Neubauwohnungen in Kotor, Montenegro

Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
$204,870
Etagenzahl 3
Fläche 83 m²
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Wohnung 2 zimmer
83.0
402,526
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
