Wohnkomplex A STAR BAY

🌊 Exklusive Investition in Prchan - nur 80 Meter vom Meer entfernt!

Der Bau eines einzigartigen Wohnkomplexes wird in einem der renommiertesten Orte in Montenegro - in der Stadt Prchan, direkt am Ufer der Boko-Kotor Bucht abgeschlossen.

📈 Dies ist nicht nur Immobilien – es ist eine fertige Investition mit garantiertem Wertwachstum und hohem Mietpotenzial:

Begrenzte Versorgung auf der ersten Linie des Meeres, nur wenige Wohnungen bleiben

• jährliche Erhöhung der Immobilienpreise in der Region;

• hohe Nachfrage bei Touristen und Kennern der abgeschiedenen Erholung.

🏡 Der Komplex besteht aus zwei modernen Gebäuden, in einem Stil hergestellt, der die Eleganz der modernen Architektur und die Atmosphäre der Adria verbindet. Jede Wohnung - mit Panoramafenstern und einer Terrasse, bietet einen beeindruckenden Blick auf die Bucht.

🌿 Auf dem Gebiet gibt es ein professionell gestaltetes Landschaftsdesign, das das Gefühl einer geschlossenen Oase am Meer schafft.

🗓 Der Abschlusstermin ist der Februar 2026. Der Kauf in der Bauphase garantiert die günstigsten Bedingungen und eine signifikante Wertsteigerung bis zum Zeitpunkt der Lieferung.

✨ Hauptvorteile des Projekts:

• Einzigartige Lage - nur 80 m zum Meer

• Arten Apartments mit einem Panorama der Bucht von Kotor

Moderne Architektur + Elemente des mediterranen Stils

• Professionelle Landschaftsgestaltung des Territoriums

• Hohes Mietpotenzial und stabiles Einkommen

• Kostenwachstum sowohl beim Bau als auch nach der Lieferung

💎 Dieses Projekt ist die perfekte Kombination:

✔ Prestige

✔ sichere Investition

✔ Meer

Immobilien in Prčan ist ein Vermögen, das für Sie arbeiten wird.

Gebäude "A":

ANHANG Studio-Wohnung: 28m2 + 10m2 Garten / Terrasse - 130 000 Euro

2. Wohnung mit separatem Schlafzimmer: 42m2 - 175.000 Euro

3. Wohnung mit zwei Schlafzimmern: 67m2 - 275.000 Euro

Gebäude B.

ANHANG Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer 51m2 - 245.000 Euro.