Wohnkomplex Apartment in a new building with a pool in Tivat

Neues Wohnhaus in den Vororten von Tivat, in der Kava, nur wenige Autominuten vom Zentrum von Tivat entfernt.

Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Höhe, so dass die Bewohner genießen Blick auf das Meer und die Stadt. Panoramafenster bieten viel Licht in den Zimmern, dank der sonnigen Seite.

Die Unterkunft verfügt über einen Pool und einen Kinderspielplatz. Es gibt eine Tiefgarage mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Zusätzlich sind Lagerräume für Bewohner verfügbar.

Wohnungen zum Verkauf reichen von 43 m2 bis 87 m2, mit 1- und 2-Zimmer-Optionen. Einige Apartments verfügen über einen eigenen Garten.

Schlüsselmerkmale:

- Komfortable Transportverbindungen

- Die British International School "Arcadia Academy" ist nur 10 Autominuten entfernt

- Prestigious Komplexe Porto Montenegro und Lustica Bay sind auch 10 Autominuten entfernt

- Ein neues, schnell ausgebautes Gebiet, dennoch bleibt es eine ruhige und malerische Lage

- Hochhausbau



Innenausstattungen umfassen:

- Porzellankeramikfliesen mit Marmoreffekt in den Badezimmerböden

- Beheizte Etagen im Flur installiert, Badezimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer

- Solarkollektoren auf dem Dach installiert, reduzieren Stromkosten

- LG Multi-Split Heiz- und Kühlsystem in allen Räumen

- Der Boden im Wohnzimmer, Küche mit Essecke und Schlafzimmer besteht aus Holz-Look-Keramikfliesen (15x60 cm oder ähnliche), in Längsrichtung verlegt, mit einer matten, strukturierten Granitoberfläche, die Eichenholz imitiert.