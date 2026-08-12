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Wohnungen in Montenegro

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Podgorica
535
Herceg Novi
284
Risan
48
Zabljak
12
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10 608 immobilienobjekte total found
Wohnung in Donja Lastva, Montenegro
Premium Premium
Wohnung
Donja Lastva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 5
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive …
$136,540
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Radovici, Montenegro
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Radovici, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Die Bucht von Luštica ist Ihr neues Zuhause unter der Sonne der Adria, umgeben von majestäti…
$359,793
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Аталанта
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 144 m²
Wohnung zum Verkauf in der Gegend von Becici, in der Nähe des Zentrums von Budva. Die Wohnun…
$360,929
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Аталанта
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Zum Verkauf steht eine schöne, komfortable Wohnung im Herzen der mittelalterlichen Altstadt …
$288,049
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Аталанта
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Studio in Becici, Montenegro
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Studio
Becici, Montenegro
Fläche 42 m²
Stockwerk 9/11
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$152,717
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 2/5
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$735,322
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Fläche: 152 m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2GaragenplatzGeräumige Duplex-Wohnung mit Yachthafe…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 334 m²
Duplex Apartment Savina, Herceg NoviFläche: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 Terrassen)Schlafzimmer: …
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/4
Eine gemütliche 2-Zimmer-Wohnung befindet sich auf der 1. Montenegrin Etage (2.) in einem 4-…
$136,622
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
UP UP
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$210,575
MwSt.
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Bauherr
Kolasin Valleys
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English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Condo in , Montenegro
UP UP
Condo
, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$173,753
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Bauherr
Kolasin Valleys
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English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Penthouse 7 zimmer in Kavac, Montenegro
Penthouse 7 zimmer
Kavac, Montenegro
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Stockwerk 3/3
$738,237
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Erdgeschoss umfasst Wohnzimmer mit Küche, Bad und eine offene Terrasse mit einer Sommerküche…
$202,272
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Dieses moderne zweistöckige Doppelhaus befindet sich in einer ruhigen Lage Lustica, nur eine…
$288,656
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Wohnung in Montenegro
Wohnung
Montenegro
Fläche 74 m²
Das 26 Hektar große Ultra-Premium-Resort bietet eine hervorragende Lage zwischen Berg und Me…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Waterfront Apartments in der Nähe von Porto Montenegro, Opatovo, Tivat Luxury Apartments in …
$461,850
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Zwei-Zimmer-Wohnung 70,48 m2 in einem neuen Wohnkomplex mit Schwimmbad und Meerblick - Dubov…
$288,891
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Exklusive Wohnanlage mit Blick auf Sveti Stefan, Jedes Detail im Gebäude strahlt eine extrem…
$438,757
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Ein-Zimmer-Wohnung in einer modernen Wohnanlage in Kotor. Die Wohnung verfügt über ein Wohnz…
$279,068
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Wohnung mit zwei Schlafzimmern 71,02 m2 in einem neuen Wohnkomplex mit Schwimmbad und Meerbl…
$287,005
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Diese schöne Wohnung befindet sich im ersten Stock und umfasst drei Schlafzimmer, zwei Badez…
$392,572
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Dukley Gardens -Drei-Zimmer-Wohnung mit Panoramablick auf das Meer, Budva Drei-Zimmer-Wohnun…
$1,44M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Moderne Wohnanlage in Herceg Novi mit Blick auf die Bucht von KotorWir präsentieren eine neu…
$404,513
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Radovici, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Radovici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Tivat, Lustica Bucht — Zwei-Zimmer-Wohnung in Marina Dorf Lustica Bucht Die Wohnung wird zum…
$981,430
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Einzigartige Wohnung in einem modernen Komplex mit Swimmingpool (Dobrota, Kotor) Zum Verkauf…
$288,656
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Wohnung 1 zimmer in 67, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
67, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Entdecken Sie eine wunderschön renovierte Wohnung im Herzen von Herceg Novi, einer der schön…
$207,346
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Komplett eingerichtete 2-Zimmer-Suite in einem brandneuen 5-Sterne-Hotel im Zentrum von Budv…
$426,056
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
Fläche 39 m²
Verfügbare Wohnungsbereiche: 26 m2 - 124 m2 Wir stellen einen neuen Wohnblock im idyllischen…
$150,998
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Wohnung in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Wohnung
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Fläche 48 m²
Diese neue Wohnanlage besteht aus 3 Wohngebäuden mit insgesamt 32 Einheiten, darunter 30 Ein…
$165,111
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Schöne Luxus-Wohnanlage eingebettet zwischen Palmen, Kiefern und Oleandern, in ruhiger Lage,…
$201,944
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Eigenschaftstypen in Montenegro

penthäuser
condos
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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