fenstersystemen.

Der Preis beinhaltet nicht:

- Einbauküchen mit Küchengeräten

- Kleiderschränke für Schlafzimmer und Flur

- Regal für Wasch- und Abstellräume

- Outdoor Pavillon mit Grill

- Solar-Wasser-Heizanlagen

- Sauna

- zusätzliche Poolausrüstung (im Baustadium)

- automatische Bewässerung

- CCTV

- Smart House

- komplette Einrichtung von Wohn- und Nichtwohnräumen, Gartenmöbel, Haushaltsgeräte, Beleuchtungseinrichtungen für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche mit kompletten Fensterdachsystemen.

Ende Dezember 2023.



Um ein Stadthaus zu reservieren – eine Anzahlung von 5.000 Euro ist erforderlich.