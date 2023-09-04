  1. Realting.com
Wohnkomplex A STAR BAY

Prcanj, Montenegro
$152,122
23 1
ID: 27433
Letzte Aktualisierung: 18.08.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Kotor
  • Stadt
    Prcanj

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Русский Русский

🌊 Exklusive Investition in Prchan - nur 80 Meter vom Meer entfernt!

Der Bau eines einzigartigen Wohnkomplexes wird in einem der renommiertesten Orte in Montenegro - in der Stadt Prchan, direkt am Ufer der Boko-Kotor Bucht abgeschlossen.

📈 Dies ist nicht nur Immobilien – es ist eine fertige Investition mit garantiertem Wertwachstum und hohem Mietpotenzial:
Begrenzte Versorgung auf der ersten Linie des Meeres, nur wenige Wohnungen bleiben
• jährliche Erhöhung der Immobilienpreise in der Region;
• hohe Nachfrage bei Touristen und Kennern der abgeschiedenen Erholung.

🏡 Der Komplex besteht aus zwei modernen Gebäuden, in einem Stil hergestellt, der die Eleganz der modernen Architektur und die Atmosphäre der Adria verbindet. Jede Wohnung - mit Panoramafenstern und einer Terrasse, bietet einen beeindruckenden Blick auf die Bucht.

🌿 Auf dem Gebiet gibt es ein professionell gestaltetes Landschaftsdesign, das das Gefühl einer geschlossenen Oase am Meer schafft.

🗓 Der Abschlusstermin ist der Februar 2026. Der Kauf in der Bauphase garantiert die günstigsten Bedingungen und eine signifikante Wertsteigerung bis zum Zeitpunkt der Lieferung.

✨ Hauptvorteile des Projekts:
• Einzigartige Lage - nur 80 m zum Meer
• Arten Apartments mit einem Panorama der Bucht von Kotor
Moderne Architektur + Elemente des mediterranen Stils
• Professionelle Landschaftsgestaltung des Territoriums
• Hohes Mietpotenzial und stabiles Einkommen
• Kostenwachstum sowohl beim Bau als auch nach der Lieferung

💎 Dieses Projekt ist die perfekte Kombination:
✔ Prestige
✔ sichere Investition
✔ Meer

Immobilien in Prčan ist ein Vermögen, das für Sie arbeiten wird.

Gebäude "A":

ANHANG Studio-Wohnung: 28m2 + 10m2 Garten / Terrasse - 130 000 Euro

2. Wohnung mit separatem Schlafzimmer: 42m2 - 175.000 Euro

3. Wohnung mit zwei Schlafzimmern: 67m2 - 275.000 Euro

Gebäude B.

ANHANG Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer 51m2 - 245.000 Euro.

Standort auf der Karte

Prcanj, Montenegro

Video-Review von wohnanlage A STAR BAY

