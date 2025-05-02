  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Becici
  4. Wohnkomplex VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Wohnkomplex VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Becici, Montenegro
Preis auf Anfrage
;
18
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32727
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 538981
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 23.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Becici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Becici, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Residenz Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
von
$405,029
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Montenegro
von
$633,628
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$206,492
Wohnanlage Rosa by Concord
Podgorica, Montenegro
von
$3,481
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Becici, Montenegro
von
$305,424
Sie sehen gerade
Wohnkomplex VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Becici, Montenegro
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Alle anzeigen Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 53–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
Exklusive Wohnanlage in Dobrota.Eine moderne Wohnanlage befindet sich nur 150 Meter vom Meer entfernt im malerischen Dorf Dobrota, in der Bucht von Kotor.Der Komplex besteht aus zwei unabhängigen Gebäuden mit Namen, die ihren einzigartigen Charakter widerspiegeln: Le Soleil und La Lune.Beide…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
296,605 – 361,174
Wohnung 2 zimmer
70.0
470,413
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Alle anzeigen Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$130,960
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Alle anzeigen Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
von
$491,351
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Etagenzahl 2
Fläche 65–338 m²
8 Immobilienobjekte 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
458,949
Wohnung 2 zimmer
98.0 – 118.0
692,775 – 1,58M
Villa
184.0 – 338.0
2,55M – 3,99M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen