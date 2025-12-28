  1. Realting.com
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$376,002
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
New Gated Cottage Community mit 30 Häusern, 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac.Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 23.000 m2. Alle Häuser bieten einen Panoramablick auf die Tivat Bay.Folgende Häuser stehen zum Verkauf zur Verfügung:• Zweistöckiges Stadthaus (Typ A) – 120 m2 mit ein…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Wohnanlage SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$602,420
Fläche 42–281 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neue exklusive Wohnanlage - die Dreams von Dukley befindet sich in unmittelbarer Nähe von Porto Montenegro.Es umfasst drei Wohnungsblöcke und einen Dachpool. Jedes Gebäude verfügt über luxuriöse Apartments und geräumige Penthouses, die perfekt mit hochwertigen Möbeln, Armaturen und Armaturen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.0
605,798
Wohnung 2 zimmer
98.0
1,30M
Wohnung 3 zimmer
281.0
4,12M
Gewerbefläche
81.0 – 164.0
3,32M – 3,48M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$127,227
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 41–124 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 88.0
239,376 – 441,838
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 124.0
388,146 – 684,569
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Tivat Kavac
Wohnanlage Tivat Kavac
Tivat, Montenegro
von
$118,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Apartments in Raten mit einer ersten Zahlung von 50%.Zum Verkauf 2-Zimmer-Wohnungen, 51.19m2 mit Bergblick oder Meerblick, NEXUS in Kavache (Tivat) in Raten oder für eine volle Menge.Neue Wohnanlage in Kavache (Tivat) modernes Haus für 43 Wohnungen, mit einem geschlossenen Bereich.Zusätzlich…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Wohnanlage Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$161,681
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 43–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues Wohnhaus in den Vororten von Tivat, in der Kava, nur wenige Autominuten vom Zentrum von Tivat entfernt.Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner genießen Blick auf das Meer und die Stadt. Panoramafenster bieten viel Licht in den Zimmern, dank der sonnigen S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
177,428
Wohnung 2 zimmer
87.0
356,738
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einführung von Synchro Yards - das lang erwartete neue Wohnviertel von Porto Montenegro, entworfen für diejenigen, die Luxus, Komfort und Inspiration schätzen.Direkt am Wasser gelegen, ist dieser Bereich die Nummer eins in der Popularität in Porto Montenegro. Im neuen Viertel erwarten Sie ei…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$709,482
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 246–286 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sonderangebot: Kaufen Sie Immobilien in der Anlage vor Ende Dezember und erhalten Sie 5% Rabatt!Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einem neuen Stadtteil von Tivat. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Erhebung umgeben von Grün, in der Nähe aller städtischen Infra…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Wohnanlage ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$130,960
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ausstattung: Luxuriöse Wohnanlage in der malerischen Stadt Tivat, die Wohnungen in der Anlage sind mit einer Liebe zum Detail, bietet alle Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben. Die moderne Architektur des Komplexes ist so konzipiert, dass von jedem Fenster ein atemberaubender Blick au…
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$744,493
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 99–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.0 – 134.0
747,681 – 1,24M
Wohnung 3 zimmer
140.0
789,833
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$236,130
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 52–216 m²
5 Immobilienobjekte 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0 – 67.0
240,624 – 274,315
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 216.0
336,689 – 770,667
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$181,370
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 42–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.3 – 50.0
160,526 – 222,538
Wohnung 2 zimmer
76.0
323,799
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Wohnanlage Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$129,525
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 68–94 m²
3 Immobilienobjekte 3
Residential complex by the sea in Tivat. Special Offer! Reserve an apartment in Building 2 or 3 for just €10,000! The remaining amount is paid interest-free after the apartment is registered in the cadastre! A modern premium-class residential complex with sea views and direct beach a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0 – 85.0
352,564 – 375,126
Wohnung 2 zimmer
94.0
422,867
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Wohnanlage Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Montenegro
von
$393,066
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 47–81 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
395,005
Wohnung 2 zimmer
81.0
685,417
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$165,401
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen des malerischen Vororts von Tivat, nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt.Der Komplex besteht aus sechs einzigartigen Gebäuden mit 54 Wohnungen von 42 bis 76 m2, bietet eine Vielzahl von Layouts, die sowohl für individuelles Wohnen als auch für größe…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
von
$141,339
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 48–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
215,393
Wohnung 2 zimmer
60.0 – 70.0
268,844 – 278,554
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage
Wohnanlage
Tivat, Montenegro
von
$138,453
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–69 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ausstattung:Für eine vollständige Preisliste kontaktieren Sie unsere Manager.Premium-Klasse Wohnanlage besteht aus 18 Häusern mit Tiefgarage. 94 Stellplätze auf einem unterirdischen Parkplatz, 1 Etage von Geschäftsräumen. Geschlossenes Gebiet, Sicherheit, Videoüberwachung, Aufzüge. Es gibt e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
51.0 – 69.0
198,553 – 268,844
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Montenegro
von
$138,626
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Wohnanlage New residential development with pool in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$117,908
Etagenzahl 6
Fläche 44–181 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ein neues Projekt in Tivat, nur 2,5 km vom Stadtzentrum und Porto-Montenegro entfernt, umgeben von Grün und schönen Landschaften. Die Entfernung zum Meer beträgt nur 800 m. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner einen Panoramablick auf das Meer und Grün genieß…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.0
180,974
Wohnung 2 zimmer
57.0 – 109.0
230,898 – 624,048
Wohnung 3 zimmer
181.0
1,19M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Wohnanlage Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$754,199
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 180 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues exklusives Projekt moderner Luxusvillen in einem der vielversprechendsten Küstengebiete – nur 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac. Dies ist ein Ort, wo durchdachtes Design, hohe Baustandards und atemberaubende Panoramablick einen einzigartigen Raum für Leben und Entspannung s…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Montenegro
von
$451,638
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Fläche 52–99 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vero&Versa residences — premium apartments in the heart of Porto-Montenegro.   Vero&Versa Residences is a new premium residential project located in the very heart of Porto Montenegro, just steps from the sea, the yacht marina, shops, wellness center, cultural and entertainment venues, a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0
631,113
Wohnung 2 zimmer
99.0
978,461
Wohnung
52.0
494,529
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Wohnanlage ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Dienste der Agentur für die Konfrontation des Deals "unter dem Schlüssel" ist für den Käufer frei!!!Ausstattung: Der neue Wohnkomplex mit einem einzigartigen architektonischen Design, entwickelt durch das berühmte internationale Büro Businessart, hat das Konzept eines modernen, komfortab…
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Wohnanlage Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Montenegro
von
$236,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
TivatWohnungen zum Verkauf in einem exklusiven Komplex, nur wenige Gehminuten von Porto Montenegro und dem Zentrum von Tivat.Eigenschaften:Blick auf den grünen Župa ParkModerne Architektur nahtlos in die Natur integriertGeräumige, helle Apartments mit TerrassenGated Komplex mit Landschaftsge…
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Immobilienagentur
DOO MNG Built
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Montenegro
von
$295,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Zum Verkauf steht eine Zweizimmerwohnung mit einer Fläche von 67 Quadratmetern in einem modernen Wohnkomplex der Business-Plus-Klasse mit Swimmingpool und umzäuntem Bereich im neuen malerischen Viertel Tivat Donja Lastva. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes. Die …
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Тиват
Tivat, Montenegro
von
$146,926
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Ich biete Wohnungen in einem im Bau befindlichen Komplex zum Kauf an ? Тиват Die Wohnungen befinden sich in ruhiger Lage, umgeben von einem Pinienwald. В отеле Nähe gibt es Geschäfte, Рестораны, Saubere Strände и престижные Viertel Porto Черногория. Durch die günstige Lage des Hauses und den…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
