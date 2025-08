Wohnkomplex Apartments in a low-rise residential building in Budva

Boreti, Montenegro

Der Komplex VUELO SOBRE BECICI (übersetzt aus dem Spanischen als „Flug über Becici“) befindet sich am Hang der Riviera von Budva, in Becici, an einem malerischen, ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Die Entfernung vom Stadtlärm sowie die Fülle der Vegetation scha…