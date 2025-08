Wohnkomplex New luxury residential building in Budva

Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse in Budva. Der Komplex befindet sich in der Stadt, auf einem malerischen Hügel. Diese Lage bietet Bewohnern bequemen und einfachen Zugang zu Budva umfangreiche Infrastruktur (innerhalb eines 200 Meter Radius finden Sie Geschäfte, Restaurants, Cafés, Schulen und medizinische Einrichtungen), während ein angenehmer Spaziergang zu Budva unberührten Stränden dauert nur 8-10 Minuten.

Gleichzeitig werden die Wohnungsbesitzer in der Anlage von der Ruhe und außergewöhnlichen Aussicht auf die Natur umgeben sein, die in einer so beliebten Küstenlage besonders wertvoll ist.

Der Panoramablick auf das Meer ist von der sehr niedrigsten Ebene des Gebäudes sichtbar, die von anderen Strukturen nicht beobachtbar ist. Von hier aus genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf das offene Meer, die wunderschöne Insel Sveti Nikola, den berühmten Sveti Stefan und die charmante Altstadt mit den malerischen Bergen im Hintergrund.

Neben seiner einzigartigen Lage bietet der Komplex umfangreiche Annehmlichkeiten:

- einen 25 Meter großen Außenpool mit herrlichem Meerblick;

- ein Pool, der reibungslos von innen nach außen übergeht, auf 34 Grad Celsius erhitzt, verfügbare ganzjährig;

- ein Spa-Komplex mit komfortablen Umkleideräumen, darunter ein Hallenbad ca. 15 Meter lang, ein Jacuzzi-Bereich, Sauna, Hammam, Salz „cave“, und ein Massageraum, der Entspannung und Erholung ermöglicht, ohne nach Hause zu verlassen;

- ein Fitnessstudio;

- eine 50-Quadratmeter Kinderspielzimmer, wo Ihre Kinder sicher und glücklich spielen können, geben Ihnen einige "Ich Zeit";

- eine 300 Quadratmeter große Konferenzhalle und Coworking Space, ideal für Präsentationen, Schulungen, Geschäftstreffen und Remote-Arbeit für IT-Profis und andere;

- ein voller Concierge-Service, einschließlich Parkservice, Gepäckaufbewahrung, Eigentumssicherheit und Hochbedienung, um maximalen Komfort für Sie und Ihre Gäste zu gewährleisten. Zusätzlich verfügt der Komplex über geräumige Eingangsbereiche mit einer Rezeption.

Das weitläufige Gelände rund um den Komplex bietet einfachen Zugang zu Minivans und speziell ausgestatteten Fahrzeugen für Menschen mit Behinderungen und bietet maximalen Komfort für Gäste.

Die Hälfte der Apartments in der Anlage verfügt über geräumige grüne Terrassen, perfekt für die Einrichtung von Liegestühlen, einem Jacuzzi und einem Essbereich, so dass Sie Budvas magischen Blick genießen können, ohne Ihr Zuhause zu verlassen.

Das oberste Stockwerk verfügt über luxuriöse Penthouses, jedes mit einem eigenen großen Entspannungsbereich auf dem Dach mit einem Jacuzzi und einer Außenküche (Bartheke, Grill, Kühlschrank). Einer der Penthouses wird sogar einen eigenen Pool haben, und alle werden mit Kaminen ausgestattet. Die Penthouses in diesem Komplex bieten ein Niveau von Luxus vergleichbar mit exklusiven Villen.

Wohnen in dieser Wohnanlage ist bereit, in einem 5-Sterne-Hotel zu bleiben. Die Mitarbeiter sind immer vor Ort, bieten frische Handtücher, reinigen die Sauna und den Pool, halten die Sauberkeit des Fitnessstudios und mehr. Darüber hinaus sind Gemeinschaftsregeln vorhanden, um sicherzustellen, dass die Bewohner in der Nacht Ruhe und Ruhe genießen. Poolpartys und andere Störungen, die den Komfort der Bewohner beeinträchtigen könnten, sind verboten.

Wir bieten auch Abstellräume und Parkplätze in der Tiefgarage zum Kauf an.