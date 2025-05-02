  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Becici
  4. ELITNYE APARTAMENTY V PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE V BECICI

ELITNYE APARTAMENTY V PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE V BECICI

Becici, Montenegro
Preis auf Anfrage
;
20
ID: 32699
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 538977
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 22.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Becici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Becici, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Preis auf Anfrage
Realting.com
