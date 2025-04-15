Wohnkomplex a Radanovici

Moderne Wohnanlage mit Schwimmbad an der Küste von Montenegro

In einer der malerischsten Ecken der Adria wird ein neuer Wohnkomplex für 54 Wohnungen gebaut. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, komfortable Infrastruktur und eine gute Lage – alles für ein komfortables Leben und eine profitable Investition.

Über den Komplex:

Studiowohnungen, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern;

Fläche von 32 bis 66 m2;

teilweise Einrichtung und Einbauküchen - Sie können sofort nach dem Kauf aufhören;

Schwimmbad für Anwohner, landschaftlich angelegte Gehbereiche und einen Spielplatz;

Schutzgebiet;

Parkplätze auf der Straße - 10.000 Euro.

Kaufbedingungen:

bis 18 Monate mit einem anfänglichen Beitrag von 20%;

die Möglichkeit individueller Zahlungsbedingungen.

Ort:

Der Komplex befindet sich in einem einzigartigen Punkt der Küste, die es für Wohnen und Erholung gleichermaßen bequem macht:

9 km bis Tivat,

8 km zu Kotor,

12 km nach Budva,

7 km zum internationalen Flughafen Tivat.

Innerhalb eines Radius von 3-3,5 km - Privatschule "Arcadia", öffentliche Schule und Einkaufszentrum Butiko, die besonders für Familien mit Kindern geeignet ist.

Die Vorteile der Region:

Tivat ist eine angesehene Stadt mit Porto Montenegro Marina, Restaurants und gemütlichen Ufern.

Kotor ist ein UNESCO-Weltkulturerbe mit einer einzigartigen Atmosphäre der Altstadt.

Budva ist die Hauptstadt von Montenegro mit Stränden, Nachtleben und kulturellen Veranstaltungen.

Montenegro ist eine einzigartige Kombination aus Meer und Bergen, einem milden Klima, sauberer Luft und einem gemessenen Lebensrhythmus.

Der Wohnkomplex verbindet modernen Komfort, eine gute Lage und die Schönheit der Adria. Dies ist ein Angebot für diejenigen, die eine gemütliche Wohnung am Meer oder ein zuverlässiges Objekt für Investitionen suchen.