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Neubauwohnungen in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
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Denjasi Cesminovo
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Aparthotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
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Przno, Montenegro
von
$283,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 41–112 m²
13 Immobilienobjekte 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanPremium Ferienwohnungen am Meer mit garantiert 8% JahresrenditeAlivia Hotel & Residences ist ein exklusives Aparthotel im Herzen von Montenegro, in der legendären Bucht von Sveti Stefan. Dies ist mehr als nur ein Zuhause am Meer – es ist ein vollwertig…
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Bauherr
Mereha Developments
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TOP TOP
Wohnanlage Ziloj kompleks v Blizikuce
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Radenovici, Montenegro
von
$5,043
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Beginn des Verkaufs von Wohnungen in einem geschlossenen Komplex, im Elite-Dorf von Blizikuche12 km vom Zentrum von BudvaDie Vorteile des Komplexes sind, dass es sich an einem Ort befindet, wo die Windmühle Rosen treffen, wo es eine garantierte Pitchfork auf dem Meer und eine ruhige Nachbars…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
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UP UP
Wohnanlage Ziloj kompleks v Budve
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Budva, Montenegro
von
$89,990
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
In Budva, in der Gegend von Dubovica Luxury, wurde ein neues Wohnprojekt gestartet, das ein hohes Maß an Komfort und ausgezeichnete Lage kombiniert - nur wenige Gehminuten entfernt sind die Universität und das moderne Einkaufszentrum Mega Mall.Der Komplex ist für 38 Wohnungen verschiedener A…
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MD Realty
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Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
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Wohnanlage Flayt
Boreti, Montenegro
von
$166,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 53–67 m²
2 Immobilienobjekte 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8 – 67.0
178,433 – 266,603
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Wohnanlage Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
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Budva, Montenegro
von
$506,240
Etagenzahl 15
Fläche 61–119 m²
2 Immobilienobjekte 2
Riviera residential complex and five-star hotel — luxury living on the shores of the Adriatic sea.   Riviera is the embodiment of premium lifestyle in the very heart of the Budva Riviera. A unique location right on the seafront, contemporary architecture by “İki Design Group,” and meticu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
511,068
Wohnung 3 zimmer
119.0
1,00M
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Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
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Boreti, Montenegro
von
$125,815
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 88–115 m²
5 Immobilienobjekte 5
Wir präsentieren Ihnen einen neuen aufregenden Wohnkomplex im malerischen Feriengebiet Becici. Dieses Projekt verkörpert den Traum eines Hauses am Meer und bietet den meisten Wohnungen einen unvergleichlichen Meerblick. Dieser Komplex wurde mithilfe fortschrittlicher Bautechnologien entwi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
114.7
403,999
Wohnung 3 zimmer
88.0
266,391 – 286,883
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MD Realty
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Wohnanlage Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
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Becici, Montenegro
von
$633,628
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Fläche 78 m²
1 Immobilienobjekt 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
635,779
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Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Wohnanlage Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Montenegro
von
$297,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Ferienwohnungen mit Meerblick in einem geschlossenen ElitekomplexVerkauf von Wohnungen mit einem separaten Schlafzimmer in einem privaten Komplex von Premium-Klasse.Perfekt zum Leben und Investieren.✨ Über den Komplex:• Geschlossenes Gebiet• Parken ist im Preis inbegriffen• Sunset view fitne…
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Montenegro Intel city
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Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
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Budva, Montenegro
von
$885,113
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Fläche 87–172 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues luxuriöses 5-Sterne-Hotel befindet sich in Budva, Montenegro 10 Meter vom Meer entfernt. Das Wahrzeichen des Komplexes ist seine exklusive Lage auf der ersten Linie, Panoramafenster mit Blick auf das Meer und die Anwesenheit einer eigenen Infrastruktur.Insgesamt verfügt das Hotel ü…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
87.0
1,22M
Wohnung 3 zimmer
172.0
2,45M
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Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
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Aparthotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
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Budva, Montenegro
von
$1,03M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus-Wohnungen in Dukley Gardens — erste Linie zum Meer!Appartements von 133 m2 mit direktem Blick auf die Adria.Layout: zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer (Badewanne und Dusche), Wohnzimmer mit einem großen Esstisch, Küche mit Geräten und einem Weinschrank ausgestattet.Infrastruktur der We…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
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Budva, Montenegro
von
$230,447
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 67–129 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der neue Wohnkomplex "ROYAL CENTRAL RESIDENCE" befindet sich im Herzen von Budva, entwickelt vom führenden Entwickler der Budva Riviera. Das Projekt zeichnet sich durch seine hervorragende Lage und sein elegantes Architekturdesign aus. Es verfügt über einen modernen Stil, geräumige Zimmer un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0
436,030
Wohnung 3 zimmer
129.0
840,043
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Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
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Budva, Montenegro
von
$154,823
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem neuen Wohnkomplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und umweltfreundlichen Gegend von Budva — Dubovica. Diese Lage bietet eine ruhige natürliche Umgebung mit malerischen Blick auf die Berge und das Meer, während nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Mega Ma…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
154,897
Wohnung 2 zimmer
63.0
232,366
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Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
Wohnanlage Bečići
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Wohnanlage Bečići
Becici, Montenegro
von
$144,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
2 Immobilienobjekte 2
Wohnungen zum Verkauf am Meer in Bečići — Nur 350 Meter von der Promenade!Preise ab 81.000 €Apartments in einem neuen Komplex nur 350 Meter von der azure Küste von Bečići, in der Nähe der besten Strände, Restaurants und renommierten Hotels wie Splendid und Iberostar 4*. Hier verbindet sich d…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
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Becici, Montenegro
von
$303,548
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 56–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Fünf-Sterne-Hotel Melia Private Residences in Bečići.Verkaufsstart von Apartments im Fünf-Sterne-Hotel Melia – direkt am Wasser in Bečići!Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, eine Residenz am Strand zu besitzen, die von der internationalen Hotelmarke Melia verwaltet wird!Sea-view Apartments …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0 – 58.0
306,478 – 452,498
Wohnung 2 zimmer
113.0
1,01M
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Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
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Budva, Montenegro
von
$260,560
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 4
Fläche 45–108 m²
5 Immobilienobjekte 5
Apartments in a low-rise residential building in Budva. Modern low-rise building near the sea. This residential building is a low-rise development with only 12 apartments, located in one of the most prestigious areas of Budva — Komoševina, just a 5-minute walk from the beach. Cozy, well-…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 50.0
165,867 – 261,997
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 108.0
277,228 – 429,400
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Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
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Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$160,440
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Apartments in einem neuen Komplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und grünen Babin Do Gegend von Budva, bietet malerische Berglandschaften und Meerblick. Seine einzigartige Lage im oberen Teil der Stadt gewährleistet sowohl Privatsphäre und Ruhe, zusammen mit Panoramablick au…
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Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
Wohnanlage Onmia Hills
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Wohnanlage Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
von
$232,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Das Onia Hills Resort & Residences bietet eine bemerkenswerte Auswahl an 55 Ein-Schlafzimmern und 10 komplett eingerichteten Wohnhäusern mit einem Schlafzimmer von 63 bis 92 Quadratmetern. Jedes Zuhause kombiniert maßgeschneidertes Design, hochwertige Materialien und außergewöhnliche Oberflä…
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MD Realty
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Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
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Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Becici, Montenegro
von
$217,199
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Komplex befindet sich am Hang der Budva Riviera, in Bečići, in einem malerischen ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Entfernung von Stadtgeräuschen, sowie eine Fülle von Vegetation schaffen eine Atmosphäre für Entspannung und Ruhe. Die Bergluft erzeugt nicht …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0
262,353
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Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
Wohnanlage New residential building in Budva
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Budva, Montenegro
von
$136,130
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
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Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
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Alle anzeigen Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
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Becici, Montenegro
von
$293,050
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
Fläche 69–116 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue moderne Wohnanlage in Becici - ein idealer Ort für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben möchten und einen schönen Blick auf das Meer genießen möchten. Die Entfernung zum Sandstrand beträgt nur 150 Meter.Der Komplex verfügt über 10 Etagen mit 8 Apartments pro Etage mit Meerblick …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
323,712
Wohnung 2 zimmer
116.0
547,282
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Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
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Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
von
$134,418
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 11
Fläche 33–211 m²
165 Immobilienobjekte 165
Die Wohnanlage in Becicici ist ein einzigartiges Projekt, das harmonisch in die malerischen Berglandschaften, mit herrlichem Meerblick und umgeben von Grünflächen eingebunden ist. Der Komplex befindet sich in einem der attraktivsten Gegenden der Küste von Montenegro, nur wenige Gehminuten vo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.5 – 64.6
125,395 – 262,381
Wohnung 2 zimmer
58.0 – 94.6
217,795 – 358,945
Wohnung 3 zimmer
112.2 – 135.4
365,883 – 622,818
Wohnung 4 zimmer
122.2 – 211.3
398,258 – 885,312
Wohnung
65.2
212,448
Immobilienagentur
MD Realty
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Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Alle anzeigen Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Wohnanlage Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Montenegro
von
$224,703
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 92–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
3 Penthäuser in Bečići auf der 7. Etage mit Panoramablick auf das Meer zu verkaufen Erstklassige Lage in der Nähe des besten Sandstrandes Montenegros, umgeben von 5-Sterne-Hotels. Die drei Penthäuser nehmen eine ganze Etage ein. Von jedem gibt es einen separaten Zugang zum Dach. Auf de…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
92.0
227,064
Wohnung 2 zimmer
120.0 – 140.0
273,641 – 343,507
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Red Feniks Montenegro
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Wohngebäude FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
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Becici, Montenegro
von
$152,798
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zum Verkauf! Ferienwohnungen mit direktem Meerblick in Bečići!Ein neues Wohngebäude im Jahr 2020 abgeschlossen — hochwertiger Bau in einer modernen Gegend in der Nähe des Monte Dreams-Komplexes. Das Gebäude ist 80% besetzt.Das Meer ist nur 800 m entfernt, mit Geschäften und allen notwendigen…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
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Blizikuce, Montenegro
von
$756,519
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Neue Wohnanlage mit 3 und 4 Schlafzimmern.Das Projekt ist in der Budva Riviera, in einem ruhigen abgelegenen Ort Blizikuce, neben Sveti Stefan. Der Bau wird von einem Unternehmen durchgeführt, das mehrere Projekte in Montenegro gebaut und erfolgreich umgesetzt hat. Alle Stadthäuser werden in…
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Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
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Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Montenegro
von
$380,329
Etagenzahl 3
Fläche 64–90 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues exklusives Premium-Class-Projekt an der Budva Riviera im Dorf Reževići.Ein idealer Standort für Investitionen und Leben.Das Projekt befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden der Budva Riviera und bietet eine einzigartige Kombination aus Naturschönheit, Abgeschiedenheit und en…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.0
390,393
Wohnung 2 zimmer
90.0
529,641
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Wohnanlage Sea view apartments in Budva
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Budva, Montenegro
von
$217,976
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 53–78 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ferienwohnungen mit Meerblick in Budva.Eine exklusive Wohnanlage in der renommiertesten Gegend von Budva, nur 550 Meter vom Strand entfernt. Der Komplex kombiniert modernes mediterranes Design, fortschrittliche Bautechnologien und maximalen Komfort für Leben und Entspannung.Schlüsselmerkmale…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0
212,719
Wohnung 2 zimmer
78.0
319,360
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Wohnanlage Apartment in a new building in Rafailovići
Wohnanlage Apartment in a new building in Rafailovići
Wohnanlage Apartment in a new building in Rafailovići
Wohnanlage Apartment in a new building in Rafailovići
Wohnanlage Apartment in a new building in Rafailovići
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Rafailovici, Montenegro
von
$108,440
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 52–76 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem neuen Gebäude in Rafailovići.Apartments in einem neuen Wohnhaus mit Meerblick und bequemen Zufahrtsstraßen, in Rafailovići, nur 500 Meter vom Strand entfernt. Das Gebäude kombiniert modernes Design, fortschrittliche Bautechnologien und maximalen Komfort für Leben und Ents…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
194,171
Wohnung 2 zimmer
76.0
268,040
Immobilienagentur
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Wohnviertel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
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Becici, Montenegro
von
$124,655
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Apartments in einem neuen Komplex nur 350 Meter von der azure Küste von Bečići, in der Nähe der besten Strände, Restaurants und renommierten Hotels wie Splendid und Iberostar 4*. Hier verbindet sich die Resort-Atmosphäre perfekt mit dem Komfort des Stadtlebens – eine ideale Option für Invest…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
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Wohnanlage New luxury residential building in Budva
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Budva, Montenegro
von
$265,857
Etagenzahl 10
Fläche 41 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse in Budva. Der Komplex befindet sich in der Stadt, auf einem malerischen Hügel. Diese Lage bietet Bewohnern bequemen und einfachen Zugang zu Budva umfangreiche Infrastruktur (innerhalb eines 200 Meter Radius finden Sie Geschäfte, Restaurants, Cafés, Sch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
285,961
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Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
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Becici, Montenegro
von
$199,721
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 52–85 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein brandneues, modernes Wohnhaus in der beliebten Resortstadt Bečići. Das Gebäude befindet sich am Adriatic Highway, nur eine 10-minütige Fahrt vom Zentrum von Budva entfernt. In der Nähe finden Sie einen Supermarkt und Meeresfrüchte Restaurants. Dies ist das fünfte Gebäude in einer neuen E…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
211,926
Wohnung 3 zimmer
85.0
346,418
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Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
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Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
von
$100,475
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 46–168 m²
3 Immobilienobjekte 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 168.0
171,628 – 629,240
Wohnung 2 zimmer
93.0
346,534
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Wohnanlage Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
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Rafailovici, Montenegro
von
$304,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
1 Immobilienobjekt 1
Luxury Seafront Complex in Becici, BudvaStandort: Becicici, Budva, MontenegroGesamtfläche: 40.800 m2Format: 142 Residenzen und 154 HotelzimmerEin zuverlässiger Entwickler mit einer bewährten Erfolgsbilanz von Projekten in Montenegro.Perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und starkem Investitio…
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DOO MNG Built
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Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
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Rafailovici, Montenegro
von
$768,151
Fläche 107–137 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues modernes Hotel am Ufer. Das Condo-Hotel ist ein modernes Entwicklungsprojekt, das sich bequem in Rafailovici an der Budva Riviera befindet - das am besten entwickelte und attraktivste touristische Reiseziel in Montenegro. Die Apartments befinden sich direkt an der Küste der Adria und a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
107.0
819,759
Wohnung 3 zimmer
137.0
1,01M
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Wohnanlage Vidikovac
Wohnanlage Vidikovac
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Wohnanlage Vidikovac
Budva, Montenegro
von
$216,750
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Eine 1+1, 2+1, 3+1 Wohnung mit einer Fläche von  52 bis 112 Quadratmeter stehen zum Verkauf in einem im Bau befindlichen modernen Wohnkomplex der Business Plus-Klasse mit einem Swimmingpool und einem geschlossenen Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Apartments befind…
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Montenegro Intel city
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Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
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Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
von
$164,636
Der Komplex VUELO SOBRE BECICI (übersetzt aus dem Spanischen als „Flug über Becici“) befindet sich am Hang der Riviera von Budva, in Becici, an einem malerischen, ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Die Entfernung vom Stadtlärm sowie die Fülle der Vegetation scha…
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Montenegro Intel city
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Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
von
$149,702
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Die Unterkunft befindet sich in einer beliebten Wohngegend mit 2 Schlafzimmern von 60 м2! Общая площадь 60 м², Sonnige Wohnung im Neubau mit 2 Schlafzimmern, 2 Terrassen и 1 Schlafzimmern. Апартаменты лучше всего расположены на 4 этаже с 5 Schlafzimmern на втором этаже. С балконов открывает…
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Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Wohngebäude Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Montenegro
von
$176,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 64 m²
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf steht in einem im Bau befindlichen Haus eine Wohnung von 65 m2 im 1. Stock und verfügt über eine eigene riesige Terrasse von 20 Metern, die nicht im Preis inbegriffen ist 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer Preis qm 2500 m Haus soll 2024 fertiggestellt werden Beim Kauf zahlen Sie ke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
64.0
273,641
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Montenegro Intel city
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Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
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Becici, Montenegro
von
$2,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
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Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
Wohngebäude Deluxe estate Budva
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Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 51–78 m²
5 Immobilienobjekte 5
DELUXE ESTATE BUDVA-KomplexDELUXE ESTATE stellt das wichtigste Format des europäischen Marktes dar – gemütlicheAppartements ab 34 m² mit funktionalen Planungslösungen.LageEine der spektakulärsten und bequemsten Lagen in der Stadt Budva.BUDVA gilt zu Recht als eine der schönsten Städte an der…
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Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0 – 55.6
189,404 – 218,137
Wohnung 2 zimmer
78.2
290,327
Bauherr
Deluxe estate Montenegro
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Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Alle anzeigen Aparthotel Apart otel Garmoniya
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Montenegro
von
$217,435
Fläche 44–189 m²
19 Immobilienobjekte 19
Das Harmony Apart Hotel befindet sich im Herzen Montenegros im Elite-Gebiet der Budwan Riviera auf der Halbinsel Zaval, die eine der geschützten Ecken unberührter Natur war. Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten vom Meer und einem sauberen, gepflegten Strand entfernt. Alle Terrassen bieten…
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