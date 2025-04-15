Wohnkomplex Kub

Moderne Wohnanlage an der Adriaküste

Ein Wohnkomplex der neuen Generation. Die Architektur des Projektes ist harmonisch in die Naturlandschaft eingeschrieben und schafft eine Atmosphäre von Ruhe und Gemütlichkeit. Der Morgen hier beginnt mit den hellen Farben der Morgendämmerung über das Meer, und die Abende sind mit Stille und mediterrane Wärme gefüllt.

Ferienwohnungen und Villen

Geräumige Layouts mit Panoramafenstern und großen Terrassen bieten Blick auf die Bucht und die Berge. Jede Wohnung und Villa ist bis ins kleinste Detail gedacht: moderne Innenräume, maximales Licht und ein Raumgefühl.

Loft A1 - 157 m2 - 529,199 €

Helles Wohnzimmer, Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine geräumige Terrasse für Morgenfrühstück in der frischen Luft.

Duplex A5 - 119,2 m2 - 496,199 €

Zwei-Ebenen-Layout: Wohnzimmer mit Gästebad am unteren, zwei Schlafzimmer mit Badezimmern an der Spitze. Perfekt für die Familie.

Duplex A6 - 129,6 m2 - 506,699 €

Funktionsraum mit zwei Schlafzimmern und einer Terrasse mit Blick auf die Bucht.

Loft A7 - 183m2 - 639,499 €

Luxus-Option mit zwei Schlafzimmern und einer Panorama-Terrasse, wo jeder Tag mit Licht und Meeresluft gefüllt ist.

Duplex A8 - 150,6 m2 - 529,199 €

Zwei Ebenen des modernen Komforts: ein Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse und zwei geräumige Schlafzimmer.

Villa 2 - 350 m2 - 1,800.000 €

Gemütliche Villa mit eigenem Pool, Garage und Land. Auf der ersten Etage - Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer, auf der zweiten - drei mehr. Panoramafenster bieten Blick auf die Adria und die Berge.

Infrastruktur und Einrichtungen

Der Komplex umfasst einen Infinity-Pool mit einer Länge von 25 Metern, einen gepflegten und geschützten Bereich, moderne Ausstattung von Wohnungen. Remote-Kauf ist mit Zahlung in einer bequemen Währung möglich.

Atmosphäre und Investitionen

Dieses Projekt ist nicht nur Wohnung, sondern die Harmonie von Architektur und Natur. Dies ist eine Wahl für diejenigen, die Schönheit, Privatsphäre und Komfort schätzen und auch Immobilien in der Adria als zuverlässige Investition betrachten.