Wohnkomplex Villa complex in the suburbs of Tivat

Tivat, Montenegro
von
$753,616
;
17
ID: 32954
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2703
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 28.11.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Ein neues exklusives Projekt moderner Luxusvillen, ideal gelegen in einem der vielversprechendsten Küstengebiete, nur 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac. Der Komplex kombiniert hohe Baustandards, durchdachtes Design und beeindruckende Panoramablicke.

Über den Komplex:
Dies ist eine gated Sammlung von sechs modernen Villen. Jede Villa ist die Verkörperung von Komfort, Privatsphäre und einem zeitgenössischen Lebensstil, geschaffen im Einklang mit der Natur.

Das Projekt umfasst:
• 3 Villen auf der oberen Ebene mit einer privaten Garage
• 3 Villen auf der unteren Ebene mit Doppelparkplatz.

Schlüsselmerkmale:
• Individuelle Grundstücke ab 500 m2
• Villa ab 180 m2
• Moderne Architektur mit Panoramaverglasung
• Premium-Materialien und hohe Bauqualität
• Geräumige Terrassen ideal für Entspannung
• Möglichkeit der Anpassung des Innenlayouts.

Zahlungsplan:
Käufer werden angeboten bequeme Phasenzahlungsbedingungen:
• 10% — auf Reservierung
• 20% — nach Fertigstellung des Baus
• 30% — nach der „grauen Phase“
• 35% — nach vollständiger Fertigstellung der Villa
• 5% — nach Abschluss der Dokumentation.

Implementierungszeitleiste:
Der Bau des Komplexes soll 10-12 Monate ab Werkbeginn (Januar 2026) betragen.

Im Preis inbegriffen:
• Freie Innenarchitekturleistungen
• Standard-Villa-Konfiguration mit der Möglichkeit zusätzlicher Optionen auf Anfrage.

Dieser Komplex ist die perfekte Wahl für diejenigen, die moderne Ästhetik, Investitionspotenzial und die Ruhe des Seelebens schätzen. Wählen Sie eine Villa, die Ihr persönlicher Raum des Komforts und der Inspiration wird.

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Immobilienagentur
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sprachen
