Wohnkomplex New premium district of Luštica Bay — Heights

Radovici, Montenegro
von
$370,797
;
16
ID: 27956
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2667
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 10.09.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Radovici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Einführung von Heights – eine exklusive Sammlung von Studios, Apartments und Penthäusern auf den Pisten zwischen Centrale und Montenegros erster Golfplatz.


Hier verschmelzen elegante Architektur, Panoramablick und ein warmes mediterranes Ambiente zu einem einzigen Premium-Lifestyle.


Die wichtigsten Vorteile der Höhen:


• Elegantes Design, das traditionelle Montenegrin Architektur mit modernen Akzenten verbindet

• Nähe zur künftigen internationalen Schule

• Geräumige Layouts mit Terrassen und herrlichem Meerblick

• Helle Innenräume mit natürlichen Farbpaletten und Liebe zum Detail

• Landschaftsgärten mit Lavendel und Olivenbäumen, Gemeinschaftsgebiete inspiriert von mediterranen Dörfern

• Privater Pool umgeben von Grün + separatem Kinderbecken

• Yoga- und Fitnesszonen im Freien

• Private Tiefgaragen und viele Gästeparkplätze.

Heights bietet Ruhe und Privatsphäre, nur wenige Minuten vom pulsierenden Centrale entfernt. Geschäfte, Cafés, Sportplätze, Grünparks und Piazza Square – die zukünftige soziale Drehscheibe der Bucht von Luštica – sind alle zu Fuß erreichbar.

Die Luštica Bay ist ein einzigartiges Resort-Stadt-Konzept mit 7 km Küstenlinie, das von Grund auf im Premium-Segment entsteht.


Die Bewohner von Heights genießen Zugang zu Pools und privaten Stränden, was den Komfort des Lebens, vor allem in den warmen Sommermonaten. Jedes Gebäude im Projekt ist mit natürlichen Materialien gebaut, einschließlich traditionellem Stein, das Erbe mit zeitgenössischem Design verbindet.


Die Luštica Bay, als Club-Gemeinde konzipiert, vereint Menschen aus der ganzen Welt, die eine Leidenschaft für Golf, Yachting, Wassersport teilen oder einfach einen eleganten Lebensstil suchen, der von unberührter Natur und unberührtem Meer umgeben ist.


Projekt Highlights:

• Volle städtische Infrastruktur

• Mehrere private Strände

• Internationale Schule

• Padel und Tennisplätze

• Zentraler Platz mit Landschaftspark

• Restaurants und Boutiquen

• Pools & SPA-Zentren

• Fitnesseinrichtungen

• 18-Loch Golfplatz

• Luxus Marina Promenade

• Das Hotel Chedi

• Sportplätze

• Ganzjährig Einrichtungen für Luxus und komfortables Wohnen.


Dies ist das erste echte Öko-Projekt in Montenegro, das sich an LEED Silver Zertifizierungsstandards hält.
Eine voll geflochtene Stadt mit einzigartiger Architektur, die traditionelle und moderne Elemente harmonisiert.


Wählen Sie Ihren Lebensstil!

Standort auf der Karte

Radovici, Montenegro
Essen & Trinken
Freizeit

