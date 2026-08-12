Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Montenegro
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Montenegro
Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für Neubauten in Montenegro?
Der teuerste Quadratmeter ist in den beliebten Urlaubsorten Kotor und Becici. Hier liegt der Durchschnittspreis bei 3.000 €. In den anderen Städten liegen die Preise zwischen 700 € und 2.000 €. Die Kosten von Immobilien hängen von ihrer Lage ab. Je näher Wohnanlagen in Montenegro an den Stränden liegen, desto teurer werden sie bewertet.
Welche Vorteile hat der Kauf einer Neubauwohnung in Montenegro?
Kaufen Sie eine Wohnung in einem neuen Gebäude in Montenegro. Neue Entwicklungen in Montenegro zeichnen sich durch eine Reihe von Annehmlichkeiten aus: originelle Grundrisse, hochwertige Ausstattungen und geräumige Wohnflächen. Beim Kauf einer Immobilie für einen beliebigen Betrag erhalten die Eigentümer eine montenegrinische Aufenthaltsgenehmigung, die ihnen den legalen Aufenthalt im Land ermöglicht.
In welchen montenegrinischen Städten sind Immobilien am gefragtesten?
Für den Urlaub wählen die Käufer Kotor und Herceg Novi. Wohnungen und Villen verkaufen sich hier gut. Immer mehr Menschen ziehen für Daueraufenthalt in die Hauptstadt Podgorica.
Welche Dokumente benötigen Sie, um eine Wohnung in einem Neubau in Montenegro zu kaufen?
Ausländische Käufer benötigen lediglich einen Reisepass. Wird eine Wohnung in einem Wohnkomplex in Montenegro von einer juristischen Person erworben, sind Gründungspapiere erforderlich.