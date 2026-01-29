  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Bar, Montenegro

Studios in a New Building at a Reduced Price
Wohnanlage 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Montenegro
von
$76,952
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
DOO MNG Built
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Montenegro
von $118,651
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Bar, Montenegro
von
$118,651
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
DOO MNG Built
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
New building, ready to move in.
Wohnanlage New building, ready to move in.
Bar, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
DOO MNG Built
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
von
$108,820
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
PARK Residence ist ein neuer multifunktionaler Elitekomplex. Fürs Leben. Zur Entspannung. Für Investitionen. Der Komplex besteht aus 3 Blöcken: Block A- besteht aus verschiedenen Arten von Wohnwohnungen. Block B - Vom 1. bis 5. Stock gibt es ein 4-Sterne-Hotel mit Wohnwohnungen - vom 6. …
Риэлтор без границ
Риэлтор без границ
