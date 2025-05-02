Wohnung in einem Neubau Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Spektakuläres Duplex Penthouse mit Panoramablick auf die Adria – Porto Montenegro
Gesamtfläche: 179 m2 (110 m2 Innenraum + 69 m2 Terrassen)
Schlafzimmer: 2 (erweiterbar bis 4)
Badezimmer: 2.
Preis pro m2: €10,027/m2
Erleben Sie erhöhte Küstenleben in der renommierten Thea Building am Boka Place, Porto Montenegro. Dieses atemberaubende Duplex-Penthouse bietet unvergleichliche Privatsphäre, atemberaubende 180-Grad-Ansichten auf die Adria, und nahtlose Innen-Außen-Außenwohner über 179 m2 nachdenklich gestalteten Raum.
Sehenswürdigkeiten Highlights
Zwei Ebenen des anspruchsvollen Wohnens mit weitläufigen Terrassen mit üppigem Grün geschmückt
Doppelhöhendecken (6 Meter) im Wohnbereich mit Deckenglas für maximale natürliches Licht
Designerküche mit Miele-Appliances und zentraler Insel ausgestattet
Zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer (eines mit Badewanne), mit der Möglichkeit, bis zu vier Schlafzimmer zu schaffen, indem Sie das Loft umwandeln
Schlüsselfertige Immobilie, voll möbliert und bereit, in
Private Tiefgarage inklusive
Zugang zu wohnhaften Pool und 24/7 Concierge Service
Integrierte Lagerlösungen für Kunden
Terrasse & Outdoor Leben
Expansive Terrassen mit 69 m2 bieten Panoramablick auf die Adria, ideal für unterhaltsame oder entspannende in völliger Privatsphäre. Der nahtlose Übergang vom Innen- zum Außenbereich verbessert das Gefühl von Offenheit und Verbindung mit der atemberaubenden Umgebung.
Standort
3 Gehminuten von Porto Montenegro Marina
10 Minuten mit dem Auto nach Tivat International Flughafen
Internationale Schule zu Fuß erreichbar
In der Nähe von Kino, Jazz Club, SIRO Hotel, Restaurants, Boutiquen, Fitnessraum, Schönheitssalon und Supermarkt
Alle Annehmlichkeiten in bequemer Gehdistanz für ultimativen Komfort
Warum dieses Penthouse?
Eines der wenigen neu gebauten Penthouses in Porto Montenegro bietet einen unvergleichlichen Meerblick, einen großzügigen Innenraum und erstklassige Annehmlichkeiten. Perfekte Mischung aus Privatsphäre, Sicherheit und Marina-Lifestyle ist diese Immobilie eine ideale Residenz oder Investition.
Warum Montenegro?
Montenegro verbindet Mittelmeer Charme mit politischer Stabilität, Sicherheit, niedrigen Steuern und ganzjährig natürliche Schönheit. Die Nutzung des Euro gewährleistet eine finanzielle Stabilität, während die Nähe zu den Adriatischen Gewässern, Skigebieten und Golfplätzen unvergleichliche Freizeit- und Lifestyle-Möglichkeiten bietet.
Dieses Duplex Penthouse stellt eine seltene Gelegenheit dar, ein luxuriöses, voll ausgestattetes Anwesen in einem der begehrtesten Reiseziele der Adria zu besitzen.