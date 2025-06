Wohnung in einem Neubau

Ausstattung: Der neue Komplex ist Teil eines exklusiven Dorfes im ruhigen Dorf Lastva Grbalsk, umgeben von Naturschönheit und Grün, das die perfekte Balance zwischen Luxus und Natur bietet. Der Komplex besteht aus zwei einzigartigen Gebäuden aus architektonischer Sicht, die perfekt in diese inspirierende Umgebung passen entworfen wurden, um ein Gefühl von Privatsphäre und Frieden. Dieser Komplex ist ein echtes Paradies für alle Fans des Sports und des aktiven Lebens. Der Komplex verfügt über mehrere Sportplätze höchster Qualität, die nach höchsten Standards gemacht werden - von Tennis- und Fußballplätzen bis zu Basketball- und Volleyballplätzen. Es ist ein idealer Ort für alle, die in einer Umgebung leben wollen, die einen gesunden und aktiven Lebensstil fördert, umgeben von Natur und vielen Freizeitmöglichkeiten. Einsatz von hochwertigen und teuren Materialien in der Konstruktion und Verarbeitung. Panoramaverglasung. Klimageräte und Sanitäre Premium-Marken. Der Komplex wird von einem Management-Unternehmen gepflegt. Bodenverpackung. Videoüberwachung.



Mehr Wohnungen sind in diesem Komplex zu verkaufen. Für weitere Informationen über Verfügbarkeit und Preise, kontaktieren Sie uns!!!



Lieferfrist: 12.2025.





Ort:

Das Hotel liegt in Lastva Grbalsk, in der Nähe von Budva und Yaz Strand, die schnellen Zugang zum Meer und Stadtzentren bietet;

Exklusiver Bereich mit allen notwendigen Annehmlichkeiten für das Leben von höchster Qualität.

5 Minuten vom schönen Strand von Yaz, einer der berühmtesten und schönsten Strände an der Montenegrin Küste.

10 Minuten Fahrt vom Zentrum von Budva;

Flughafen Tivat und Porto Montenegro - 40 Autominuten;

Die Hauptstadt von Montenegro Podgorica und Podgorica Flughafen - 1 Stunde 10 Minuten mit dem Auto.



