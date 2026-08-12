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Villen in Montenegro

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Podgorica
37
Herceg Novi
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4
Zabljak
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1 447 immobilienobjekte total found
Villa in Lustica, Montenegro
TOP TOP
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 184 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,53M
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Villa in Dobrota, Montenegro
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Villa
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 819 m²
Gesamtbaufläche: 819 m2Fläche: 534 m2Schlafzimmer: 6Badezimmer: 7 + 1Garagen: 2Steinvilla au…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 5 zimmer in Provodina, Montenegro
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Villa 5 zimmer
Provodina, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 530 m²
Etagenzahl 4
!!! Dies ist die einzige Auflistung für diese Immobilie, die direkt vom Eigentümer kommt !!!…
$907,532
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Träumen Sie von einem Haus am Meer in Montenegro? Diese stilvollen Stadthäuser sind die perf…
$296,014
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Villa in , Montenegro
Villa
, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf stehen moderne Villen in einer gepflegten Wohnanlage in Danilovgrad, ca. 15 Fahr…
$772,601
MwSt.
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$4,85M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$5,86M
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Fläche 185 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$3,05M
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Villa 6 zimmer in Herceg Novi, Montenegro
Villa 6 zimmer
Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Fläche: 250 m2Fläche: 819 m2Schlafzimmer: 4Badezimmer: 2Authentische Villa in zweiter Linie …
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Kalimanj, Tivat, einem der be…
$1
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Moderne Eleganz. Nahtloses Leben. Unübertroffener Küstenzauber. Eingebettet in die exklusive…
$3,06M
MwSt.
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Villa in Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Zum Verkauf steht ein authentisches Steinhaus von 107 m2, auf einem Grundstück von 305 m2 in…
$208,035
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Villa in Katun Rezevici, Montenegro
Villa
Katun Rezevici, Montenegro
Schlafräume 4
Einführung eines Meisterwerks von Design und Handwerk – ein architektonisch elegantes Anwese…
$7,86M
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Villa in Kamenovo, Montenegro
Villa
Kamenovo, Montenegro
Schlafräume 3
Luxusvilla zum Verkauf in Kamenovo - eine perfekte Mischung aus Eleganz, Qualität und Privat…
$1,50M
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Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
architektonische Eleganz. Absolute Diskretion. Prime Golf & Sea Ansichten. Willkommen in der…
$4,22M
MwSt.
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Villa in Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Auf einer der exklusivsten Lagen an der montenegrinischen Küste, auf der Halbinsel Luštica, …
$5,54M
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Familienhaus von 183 m2 auf einem Grundstück von 204 m2, in…
$456,662
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht ein eingetragenes zweistöckiges Haus von 100 m2, auf einem Grundstück von …
$138,231
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Haus mit einem großen fruchtbaren Grundstück im alten Teil …
$967,616
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Villa 1 zimmer in Stoliv, Montenegro
Villa 1 zimmer
Stoliv, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 4 614 m²
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Donji Stoliv, Kotor, bietet eine seltene Ko…
$1
MwSt.
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Villa 1 zimmer in R 23, Montenegro
Villa 1 zimmer
R 23, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein geräumiges und voll ausgestattetes Familienhaus in Velj…
$403,924
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Villa in Dobra Voda, Montenegro
Villa
Dobra Voda, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
| 400 m2 | Grundstück 3,465 m2 | 5 Schlafzimmer | 2 Küchen | 2 Badezimmer | Garage für 2 Aut…
$460,101
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Landhaus mit einer Fläche von 58 m2 mit einem großen Grund…
$219,379
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Villa 6 zimmer in Dobrota, Montenegro
Villa 6 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 414 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf eine Villa im geschlossenen Komplex Morena Kotor Bay, in Sveti Stasiy…
$2,83M
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Villa in Kunje, Montenegro
Villa
Kunje, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 2
Diese schöne Luxus-Villa befindet sich im ruhigen Dorf Pečurice, Bar, ist die perfekte Wahl …
$279,030
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Villa 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 5 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/1
Haus mit Garten in Tivat – Dumidran Bereich.Modernes Eingeschoss-Haus mit Garage und private…
$464,484
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VALUE.ONE
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Villa in Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 632 m²
The luxury class is completely with the finish outside and inside, on the shores of the Adri…
$2,07M
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Villa 1 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Villa 1 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Ein charmantes renoviertes Ein-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in Danilovgrad zur Verfügung un…
$234,460
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Villa in Montenegro
Villa
Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Zwei-Zimmer-Villa von 264,46 m2 verfügbar Off-Plan in Lustica Bay neue Entwicklung auf den G…
$2,92M
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Villa 12 zimmer in Mrcevac, Montenegro
Villa 12 zimmer
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 750 m²
Gesamte Villa Fläche: 750 m2Wohnfläche der Villa: 509 m2Fläche: 3192 m2Schlafzimmer: 6Garage…
$4,43M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Immobilienangaben in Montenegro

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