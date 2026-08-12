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Neubauten in Montenegro

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Herceg Novi
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Risan
2
Zabljak
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Gemeinde Budva
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Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
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Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
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Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Montenegro
von
$175,806
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 28–51 m²
25 Immobilienobjekte 25
Crowne Plaza Kolašin: Ihr Asset in Montenegro, Verwaltet von einer globalen Marke, mit einem garantierten Einkommen von 8% pro Jahr in Euro ab dem Zeitpunkt der PURCHASE🏔️Erster Ort – Das Herz von KolašinEin modernes 4-Sterne-Hotel (insgesamt 11,368 m2) befindet sich im Zentrum des Hauptgebi…
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Mereha Developments
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Mereha Developments
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Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
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Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Przno, Montenegro
von
$322,198
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 41–112 m²
13 Immobilienobjekte 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanPremium Ferienwohnungen am Meer mit garantiert 8% JahresrenditeAlivia Hotel & Residences ist ein exklusives Aparthotel im Herzen von Montenegro, in der legendären Bucht von Sveti Stefan. Dies ist mehr als nur ein Zuhause am Meer – es ist ein vollwertig…
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Mereha Developments
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Bauherr
Mereha Developments
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Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
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Wohnanlage Flayt
Boreti, Montenegro
von
$166,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 53–67 m²
2 Immobilienobjekte 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8 – 67.0
176,845 – 264,231
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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TekceTekce
Wohnanlage ЖК Dubovica
Wohnanlage ЖК Dubovica
Wohnanlage ЖК Dubovica
Wohnanlage ЖК Dubovica
Wohnanlage ЖК Dubovica
Budva, Montenegro
von
$96,166
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Neues Wohnkomplex-Boutique-Format in der Gegend von Dubovica, Budva - ein ruhiger grüner Hang nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, weg von der touristischen Hektik, aber mit einem schnellen Ausgang zur gesamten Infrastruktur der Küste. Das Haus ist ein kompaktes 5-stöckiges Gebäude:…
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MD Realty
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Wohnanlage Wohnanlage in Bečići
Wohnanlage Wohnanlage in Bečići
Wohnanlage Wohnanlage in Bečići
Wohnanlage Wohnanlage in Bečići
Boreti, Montenegro
von
$171,527
Ein touristischer Apartmentkomplex in Bečići – einem der gefragtesten Ferienorte an der Budva-Riviera, nur wenige Gehminuten von der Promenade und dem Strand entfernt. Die Architektur des Gebäudes kombiniert Verkleidungen aus Naturstein und Holzpaneelen mit Panorama-Balkonen auf jeder Ebene …
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
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Wohnanlage Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Montenegro
von
$244,779
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Porta Rai - exklusive Strandresidenzen an der AdriaPorta Rai ist ein neues Premium-Wohn- und Investitionsprojekt an der Küste Montenegros, das sich am legendären Velika Plaža, dem längsten Sandstrand der Adria, befindet. Das Projekt kombiniert einen luxuriösen Bade-Lifestyle, Fünf-Sterne-Res…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Wohnanlage OLEA Residence
Wohnanlage OLEA Residence
Wohnanlage OLEA Residence
Wohnanlage OLEA Residence
Wohnanlage OLEA Residence
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Wohnanlage OLEA Residence
, Montenegro
von
$143,760
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnkomplex OLEA Residence, Bar Wir bieten Wohnungen im Wohnkomplex OLEA Residence zum Verkauf an – zwei bereits gebaute Häuser in Bar, in der Nähe der Altstadt. Die Inbetriebnahme und der Einzug werden in etwa 1–1,5 Monaten erwartet, was den Komplex zu einem der am nächsten zur Fertigstellu…
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
Wohnanlage v Dobrote
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Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Das Leben, von dem du träumstWir präsentieren Ihnen eine exklusive Wohnanlage, die Ausführung von Eleganz und exquisiten Komfort im Herzen von Boki Kotorskaya - die Perle der Adria. Hier, nur 150 Meter vom Ufer entfernt, inspirierende Aussicht, Meeresbrise und Architektur mit Tradition und S…
Immobilienagentur
MD Realty
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Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
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Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$161,692
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Hotel C Residences – Luxus-Gebirge Wohnen | Kolašin TälerLage: 1450 Dorf, Kolašin Valleys Mountain Resort, MontenegroBauart: Ski-in/Ski-out Hotel & MarkenhäuserHöhe: 1.450m über dem MeeresspiegelSpa & Wellness: 1.000 m2 exklusive AnlageÜber die EntwicklungHotel C ist ein Flaggschiff Wohn- un…
Bauherr
Kolasin Valleys
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Bauherr
Kolasin Valleys
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Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Montenegro
von
$297,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Ferienwohnungen mit Meerblick in einem geschlossenen ElitekomplexVerkauf von Wohnungen mit einem separaten Schlafzimmer in einem privaten Komplex von Premium-Klasse.Perfekt zum Leben und Investieren.✨ Über den Komplex:• Geschlossenes Gebiet• Parken ist im Preis inbegriffen• Sunset view fitne…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
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Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
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Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 53–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
Exklusive Wohnanlage in Dobrota.Eine moderne Wohnanlage befindet sich nur 150 Meter vom Meer entfernt im malerischen Dorf Dobrota, in der Bucht von Kotor.Der Komplex besteht aus zwei unabhängigen Gebäuden mit Namen, die ihren einzigartigen Charakter widerspiegeln: Le Soleil und La Lune.Beide…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
294,980 – 359,195
Wohnung 2 zimmer
70.0
467,836
Immobilienagentur
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Immobilienagentur
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Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
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Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$193,173
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Lage: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, MontenegroBauart: Boutique Hotel & Residenzen mit Premium-AnnehmlichkeitenHöhe: 1.600m über dem MeeresspiegelAbschluss: Winter 2025Über die EntwicklungThyme Residences liegt im Wohnzentrum der K16 Peak Gemeinde im 1600 Village –…
Bauherr
Kolasin Valleys
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Bauherr
Kolasin Valleys
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Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
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Wohnanlage The new complex in Tivat 500m from the sea
Tivat, Montenegro
von
$205,984
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 50–81 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der neue multifunktionale Komplex befindet sich im renommierten Donja Lastva Gebiet von Tivat, auf flachem Boden. Die Entfernung zum Meer und zur Promenade ist nur 550m, und zu Porto-Montenegro ist es 1,5 km. Der Komplex ist von allen notwendigen Infrastruktur für ein komfortables Leben und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
228,749
Wohnung 2 zimmer
65.0 – 81.0
283,520 – 415,831
Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
Wohnanlage a Radanovici
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Wohnanlage a Radanovici
Sisici, Montenegro
von
$106,146
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Moderne Wohnanlage mit Schwimmbad an der Küste von MontenegroIn einer der malerischsten Ecken der Adria wird ein neuer Wohnkomplex für 54 Wohnungen gebaut. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, komfortable Infrastruktur und eine gute Lage – alles für ein komfortables Leben und eine pro…
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
Wohnanlage Astar Marina
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Wohnanlage Astar Marina
Meljine, Montenegro
von
$299,691
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
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Wohnanlage Horizon
Radovici, Montenegro
von
$668,819
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 51–138 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lustica Bay - Horizon Horizon — ein neues erstklassiges Wohnviertel innerhalb von Luštica Bay, gelegen auf einer Anhöhe zwischen der Adria und dem zukünftigen Meisterschaftsgolfplatz. Das Projekt wurde als private mediterrane Gemeinschaft mit Panoramablick auf das Meer, den Yachthafen und di…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.1
669,360
Wohnung 3 zimmer
138.3
2,01M
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
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Becici, Montenegro
von
$191,598
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 52–84 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein brandneues, modernes Wohngebäude im beliebten Ferienort Bečići. Das Gebäude liegt an der Adria, nur 10 Fahrminuten vom Zentrum von Budva entfernt. In der Nähe finden Sie einen Supermarkt und Meeresfrüchterestaurants. Dies ist das fünfte Gebäude in einer Neuentwicklung des gleichen Entwic…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
210,041
Wohnung 3 zimmer
84.0
339,296
Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
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Budva, Montenegro
von
$1,03M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus-Wohnungen in Dukley Gardens — erste Linie zum Meer!Appartements von 133 m2 mit direktem Blick auf die Adria.Layout: zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer (Badewanne und Dusche), Wohnzimmer mit einem großen Esstisch, Küche mit Geräten und einem Weinschrank ausgestattet.Infrastruktur der We…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
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Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Wohnanlage New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
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Krasici, Montenegro
von
$577,514
Fläche 130–328 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eine neue hochmoderne Wohnanlage der Premiumklasse im Jugendstil auf der Halbinsel Lustica im Dorf Krasici. Sie können zwischen zweigeschossigen Duplex-Wohnungen oder eingeschossigen Lofts mit Zugang zum Pool wählen. Auf dem Gebiet der Anlage gibt es einen privaten Innenhof mit einem Ruheber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
157.0
610,732
Wohnung 2 zimmer
129.6
584,766
Villa
328.0
1,50M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
von
$2,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Spektakuläres Duplex Penthouse mit Panorama-Ansichten an der Adria – Porto MontenegroGesamtfläche: 179 m2 (110 m2 Innenausstattung + 69 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 2 (erweiterbar auf 4)Badezimmer: 2Preis pro m2: 10.027 €/m2Erleben Sie erhöhte Küstenleben in der prestigeträchtigen Thea Gebäude…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
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Wohnanlage A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
von
$151,304
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
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Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
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Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$115,160
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 53–124 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0 – 88.0
279,573 – 410,041
Wohnung 2 zimmer
71.0 – 124.0
369,475 – 569,014
Immobilienagentur
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Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
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Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$881,695
Fläche 69–281 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neue exklusive Wohnanlage - die Dreams von Dukley befindet sich in unmittelbarer Nähe von Porto Montenegro.Es umfasst drei Wohnungsblöcke und einen Dachpool. Jedes Gebäude verfügt über luxuriöse Apartments und geräumige Penthouses, die perfekt mit hochwertigen Möbeln, Armaturen und Armaturen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
864,398
Wohnung 2 zimmer
116.0
1,94M
Wohnung 3 zimmer
281.0
4,04M
Gewerbefläche
81.0 – 164.0
3,25M – 3,41M
Immobilienagentur
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Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
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Wohnanlage New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Radovici, Montenegro
von
$778,607
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 3
Fläche 86–147 m²
4 Immobilienobjekte 4
Neue Sammlung von Residenzen in The Peaks Luštica Bay!Die neue Residenzensammlung von The Peaks befindet sich in der Bucht von Luštica, einem der renommiertesten Reiseziele an der Adriaküste. Am Eingang zu Montenegros erster und einziger Golf-Community gelegen, bietet die Anlage eine einziga…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
86.0
785,921
Wohnung 2 zimmer
96.0 – 147.0
1,22M – 1,96M
Wohnung 3 zimmer
129.0
1,64M
Immobilienagentur
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Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
Wohnanlage New premium district of Luštica Bay — Heights
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Radovici, Montenegro
von
$365,595
Etagenzahl 3
Einführung von Heights – eine exklusive Sammlung von Studios, Apartments und Penthäusern auf den Pisten zwischen Centrale und Montenegros erster Golfplatz.Hier verschmelzen elegante Architektur, Panoramablick und ein warmes mediterranes Ambiente zu einem einzigen Premium-Lifestyle.Die wichti…
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Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$114,562
Etagenzahl 6
Fläche 44–109 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein neues Projekt in Tivat, nur 2,5 km vom Stadtzentrum und Porto-Montenegro entfernt, umgeben von viel Grün und wunderschönen Landschaften. Die Entfernung zum Meer beträgt nur 800 m. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner einen Panoramablick auf das Meer und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
177,380
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 109.0
360,878 – 611,657
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Wohnanlage New Becici - 60K
Wohnanlage New Becici - 60K
Wohnanlage New Becici - 60K
Wohnanlage New Becici - 60K
Wohnanlage New Becici - 60K
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Boreti, Montenegro
von
$144,098
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 42–57 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Komplex Bečići 60K ist nicht nur ein Neubau, sondern eine echte Ferienstadt an einem der prestigeträchtigsten Orte der Budva-Riviera. Auf einem Hügel gelegen, nur dreihundert Meter vom Strand entfernt, erstreckt er sich über ein Grundstück von etwa 60.000 m² und besteht aus mehreren mode…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.0 – 57.5
144,215 – 212,201
Wohnung
42.0
152,337
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Wohnanlage Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
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Tivat, Montenegro
von
$449,786
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 67–99 m²
2 Immobilienobjekte 2
Vero&Versa Residenzen — Premium Wohnungen im Herzen von Porto-Montenegro.Vero&Versa Residences ist ein neues Premium-Wohnungsprojekt im Herzen von Porto Montenegro, nur wenige Schritte vom Meer, dem Yachthafen, Geschäften, Wellness-Center, Kultur- und Unterhaltungsmöglichkeiten und dem volle…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0
618,581
Wohnung 2 zimmer
99.0
959,032
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Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
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Herceg Novi, Montenegro
von
$734,932
Etagenzahl 2
Fläche 165 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein neuer Villakomplex im modernen Stil umgeben von einem Olivenhain in den Vororten der Stadt Herceg Novi.Insgesamt stehen 8 3-Zimmer-Villen zum Verkauf zur Verfügung, von 165 m2 Innenraum.Der Komplex befindet sich in einer ruhigen und grünen Gegend, nur drei Kilometer vom Stadtzentrum entf…
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Wohnanlage The Peaks
Wohnanlage The Peaks
Wohnanlage The Peaks
Wohnanlage The Peaks
Wohnanlage The Peaks
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Wohnanlage The Peaks
, Montenegro
von
$985,487
Jahr der Inbetriebnahme 2029
3 Immobilienobjekte 3
The Peaks — die erste Golf-Residenz in Montenegro The Peaks ist das prestigeträchtigste und privateste Viertel innerhalb des groß angelegten Resortkomplexes Luštica Bay auf der Halbinsel Luštica, zwischen der Adria und der Bucht von Kotor. Das Projekt wurde als einzigartige Kombination aus L…
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MD Realty
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Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
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Kumbor, Montenegro
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 207 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Wohnanlage über dem Portonovi-Projekt in Kumbor ist eine moderne und luxuriöse Wohnanlage mit Panoramablick auf die Bucht und umfangreichen eigenen Annehmlichkeiten.Der Komplex besteht aus 3 Bauphasen, darunter 200 Luxusvillen, die jeweils in 2 Stadthäuser unterteilt sind. Die Projektflä…
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Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
von
$312,472
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 44–75 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einführung einer neuen Wohnanlage in der Nähe des Meeres in Kotor.Wir freuen uns, einen neuen Wohnkomplex in der Bucht von Kotor zu präsentieren.Diese Region ist bekannt für ihr mildes Klima, jahrhundertealte Olivenhaine und das kristallklare Wasser der Bucht. Der Komplex liegt nur 50 Meter …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.5
185,805
Wohnung 2 zimmer
75.0
344,951
Wohnung 3 zimmer
75.0
383,036
Immobilienagentur
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Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
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Wohnanlage Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Montenegro
von
$634,225
Fläche 295 m²
1 Immobilienobjekt 1
Blizikuće Hills Pool Residences – eine Wohnanlage mit 9 Reihenhäusern an der Budva-Riviera mit Panoramablick auf die Insel Sveti Stefan, das Meer und die Berge. Der Komplex wurde als eine Kombination aus luxuriösem Leben, natürlicher Umgebung und durchdachter Infrastruktur für einen gesunden…
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MD Realty
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Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
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Becici, Montenegro
von
$152,798
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
ZUM VERKAUF! Apartments mit direktem Meerblick in Bečići!Ein neues Wohngebäude, das im Jahr 2020 fertiggestellt wurde - eine hochwertige Konstruktion in einem modernen Gebiet in der Nähe des Monte Dreams-Komplexes. Das Gebäude ist zu 80% besetzt.Das Meer ist nur 800 m entfernt, mit Geschäfte…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a padel court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a padel court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a padel court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a padel court
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a padel court
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Herceg Novi, Montenegro
von
$1,65M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Fläche 195–235 m²
2 Immobilienobjekte 2
Einführung einer neuen Wohnanlage von Villen mit Schwimmbädern und einem Padelplatz in den Vororten von Herceg Novi. Der Komplex umfasst 12 Villen mit jeweils geräumigen offenen Terrassen und Panoramablick auf das Meer, eine Grünfläche und einen Tennisplatz. Die Grundstücke sind großzügig.Di…
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Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Wohnanlage Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
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Kolasin, Montenegro
von
$824,014
Etagenzahl 2
Mountain Retreat von Dukley ist ein erstklassiger Komplex im Herzen des beliebten Skigebiets Kolasin. Hier befinden sich die neuen Skizentren 'Kolašin 1450' und 'Kolašin 1600', verbunden mit einer Seilbahn. In 'Kolašin 1450' können Skifahrer und Snowboarder 7 Pisten unterschiedlicher Schwier…
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Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
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Kotor, Montenegro
von
$204,870
Etagenzahl 3
Fläche 83 m²
1 Immobilienobjekt 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
83.0
455,622
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Wohnanlage Torre A Cona
Wohnanlage Torre A Cona
Wohnanlage Torre A Cona
Wohnanlage Torre A Cona
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Wohnanlage Torre A Cona
Sutomore, Montenegro
von
$166,458
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 55–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 63.0
166,592 – 236,178
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MD Realty
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Wohnanlage Skyline Becici
Wohnanlage Skyline Becici
Wohnanlage Skyline Becici
Wohnanlage Skyline Becici
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Becici, Montenegro
von
$230,385
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 29–50 m²
4 Immobilienobjekte 4
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0 – 50.0
230,814 – 300,058
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Ilino Susan
Wohnanlage Ilino Susan
Wohnanlage Ilino Susan
Wohnanlage Ilino Susan
Bar, Montenegro
von
$153,466
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnfläche 55 m2Es ist möglich, in bar in Europa zu bezahlen!!
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Adria Montenegro
Wohnanlage Adria Montenegro
Wohnanlage Adria Montenegro
Wohnanlage Adria Montenegro
Wohnanlage Adria Montenegro
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Wohnanlage Adria Montenegro
Trebesin, Montenegro
von
$132,611
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 43–53 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0 – 53.0
137,334 – 171,956
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
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Tivat, Montenegro
von
$406,695
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 47–81 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem Premium Wohnkomplex in einem neuen Bezirk von Tivat unter Radisson Blu Management!Der Komplex ist nach internationalen 5-Sterne-Hotelstandards konzipiert. Es besteht aus zwei separaten Gebäuden und umfasst 33 Markenhäuser.Jedes Gebäude ist mit einer Dachlounge und einem P…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
410,739
Wohnung 2 zimmer
81.0
712,720
Immobilienagentur
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Wohnanlage New building, ready to move in.
Wohnanlage New building, ready to move in.
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Bar, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
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Becici, Montenegro
von
$633,628
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Fläche 78 m²
1 Immobilienobjekt 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
630,122
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Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
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Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Montenegro
von
$490,207
Etagenzahl 3
Fläche 101–138 m²
2 Immobilienobjekte 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
101.0
1,32M
Wohnung 3 zimmer
138.0
2,01M
Immobilienagentur
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Wohnanlage Rhizon Trinity
Wohnanlage Rhizon Trinity
Wohnanlage Rhizon Trinity
Wohnanlage Rhizon Trinity
Wohnanlage Rhizon Trinity
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Wohnanlage Rhizon Trinity
Risan, Montenegro
von
$220,904
1 Immobilienobjekt 1
Rhizon Trinity — ein neuer Wohnkomplex in der Stadt Risan, gelegen in einem der malerischsten Teile der Bucht von Kotor. Das Projekt vereint moderne Architektur, private Atmosphäre und natürliche Umgebung und schafft einen komfortablen Raum zum Leben und Erholen. Der Komplex befindet sich in…
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Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Alle anzeigen Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
von
$118,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Apartments in Raten mit einer ersten Zahlung von 50%.Zum Verkauf 2-Zimmer-Wohnungen, 51.19m2 mit Bergblick oder Meerblick, NEXUS in Kavache (Tivat) in Raten oder für eine volle Menge.Neue Wohnanlage in Kavache (Tivat) modernes Haus für 43 Wohnungen, mit einem geschlossenen Bereich.Zusätzlich…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Alle anzeigen Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Becici, Montenegro
von
$144,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
2 Immobilienobjekte 2
Wohnungen zum Verkauf am Meer in Bečići - nur 350 Meter von der Promenade entfernt!Preise ab 81.000 €Apartments in einem neuen Komplex, nur 350 Meter von der azurblauen Küste von Bečići entfernt, in der Nähe der besten Strände, Restaurants und renommierten Hotels wie Splendid und Iberostar 4…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
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Wohnanlage Parkside Residence
Wohnanlage Parkside Residence
Wohnanlage Parkside Residence
Wohnanlage Parkside Residence
Wohnanlage Parkside Residence
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Wohnanlage Parkside Residence
Mrcevac, Montenegro
von
$116,121
Jahr der Inbetriebnahme 2027
1 Immobilienobjekt 1
Die Wohnanlage Parkside Residences befindet sich im Stadtteil Mrčevac in Tivat. Das Projekt liegt auf einer Anhöhe inmitten mediterraner Grünflächen, etwa 2 km vom Stadtzentrum entfernt und in der Nähe der Küste der Bucht von Tivat. Dank der Lage auf einer Höhe von etwa 100 Metern über dem M…
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MD Realty
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Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
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Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$787,883
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 99–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxus-Wohnungen mit privaten Pools in einer exklusiven Entwicklung in Tivat.Diese einzigartigen Apartments, die für die anspruchsvollsten Käufer konzipiert sind, verfügen über private Pools und sind Teil eines exklusiven Projekts in einem neuen Stadtteil von Tivat. Dies ist die zweite Phase …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.0 – 134.0
785,921 – 1,10M
Wohnung 3 zimmer
140.0
892,788
Immobilienagentur
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Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Alle anzeigen Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$215,289
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Kolašin Valleys ist die größte Berggebietsentwicklung auf dem Balkan, gemeistert von Ecosign – die kanadische Firma hinter Whistler Blackcomb und über 400 Skigebiete weltweit. Das Resort liegt in den Montenegrin Alpen in einem geschützten Naturschutzgebiet, erstreckt sich über zwei Erhebunge…
Bauherr
Kolasin Valleys
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Bauherr
Kolasin Valleys
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$195,870
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 42–76 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnanlage in einer malerischen und komfortablen Gegend von Tivat.Ein moderner Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einer der schönsten und komfortablen Gegenden von Tivat. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die eine Kombination aus Komfort, Qualität und erstkla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.3
157,339
Wohnung 2 zimmer
76.0
317,369
Immobilienagentur
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Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
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Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
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Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$754,199
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 180 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues exklusives Projekt moderner Luxusvillen in einem der vielversprechendsten Küstengebiete – nur 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac. Dies ist ein Ort, wo durchdachtes Design, hohe Baustandards und atemberaubende Panoramablick einen einzigartigen Raum für Leben und Entspannung s…
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Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Alle anzeigen Wohnanlage Anatolia Becici
Wohnanlage Anatolia Becici
Boreti, Montenegro
von
$267,528
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 72–210 m²
5 Immobilienobjekte 5
Anatolia ist ein moderner Wohnkomplex in Bečići an der Budva-Riviera, der auf einer leichten Anhöhe 300–400 Meter vom Meer entfernt liegt. Das Projekt umfasst vier Gebäude mit unterschiedlicher Geschosszahl und vereint eine entwickelte interne Infrastruktur, Panoramablicke auf das Meer und d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
72.0
267,744
Wohnung 2 zimmer
88.0 – 210.0
294,288 – 461,628
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
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Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$659,461
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 236–286 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sommer Sonderangebot!Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einem neuen Stadtteil von Tivat. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Erhebung umgeben von Grün, in der Nähe aller städtischen Infrastruktur. Die Entfernung zum Meer beträgt 400 Meter. Panoramafenster bieten…
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Wohnanlage The House Montenegro
Wohnanlage The House Montenegro
Wohnanlage The House Montenegro
Wohnanlage The House Montenegro
Wohnanlage The House Montenegro
Alle anzeigen Wohnanlage The House Montenegro
Wohnanlage The House Montenegro
Skaljari, Montenegro
von
$160,738
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Fläche 33–253 m²
10 Immobilienobjekte 10
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.0 – 64.0
160,868 – 278,934
Wohnung 2 zimmer
136.0 – 173.0
491,100 – 1,15M
Wohnung 3 zimmer
192.0
1,20M
Wohnung 4 zimmer
198.0 – 253.0
747,972 – 986,665
Wohnung
33.0
168,547
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Alle anzeigen Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
Radenovici, Montenegro
von
$5,043
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Beginn des Verkaufs von Wohnungen in einem geschlossenen Komplex, im Elite-Dorf von Blizikuche12 km vom Zentrum von BudvaDie Vorteile des Komplexes sind, dass es sich an einem Ort befindet, wo die Windmühle Rosen treffen, wo es eine garantierte Pitchfork auf dem Meer und eine ruhige Nachbars…
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Montenegro Intel city
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Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Becici, Montenegro
von
$217,199
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Komplex befindet sich am Hang der Budva Riviera, in Bečići, in einem malerischen ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Entfernung von Stadtgeräuschen, sowie eine Fülle von Vegetation schaffen eine Atmosphäre für Entspannung und Ruhe. Die Bergluft erzeugt nicht …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0
260,019
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Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Alle anzeigen Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
, Montenegro
von
$292,920
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 35–76 m²
5 Immobilienobjekte 5
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys – Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Montenegro Projektbeschreibung: Kolasin Valleys schlägt ein neues Kapitel in der Welt des Hotelgeschäfts und der Investitionen in der Bergregion von Montenegro auf. Dieses Ganzjahresprojekt umfasst…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0 – 72.0
318,523 – 586,060
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 76.0
513,434 – 530,410
Kondominium
35.0
211,195
Bauherr
Kolasin Valleys
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Kolasin Valleys
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English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
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Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$340,175
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 70–131 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnkomplex am Meer in Tivat.Eine moderne Premium-Klasse Wohnanlage mit Meerblick und direktem Zugang zum Strand. Dies ist ein Elite-Angebot in einer der malerischsten Gegenden von Tivat. Stilvolle Architektur, atemberaubende Ausblicke auf die Adria, hochwertige Oberflächen und eine hervorra…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0 – 83.0
340,450 – 396,077
Wohnung 2 zimmer
131.0
646,279
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Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
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Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
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Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Montenegro
von
$498,932
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit Meerblick zum Preis einer Wohnung — KrimovicaEin neues Haus mit herrlichem Panoramablick auf die Adria, oberhalb der Strände von Jaz, Trsteno und Ploce.Das geräumige Layout und die große Dachterrasse machen dieses Haus zu einer idealen Wahl für das Leben am Meer.• Gesamte H…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
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Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
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Budva, Montenegro
von
$162,067
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 47–77 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die neue Wohnanlage "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" befindet sich im Herzen von Budva, entwickelt von dem führenden Entwickler der Budva Riviera. Das Projekt zeichnet sich durch seine erstklassige Lage und elegante architektonische Gestaltung aus. Es verfügt über einen modernen Stil, geräumige Zim…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
273,918
Wohnung 2 zimmer
77.0
435,430
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Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
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Muo, Montenegro
von
$308,160
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 55–72 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eine exklusive Wohnanlage am Meer mit privaten Bootsplätzen in der Bucht von Kotor.Erleben Sie eine einzigartige Harmonie von Natur und Architektur in einer der schönsten Buchten der Welt.Diese Wohnanlage bietet einen Lebensstil, der modernen Komfort, Panoramablick auf das Meer, stilvolle me…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
311,599
Wohnung 2 zimmer
72.0
415,465
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Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
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Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$183,045
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 44–72 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues Wohnhaus in den Vororten von Tivat, in der Kava, nur wenige Autominuten vom Zentrum von Tivat entfernt.Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner genießen Blick auf das Meer und die Stadt. Panoramafenster bieten viel Licht in den Zimmern, dank der sonnigen S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
183,016
Wohnung 2 zimmer
72.0
297,554
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Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
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Boreti, Montenegro
von
$224,703
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 92–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
3 Penthäuser in Bečići auf der 7. Etage mit Panoramablick auf das Meer zu verkaufen Erstklassige Lage in der Nähe des besten Sandstrandes Montenegros, umgeben von 5-Sterne-Hotels. Die drei Penthäuser nehmen eine ganze Etage ein. Von jedem gibt es einen separaten Zugang zum Dach. Auf de…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
92.0
225,044
Wohnung 2 zimmer
120.0 – 140.0
271,206 – 340,450
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Red Feniks Montenegro
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Red Feniks Montenegro
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Wohnanlage The final collection of residences Mirta in Marina Village
Wohnanlage The final collection of residences Mirta in Marina Village
Wohnanlage The final collection of residences Mirta in Marina Village
Wohnanlage The final collection of residences Mirta in Marina Village
Wohnanlage The final collection of residences Mirta in Marina Village
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Radovici, Montenegro
von
$416,250
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 3
Fläche 41–160 m²
5 Immobilienobjekte 5
Die letzte Sammlung von Residenzen Mirta in Marina Village!Mirta ist die neueste und letzte Wohnsammlung in Marina Village, dem bekanntesten Viertel der Luštica Bay. Über dem Yachthafen gelegen, bietet die Entwicklung eine einzigartige Gelegenheit, Immobilien in einer etablierten und sehr be…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 62.0
650,895 – 750,145
Wohnung 2 zimmer
94.0
1,21M
Wohnung 3 zimmer
160.0
2,18M
Wohnung
41.0
421,235
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Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
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Rafailovici, Montenegro
von
$768,151
Fläche 107–137 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues modernes Hotel am Ufer. Das Condo-Hotel ist ein modernes Entwicklungsprojekt, das sich bequem in Rafailovici an der Budva Riviera befindet - das am besten entwickelte und attraktivste touristische Reiseziel in Montenegro. Die Apartments befinden sich direkt an der Küste der Adria und a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
107.0
812,465
Wohnung 3 zimmer
137.0
1,00M
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Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
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Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$138,626
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
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DOO MNG Built
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Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
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Wohnanlage A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
von
$152,267
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 32–135 m²
3 Immobilienobjekte 3
In der gefragtesten Touristenzone der Gemeinde Herceg Novi entsteht eine moderne Wohnanlage – ideal für komfortables Wohnen und eine sichere Investition. 🏊‍♂️ Auf dem Gelände: • großes Schwimmbad von ca. 200 m² • abgeschlossene, landschaftlich gestaltete Anlage • moderner Kinderspielpl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.5
166,763
Wohnung 2 zimmer
134.7
333,526
Studio
31.8
149,960
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Red Feniks Montenegro
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Wohnanlage Marina Village
Wohnanlage Marina Village
Wohnanlage Marina Village
Wohnanlage Marina Village
Wohnanlage Marina Village
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Wohnanlage Marina Village
Radovici, Montenegro
von
$455,489
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 37–417 m²
14 Immobilienobjekte 14
Marina Village — Küstenviertel von Luštica Bay Marina Village — Küstenviertel innerhalb von Luštica Bay, erbaut um eine moderne Yachthafenanlage und eine Uferpromenade am Meer. Es ist der erste vollständig realisierte Teil des Projekts Luštica Bay, in dem bereits eine vollwertige Infrastrukt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.3 – 75.7
455,857 – 1,04M
Wohnung 2 zimmer
79.7 – 115.5
1,04M – 1,44M
Wohnung 3 zimmer
107.5
1,96M
Wohnung 4 zimmer
234.5 – 416.5
2,48M – 5,20M
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MD Realty
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Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
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Rijeka Rezevici, Montenegro
von
$232,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Das Onia Hills Resort & Residences bietet eine bemerkenswerte Auswahl an 55 Ein-Schlafzimmern und 10 komplett eingerichteten Wohnhäusern mit einem Schlafzimmer von 63 bis 92 Quadratmetern. Jedes Zuhause kombiniert maßgeschneidertes Design, hochwertige Materialien und außergewöhnliche Oberflä…
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MD Realty
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Wohnanlage Dumidran 149-5
Wohnanlage Dumidran 149-5
Wohnanlage Dumidran 149-5
Wohnanlage Dumidran 149-5
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Mrcevac, Montenegro
von
$184,252
Jahr der Inbetriebnahme 2027
1 Immobilienobjekt 1
Die Wohnanlage Dumidran 149-5 ist ein modernes, exklusives Projekt in Tivat, gelegen im Stadtteil Mrčevac, unweit des Stadtzentrums, von Porto Montenegro und dem internationalen Flughafen Tivat. Das Projekt umfasst nur 5 Wohnungen, was Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre gar…
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Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Wohnanlage Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
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Denovici, Montenegro
von
$750,771
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 5
Newbuilt Premium-Gated Wohnanlage mit einem Pool.Ein brandneuer Premium-Wohnungskomplex in der malerischen Stadt Djenovici auf der Riviera von Herceg Novi. Panoramafenster bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer, die Berge und das exklusive Portonovi-Projekt.Auf dem gepflegten Gebiet…
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Wohnanlage Centrale
Wohnanlage Centrale
Wohnanlage Centrale
Wohnanlage Centrale
Wohnanlage Centrale
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Wohnanlage Centrale
, Montenegro
von
$363,238
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 39–97 m²
9 Immobilienobjekte 9
Centrale — das neue Zentrum des Lebens in Luštica Bay Centrale in Luštica Bay ist ein Viertel, das nicht als klassisches Resortviertel am Meer, sondern als vollwertiges mediterranes Zentrum für das ganzjährige Leben geschaffen wird. Hier ist alles auf den täglichen Komfort ausgerichtet: auto…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.2 – 69.0
363,532 – 525,102
Wohnung 2 zimmer
96.9
750,145
Immobilienagentur
MD Realty
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Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
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Aparthotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Montenegro
von
$173,587
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 41–51 m²
2 Immobilienobjekte 2
Crowne Plaza Kolašin ist ein erstklassiges Resort-Hotel unter der Leitung einer internationalen Marke, das sich direkt im Zentrum von Kolašin befindet. Das Projekt wird als modernes Berg-Wellness-Resort konzipiert, das auf ganzjährigen Urlaub, Gesundheitstourismus und Immobilieninvestitionen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.5
275,969
Fertiges Geschäft
50.9
346,783
Immobilienagentur
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
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Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive Mini-Stadt bestehend aus sechzehn Häusern zu bauen. Dieser Komplex zeichnet sich durch seine hervorragende Lage aus, einschließlich seiner Nähe zu Porto Montenegro, sowie Schulen und Kindergärten, wod…
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MD Realty
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Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
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Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$312,902
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 56–102 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Tivat, direkt gegenüber von einem grünen Park mit schattigen Gassen und Stränden. Das Projekt kombiniert den Komfort des urbanen Lebens mit der Nähe der Natur und schafft einen einzigartigen Raum für Leben, Entspannung und Harmonie.Architektur u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0
317,420
Wohnung 2 zimmer
101.0 – 102.0
460,836 – 478,653
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Wohnanlage Riverside
Wohnanlage Riverside
Wohnanlage Riverside
Wohnanlage Riverside
Wohnanlage Riverside
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Wohnanlage Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Montenegro
von
$280,226
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Riverside ist ein Wohnkomplex im Stadtteil Igalo, nahe der Küste von Herceg Novi und der Promenade der Adria. Das Projekt befindet sich in Meeresnähe und direkt neben dem Institute Dr. Simo Milošević, einem der bekanntesten medizinischen und Rehabilitationszentren Montenegros. Dank der Lage …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
100.0
418,224
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Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$398,638
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
New Gated Cottage Community mit 30 Häusern, 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac.Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 23.000 m2. Alle Häuser bieten einen Panoramablick auf die Tivat Bay.Folgende Häuser stehen zum Verkauf zur Verfügung:• Zweistöckiges Stadthaus (Typ A) – 120 m2 mit ein…
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Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
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Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
von
$184,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Eva Residence building is located in nicest and quiet area of Tivat city (Montenegro)surrounded with luxurious villas and residential complex . Building consist 10 apartments of which is 6 one bedroom , 3 duplex two bedroom and 1 penthouse with two bedroom and roof top terrace .    …
Bauherr
Kraft Construction
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Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
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Tivat, Montenegro
von
$236,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
TivatWohnungen zum Verkauf in einem exklusiven Komplex, nur wenige Gehminuten von Porto Montenegro und dem Zentrum von Tivat.Eigenschaften:Blick auf den grünen Župa ParkModerne Architektur nahtlos in die Natur integriertGeräumige, helle Apartments mit TerrassenGated Komplex mit Landschaftsge…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Wohnanlage Alivia Boutique Residences
Przno, Montenegro
von
$326,914
Jahr der Inbetriebnahme 2026
1 Immobilienobjekt 1
Alivia Hotel & Residences ist ein Premium-Komplex aus Apartments und Hotelinfrastruktur in der Nähe von Sveti Stefan an der Budva-Riviera. Das Projekt vereint Möglichkeiten für den Eigenbedarf, Urlaub am Meer und Mieteinnahmen in einer der prestigeträchtigsten Gegenden an der Küste Montenegr…
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MD Realty
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Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
Wohnanlage Residential complex with sea view in Orahovac
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Donji Orahovac, Montenegro
von
$167,657
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 43–56 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnanlage mit Meerblick in OrahovacEin einzigartiger Wohnkomplex mit niedriger Dichte in einem ruhigen Küstengebiet von Montenegro, nur 200 Meter vom azurblauen Meer entfernt. Das Projekt ist идеально geeignet sowohl für Investitionen und Mieterträge, als auch für diejenigen, die Frieden, P…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
223,889
Wohnung 2 zimmer
56.0
265,436
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Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
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Dobrota, Montenegro
von
$1,82M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Eine High-End-Villa-Gemeinschaft im Bau in der Bucht von Kotor, bestehend aus 6 Villen mit Panoramablick auf die Bucht.Jede Villa bietet eine Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und traditioneller montenegrinischer Architektur, vor der Kulisse des Adriatischen Meeres und der Berge, mit at…
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Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
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Wohnanlage Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Montenegro
von
$360,758
Etagenzahl 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
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Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
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Wohnanlage The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
von
$407,160
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Komplex in der besten Lage der Herceg Novi Riviera, 150 Meter vom Meer und dem Projekt Portonovi. Ein herrlicher Blick auf das Meer, umgeben von unberührter Natur, rund um die Uhr Sicherheit und komplexe Infrastruktur machen Ihren Aufenthalt komfortabel u…
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Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
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Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
von
$885,113
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Fläche 87–172 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues luxuriöses 5-Sterne-Hotel befindet sich in Budva, Montenegro 10 Meter vom Meer entfernt. Das Wahrzeichen des Komplexes ist seine exklusive Lage auf der ersten Linie, Panoramafenster mit Blick auf das Meer und die Anwesenheit einer eigenen Infrastruktur.Insgesamt verfügt das Hotel ü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
87.0
1,21M
Wohnung 3 zimmer
172.0
2,43M
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Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
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Budva, Montenegro
von
$198,511
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
In Budva, in der Gegend von Dubovica Luxury, wurde ein neues Wohnprojekt gestartet, das ein hohes Maß an Komfort und ausgezeichnete Lage kombiniert - nur wenige Gehminuten entfernt sind die Universität und das moderne Einkaufszentrum Mega Mall.Der Komplex ist für 38 Wohnungen verschiedener A…
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MD Realty
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Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
Wohnanlage Heights
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Wohnanlage Heights
, Montenegro
von
$449,723
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 45–108 m²
4 Immobilienobjekte 4
HEIGHTS — Panorama-Residenzen über der Marina Village in Luštica Bay HEIGHTS ist ein neues Wohngebiet in Luštica Bay, das auf einer Anhöhe zwischen dem Stadtteil Centrale und dem ersten Meisterschaftsgolfplatz von Gary Player Design in Montenegro liegt. Dank der einzigartigen Lage bieten die…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.8
609,349
Wohnung 2 zimmer
92.4
834,392
Wohnung 3 zimmer
107.9
994,808
Kondominium
44.5
450,087
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MD Realty
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Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
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Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
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Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einführung von Synchro Yards - das lang erwartete neue Wohnviertel von Porto Montenegro, entworfen für diejenigen, die Luxus, Komfort und Inspiration schätzen.Direkt am Wasser gelegen, ist dieser Bereich die Nummer eins in der Popularität in Porto Montenegro. Im neuen Viertel erwarten Sie ei…
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Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
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Kolasin, Montenegro
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$483,975
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
BUY MIT KRYPTO — in Euro verdienen! Zuverlässige Investitionen mit garantiertem Einkommen.Mountain Retreat von Dukley — Ihr Berghaus, das Einkommen erzeugt.Die nördliche Region von Montenegro ist eine Priorität des Regierungsentwicklungsprogramms, um den ganzjährigen touristischen Fluss zu g…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
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Wohnanlage Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Montenegro
von
$491,351
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Etagenzahl 2
Fläche 70–338 m²
8 Immobilienobjekte 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
571,264
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 118.0
673,400 – 1,57M
Villa
184.0 – 338.0
2,53M – 3,97M
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Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
Wohnanlage Belvedere Residence
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Wohnanlage Belvedere Residence
Boreti, Montenegro
von
$100,323
Fläche 27–199 m²
9 Immobilienobjekte 9
Belvedere Residence in Bečići ist ein moderner Wohnkomplex an der Budva-Riviera, etwa 3 km von Budva entfernt, in fußläufiger Entfernung zum Meer, zur Promenade und zur gesamten touristischen Infrastruktur der Gegend. Der Komplex wurde 2016 eröffnet und wird nicht nur als Ort für saisonale E…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
256,203
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 96.0
421,235 – 444,317
Wohnung
36.0
171,956
Kondominium
27.0
111,945
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
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Tivat, Montenegro
von
$163,012
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen des malerischen Vororts von Tivat, nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt.Der Komplex besteht aus sechs einzigartigen Gebäuden mit 54 Wohnungen von 37 bis 76 m2, bietet eine Vielzahl von Layouts, die sowohl für individuelles Wohnen als auch für größe…
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Wohnanlage Sea view apartments in Budva
Wohnanlage Sea view apartments in Budva
Wohnanlage Sea view apartments in Budva
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Budva, Montenegro
von
$217,976
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 53–78 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ferienwohnungen mit Meerblick in Budva.Eine exklusive Wohnanlage in der renommiertesten Gegend von Budva, nur 550 Meter vom Strand entfernt. Der Komplex kombiniert modernes mediterranes Design, fortschrittliche Bautechnologien und maximalen Komfort für Leben und Entspannung.Schlüsselmerkmale…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
210,827
Wohnung 2 zimmer
78.0
316,519
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Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
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Radovici, Montenegro
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$1,00M
Etagenzahl 2
Willkommen im ersten Golf Resort mit einem 18-Loch-Golfplatz in Montenegro - The Peaks Lustica Bay!Dieser einzigartige Ort bietet perfekte Bedingungen für Golfer aller Ebenen. Der in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Gary Player entworfene Golfplatz The Peaks besticht durch seine …
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Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
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Risan, Montenegro
von
$225,936
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 54 m²
1 Immobilienobjekt 1
Moderne Wohnanlage in Risan, Bucht von Kotor.Eine neue Wohnanlage in der Stadt Risan – eine der ältesten Städte in Montenegro, mit einem reichen historischen Erbe. Es befindet sich im malerischen nordwestlichen Teil der Bucht von Kotor. Die friedliche Atmosphäre, die Nähe zum Meer und die un…
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Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.3
187,894
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Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
Residenz Opatovo
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Residenz Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
von
$405,029
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wir freuen uns, Ihnen einen exklusiven Wohnkomplex im malerischen Vorort Tivat in Donja Lastva zu präsentieren. Nur 7 Wohnungen in einem geschlossenen geschützten Bereich garantieren ein hohes Maß an Privatsphäre und Komfort.Die Vorteile des Komplexes:Lage: erste Küste, Panoramablick auf das…
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Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
Wohnanlage Kub
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Wohnanlage Kub
Krasici, Montenegro
von
$577,514
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Moderne Wohnanlage an der AdriaküsteEin Wohnkomplex der neuen Generation. Die Architektur des Projektes ist harmonisch in die Naturlandschaft eingeschrieben und schafft eine Atmosphäre von Ruhe und Gemütlichkeit. Der Morgen hier beginnt mit den hellen Farben der Morgendämmerung über das Meer…
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Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
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Rafailovici, Montenegro
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$304,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
1 Immobilienobjekt 1
Luxury Seafront Complex in Becici, BudvaStandort: Becicici, Budva, MontenegroGesamtfläche: 40.800 m2Format: 142 Residenzen und 154 HotelzimmerEin zuverlässiger Entwickler mit einer bewährten Erfolgsbilanz von Projekten in Montenegro.Perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und starkem Investitio…
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Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Montenegro

Steuern beim Kauf und Verkauf von Immobilien in Montenegro
Steuern beim Kauf und Verkauf von Immobilien in Montenegro
Wie und für wie viel kann man in Montenegro Wohnraum kaufen?
Wie und für wie viel kann man in Montenegro Wohnraum kaufen?

Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Montenegro

Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für Neubauten in Montenegro?

Der teuerste Quadratmeter ist in den beliebten Urlaubsorten Kotor und Becici. Hier liegt der Durchschnittspreis bei 3.000 €. In den anderen Städten liegen die Preise zwischen 700 € und 2.000 €. Die Kosten von Immobilien hängen von ihrer Lage ab. Je näher Wohnanlagen in Montenegro an den Stränden liegen, desto teurer werden sie bewertet.

Welche Vorteile hat der Kauf einer Neubauwohnung in Montenegro?

Kaufen Sie eine Wohnung in einem neuen Gebäude in Montenegro. Neue Entwicklungen in Montenegro zeichnen sich durch eine Reihe von Annehmlichkeiten aus: originelle Grundrisse, hochwertige Ausstattungen und geräumige Wohnflächen. Beim Kauf einer Immobilie für einen beliebigen Betrag erhalten die Eigentümer eine montenegrinische Aufenthaltsgenehmigung, die ihnen den legalen Aufenthalt im Land ermöglicht.

In welchen montenegrinischen Städten sind Immobilien am gefragtesten?

Für den Urlaub wählen die Käufer Kotor und Herceg Novi. Wohnungen und Villen verkaufen sich hier gut. Immer mehr Menschen ziehen für Daueraufenthalt in die Hauptstadt Podgorica.

Welche Dokumente benötigen Sie, um eine Wohnung in einem Neubau in Montenegro zu kaufen?

Ausländische Käufer benötigen lediglich einen Reisepass. Wird eine Wohnung in einem Wohnkomplex in Montenegro von einer juristischen Person erworben, sind Gründungspapiere erforderlich.
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