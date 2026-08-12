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Hotels in Montenegro

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Herceg Novi
16
Risan
4
Zabljak
3
Budva
55
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204 immobilienobjekte total found
Hotel 575 m² in Budva, Montenegro
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 575 m²
Etagenzahl 5
Wir präsentieren Ihnen vorgefertigte Geschäfte in Budva. Betriebswohnung Hotel 950m vom slow…
$1,49M
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Hotel 1 530 m² in Seoca, Montenegro
Hotel 1 530 m²
Seoca, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 530 m²
Eine außergewöhnliche schlüsselfertige Hotel-Investitionsmöglichkeit in Seoce, Budva, bietet…
$1
MwSt.
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Hotel 242 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 242 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Wir bieten zum Verkauf ein eingetragenes zweistöckiges Wohngebäude mit einem Gewerbegelände …
$1,68M
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Monteonline
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TekceTekce
Hotel 735 m² in 5, Montenegro
Hotel 735 m²
5, Montenegro
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 735 m²
| 735 m2 | 20 Zimmer | 18 Badezimmer | Abschnitt 425 m2 | Pool | Restaurant | 50 m zum Meer …
$1,78M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 200 m² in Becici, Montenegro
Hotel 200 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 200 m²
$244,373
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Hotel in Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Dieses charmante Minihotel bietet eine tolle Investitionsmöglichkeit. Das Hotel umfasst eine…
$1,27M
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Аталанта
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Hotel 1 000 m² in Stanisici, Montenegro
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Montenegro
Zimmer 17
Fläche 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
MwSt.
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Hotel 560 m² in Bar, Montenegro
Hotel 560 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
Willkommen in einem einzigartigen Hotel im Herzen von Sutomore! Dieses charmante Anwesen mit…
$518,201
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Hotel 100 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 100 m²
A unique commercial premises are sold in the heart of the old city of Herceg Novy! The area …
$403,045
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Monteonline
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Hotel 1 800 m² in Budva, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 1 800 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Investitionsprojekt bestehend aus einem Wohnkomplex mit 1…
$3,72M
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Monteonline
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Hotel 345 m² in Becici, Montenegro
Hotel 345 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 345 m²
Ein hochwertiges Apartmenthaus (Hotel), ideal für die Vermietung an Touristen oder als Famil…
$994,090
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Hotel in Dobra Voda, Montenegro
Hotel
Dobra Voda, Montenegro
Schlafräume 20
Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, ein exklusives Hotel in Dobra Voda zu erwerben o…
$4,04M
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Hotel in Becici, Montenegro
Hotel
Becici, Montenegro
Schlafräume 18
Ein voll ausgestattetes Hotel mit einem Restaurant ist in Bečići, etwa 200m vom Meer entfern…
$2,67M
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Hotel 340 m² in Montenegro
Hotel 340 m²
Montenegro
Fläche 340 m²
K4-015. Mini Hotel im Zentrum von BudvaHotel zum Verkauf in Budva, Montenegro. Dieses helle …
$743,164
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 400 m² in Muo, Montenegro
Hotel 400 m²
Muo, Montenegro
Fläche 400 m²
Ein Boutique-Hotel auf europäischer Ebene, das an der montenegrinischen Küste keine Analoga …
$2,56M
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Hotel 222 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 222 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 222 m²
Diese historische Villa, die im 18. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut wurde, befindet sic…
$1,61M
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Monteonline
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Hotel 784 m² in Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Zimmer 24
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 784 m²
Fläche: 784 m2Gesamtzahl der Unterkunftseinheiten: 12Anzahl der Zimmer: 10Anzahl der Wohnung…
$3,46M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 284 m² in Tivat, Montenegro
Hotel 284 m²
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 284 m²
Preis: 2,520.000 € Wohnfläche: 215 m2Terrasse Fläche: 69 m2 Entdecken Sie eine luxuriöse …
$2,93M
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Hotel 44 m² in Budva, Montenegro
Hotel 44 m²
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Ready -made rental business is a commercial premises in the TQ Plaza shopping center on the …
$207,280
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Hotel in Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Platz: 1000 m2Schlafen:18ParkplatzArt des Meeres
$4,05M
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Аталанта
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Hotel 270 m² in Montenegro
Hotel 270 m²
Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
K4-139. Villa mit Ferienwohnungen in BudvaZum Verkauf Betrieb profitables Geschäft - Villa m…
$800,330
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 2 700 m² in Denjasi Cesminovo, Montenegro
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Fläche 2 700 m²
Hot Angebot: Hotelverkäufe in Montenegro - Club-KomplexDas Hotel liegt in einer malerischen …
$2,05M
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 330 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 330 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Two authentic stone houses, originally restored in accordance with the requirements of the I…
$2,88M
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Hotel 58 m² in Kotor, Montenegro
Hotel 58 m²
Kotor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Zum Verkauf eine geräumige Wohnung von 58 m2 in einer der beliebtesten Gegenden von Podgoric…
$208,099
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Monteonline
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Hotel 317 m² in Budva, Montenegro
Hotel 317 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
MwSt.
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Hotel 768 m² in Montenegro
Hotel 768 m²
Montenegro
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 768 m²
Stockwerk 1
Exklusives Hotel zum Verkauf, 768 m2, 200 m vom Zentrum von Zlatibor entfernt, in der renomm…
$1,73M
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Hotel 1 056 m² in Gemeinde Budva, Montenegro
Hotel 1 056 m²
Gemeinde Budva, Montenegro
Fläche 1 056 m²
Etagenzahl 2
LAGEEingebettet in einer ruhigen natürlichen Umgebung innerhalb der Gemeinde Budva befindet …
$4,59M
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Hotel 1 500 m² in Bar, Montenegro
Hotel 1 500 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 1 500 m²
| 18 Wohnungen | Pool | 1500 m2 großZum Verkauf steht ein voll ausgestattetes Apartmenthotel…
$1,76M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 280 m² in Herceg Novi, Montenegro
Hotel 280 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
A spacious, three -story villa with a pool and panoramic views of the sea in the village. Ge…
$903,973
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Hotel 420 m² in Prcanj, Montenegro
Hotel 420 m²
Prcanj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 420 m²
ein seltenes Anwesen am Meer in Prčanj, eines der charmantesten Dörfer in der UNESCO-geschüt…
$1
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