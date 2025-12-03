  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Dobrota, Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Gemeinde Budva
41
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 53–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
Exklusive Wohnanlage in Dobrota.Eine moderne Wohnanlage befindet sich nur 150 Meter vom Meer entfernt im malerischen Dorf Dobrota, in der Bucht von Kotor.Der Komplex besteht aus zwei unabhängigen Gebäuden mit Namen, die ihren einzigartigen Charakter widerspiegeln: Le Soleil und La Lune.Beide…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
297,285 – 362,001
Wohnung 2 zimmer
70.0
471,490
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Wohnanlage Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
von
$89,541
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 32–60 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilienagentur
MD Realty
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
von
$1,89M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Eine High-End Villa Gemeinschaft im Bau in der Bucht von Kotor, bestehend aus 6 Villen mit Panoramablick auf die Bucht.Jede Villa bietet eine Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und traditionellen Montenegrin-Architektur, die sich gegen eine Kulisse der Adria und der Berge, mit atemberaub…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Das Leben, von dem du träumstWir präsentieren Ihnen eine exklusive Wohnanlage, die Ausführung von Eleganz und exquisiten Komfort im Herzen von Boki Kotorskaya - die Perle der Adria. Hier, nur 150 Meter vom Ufer entfernt, inspirierende Aussicht, Meeresbrise und Architektur mit Tradition und S…
Immobilienagentur
MD Realty
