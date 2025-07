Wohnkomplex

In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive Mini-Stadt bestehend aus sechzehn Häusern zu bauen. Dieser Komplex zeichnet sich durch seine hervorragende Lage aus, einschließlich seiner Nähe zu Porto Montenegro, sowie Schulen und Kindergärten, wodurch er besonders attraktiv für Bewohner und Investoren.

Jedes Haus in der Anlage wird mit einer Tiefgarage ausgestattet, die Komfort und Sicherheit für Bewohner bietet. Die in jedem Haus angebotenen Apartments sind in einem klassischen Layout gefertigt und im mediterranen Stil eingerichtet. Bei der Fertigstellung werden nur hochwertige Materialien verwendet, um maximalen Komfort und Zufriedenheit vom Leben in einer der wünschenswertsten Städte in Montenegro zu gewährleisten.

Bereits im Bau wurden ein bedeutender Teil der Wohnungen in diesem Komplex verkauft, was seine Popularität und Potenzial als ideales Investitionsobjekt zur Erzeugung passiver Einkommen in der Zukunft betont.

Die Kosten der Wohnungen in der Anlage variieren je nach mehreren Faktoren, einschließlich der Aussicht von den Fenstern (im Meer oder ohne Meerblick) und Stockwerke. Dies gibt potenziellen Käufern die Möglichkeit, die Option auszuwählen, die am besten ihren Präferenzen und Budget entspricht.