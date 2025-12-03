  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Herceg Novi, Montenegro

Wohngebäude Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
von
$2,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Spektakuläres Duplex Penthouse mit Panoramablick auf die Adria – Porto MontenegroGesamtfläche: 179 m2 (110 m2 Innenraum + 69 m2 Terrassen)Schlafzimmer: 2 (erweiterbar bis 4)Badezimmer: 2.Preis pro m2: €10,027/m2Erleben Sie erhöhte Küstenleben in der renommierten Thea Building am Boka Place, …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
von
$863,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Kaufen Sie mit Kryptowährung — Wohnungen in Porto MontenegroDie Marke Dukley befindet sich im Herzen von Tivat in einem luxuriösen Yachthafen, der ein neues Niveau von Luxus und Lifestyle verkörpert.Das Synchro Distrikt wird zum Zentrum von Tivat mit einem neuen Fünf-Sterne-Hotel, Beach Club…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
von
$1,74M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 232–313 m²
2 Immobilienobjekte 2
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
von
$681,723
Etagenzahl 2
Fläche 165 m²
1 Immobilienobjekt 1
A new villa complex in a modern style surrounded by an olive grove in the suburbs of the city of Herceg Novi. A total of 8 3-bedroom villas are available for sale, ranging from 165 m2 of internal space. The complex is situated in a quiet and green area, just three kilometers from the c…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
