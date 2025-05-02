Wohnung in einem Neubau Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Spektakuläres Duplex Penthouse mit Panoramablick auf die Adria – Porto Montenegro

Gesamtfläche: 179 m2 (110 m2 Innenraum + 69 m2 Terrassen)

Schlafzimmer: 2 (erweiterbar bis 4)

Badezimmer: 2.

Preis pro m2: €10,027/m2

Erleben Sie erhöhte Küstenleben in der renommierten Thea Building am Boka Place, Porto Montenegro. Dieses atemberaubende Duplex-Penthouse bietet unvergleichliche Privatsphäre, atemberaubende 180-Grad-Ansichten auf die Adria, und nahtlose Innen-Außen-Außenwohner über 179 m2 nachdenklich gestalteten Raum.

Sehenswürdigkeiten Highlights

Zwei Ebenen des anspruchsvollen Wohnens mit weitläufigen Terrassen mit üppigem Grün geschmückt

Doppelhöhendecken (6 Meter) im Wohnbereich mit Deckenglas für maximale natürliches Licht

Designerküche mit Miele-Appliances und zentraler Insel ausgestattet

Zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer (eines mit Badewanne), mit der Möglichkeit, bis zu vier Schlafzimmer zu schaffen, indem Sie das Loft umwandeln

Schlüsselfertige Immobilie, voll möbliert und bereit, in

Private Tiefgarage inklusive

Zugang zu wohnhaften Pool und 24/7 Concierge Service

Integrierte Lagerlösungen für Kunden

Terrasse & Outdoor Leben

Expansive Terrassen mit 69 m2 bieten Panoramablick auf die Adria, ideal für unterhaltsame oder entspannende in völliger Privatsphäre. Der nahtlose Übergang vom Innen- zum Außenbereich verbessert das Gefühl von Offenheit und Verbindung mit der atemberaubenden Umgebung.

Standort

3 Gehminuten von Porto Montenegro Marina

10 Minuten mit dem Auto nach Tivat International Flughafen

Internationale Schule zu Fuß erreichbar

In der Nähe von Kino, Jazz Club, SIRO Hotel, Restaurants, Boutiquen, Fitnessraum, Schönheitssalon und Supermarkt

Alle Annehmlichkeiten in bequemer Gehdistanz für ultimativen Komfort

Warum dieses Penthouse?

Eines der wenigen neu gebauten Penthouses in Porto Montenegro bietet einen unvergleichlichen Meerblick, einen großzügigen Innenraum und erstklassige Annehmlichkeiten. Perfekte Mischung aus Privatsphäre, Sicherheit und Marina-Lifestyle ist diese Immobilie eine ideale Residenz oder Investition.

Warum Montenegro?

Montenegro verbindet Mittelmeer Charme mit politischer Stabilität, Sicherheit, niedrigen Steuern und ganzjährig natürliche Schönheit. Die Nutzung des Euro gewährleistet eine finanzielle Stabilität, während die Nähe zu den Adriatischen Gewässern, Skigebieten und Golfplätzen unvergleichliche Freizeit- und Lifestyle-Möglichkeiten bietet.

Dieses Duplex Penthouse stellt eine seltene Gelegenheit dar, ein luxuriöses, voll ausgestattetes Anwesen in einem der begehrtesten Reiseziele der Adria zu besitzen.