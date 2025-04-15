  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Krasici
  4. Wohnkomplex Kub

Wohnkomplex Kub

Krasici, Montenegro
von
$577,514
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27469
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Krasici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Moderne Wohnanlage an der Adriaküste

Ein Wohnkomplex der neuen Generation. Die Architektur des Projektes ist harmonisch in die Naturlandschaft eingeschrieben und schafft eine Atmosphäre von Ruhe und Gemütlichkeit. Der Morgen hier beginnt mit den hellen Farben der Morgendämmerung über das Meer, und die Abende sind mit Stille und mediterrane Wärme gefüllt.

Ferienwohnungen und Villen
Geräumige Layouts mit Panoramafenstern und großen Terrassen bieten Blick auf die Bucht und die Berge. Jede Wohnung und Villa ist bis ins kleinste Detail gedacht: moderne Innenräume, maximales Licht und ein Raumgefühl.

  • Loft A1 - 157 m2 - 529,199 €
    Helles Wohnzimmer, Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine geräumige Terrasse für Morgenfrühstück in der frischen Luft.

  • Duplex A5 - 119,2 m2 - 496,199 €
    Zwei-Ebenen-Layout: Wohnzimmer mit Gästebad am unteren, zwei Schlafzimmer mit Badezimmern an der Spitze. Perfekt für die Familie.

  • Duplex A6 - 129,6 m2 - 506,699 €
    Funktionsraum mit zwei Schlafzimmern und einer Terrasse mit Blick auf die Bucht.

  • Loft A7 - 183m2 - 639,499 €
    Luxus-Option mit zwei Schlafzimmern und einer Panorama-Terrasse, wo jeder Tag mit Licht und Meeresluft gefüllt ist.

  • Duplex A8 - 150,6 m2 - 529,199 €
    Zwei Ebenen des modernen Komforts: ein Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse und zwei geräumige Schlafzimmer.

  • Villa 2 - 350 m2 - 1,800.000 €
    Gemütliche Villa mit eigenem Pool, Garage und Land. Auf der ersten Etage - Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer, auf der zweiten - drei mehr. Panoramafenster bieten Blick auf die Adria und die Berge.

Infrastruktur und Einrichtungen
Der Komplex umfasst einen Infinity-Pool mit einer Länge von 25 Metern, einen gepflegten und geschützten Bereich, moderne Ausstattung von Wohnungen. Remote-Kauf ist mit Zahlung in einer bequemen Währung möglich.

Atmosphäre und Investitionen
Dieses Projekt ist nicht nur Wohnung, sondern die Harmonie von Architektur und Natur. Dies ist eine Wahl für diejenigen, die Schönheit, Privatsphäre und Komfort schätzen und auch Immobilien in der Adria als zuverlässige Investition betrachten.

Standort auf der Karte

Krasici, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
von
$1,16M
Aparthotel
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Wohnanlage MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Montenegro
von
$468,402
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
von
$2,63M
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
von
$158,982
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Kub
Krasici, Montenegro
von
$577,514
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tivat, Montenegro
von
$138,453
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–69 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ausstattung:Für eine vollständige Preisliste kontaktieren Sie unsere Manager.Premium-Klasse Wohnanlage besteht aus 18 Häusern mit Tiefgarage. 94 Stellplätze auf einem unterirdischen Parkplatz, 1 Etage von Geschäftsräumen. Geschlossenes Gebiet, Sicherheit, Videoüberwachung, Aufzüge. Es gibt e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
51.0 – 69.0
196,264 – 265,744
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$119,414
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
von
$818,298
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Ein neues luxuriöses 5-Sterne-Hotel befindet sich in Budva, Montenegro 10 Meter vom Meer entfernt. Das Wahrzeichen des Komplexes ist seine exklusive Lage auf der ersten Linie, Panoramafenster mit Blick auf das Meer und die Anwesenheit einer eigenen Infrastruktur.Insgesamt verfügt das Hotel ü…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen